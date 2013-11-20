iOS için Twitter güncellendi: Daha ayrıntılı arama motoru

Dünyanın sevilen sosyal ağlarından Twitter, iOS uygulamasını güncelledi. Güncellenen yeni iOS için Twitter uygulaması, artık konu arama olduğunda daha başarılı işler çıkartabiliyor.

5.13 sürümüne güncellenen uygulama, yeni filtre seçenekleri ile spesifik konularda arama yapılmasına imkan sunuyor. Video ya da fotoğraf gibi arama filtrelerinin yanı sıra, kullanıcılara sadece takip ettikleri kişilerin mesajlarında da arama yapabilme gibi ayrıntılı filtre seçenekleri bulunan yeni Twitter'da, kullanıcılar isterlerse arama yaparken tüm mesajlar ya da en beğenilen mesajlar arasında seçim yapabiliyor.

Trending Timeline içerisindeki Discovery bölümünde kullanıcının çevresindeki etkinlikler ya da TV şovları hakkında bilgi sahibi olmasına sağlayan bölüm de yeni sürümün öne çıkan iyileştirmeleri olarak dikkat çekiyor.

iOS için Twitter'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: