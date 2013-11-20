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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Twitter güncellendi: Daha ayrıntılı arama motoru

5 yıl
3,5b
1
44
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Twitter güncellendi: Daha ayrıntılı arama motoru

Dünyanın sevilen sosyal ağlarından Twitter, iOS uygulamasını güncelledi. Güncellenen yeni iOS için Twitter uygulaması, artık konu arama olduğunda daha başarılı işler çıkartabiliyor.

5.13 sürümüne güncellenen uygulama, yeni filtre seçenekleri ile spesifik konularda arama yapılmasına imkan sunuyor. Video ya da fotoğraf gibi arama filtrelerinin yanı sıra, kullanıcılara sadece takip ettikleri kişilerin mesajlarında da arama yapabilme gibi ayrıntılı filtre seçenekleri bulunan yeni Twitter'da, kullanıcılar isterlerse arama yaparken tüm mesajlar ya da en beğenilen mesajlar arasında seçim yapabiliyor.

Trending Timeline içerisindeki Discovery bölümünde kullanıcının çevresindeki etkinlikler ya da TV şovları hakkında bilgi sahibi olmasına sağlayan bölüm de yeni sürümün öne çıkan iyileştirmeleri olarak dikkat çekiyor.

iOS için Twitter'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Twitter - Twitter, Inc.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar ipad mini kullanıyorum twitterı güncelledim keşfet bölümündeki etkinlik bölümünü göremiyorum kim neyi favlamış kimi takip etmiş bu bölümü bulamıyorum :S
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Bedeviii 5 yıl
Merhaba arkadaşlar. Twitter yeniden guncellendi. Bu sabah. Simdi size bir sorum olacak. Bu guncelleme baya bir reeel degisiklikler iceriyor. Lakin ben bu guncellemeyi gorunce sasirmadim. Sebebi ise bu forumda bi arkadas bu guncellemeyi zaten almisti hatta etkinlik' e nasil girecegimi bilmiyorum demisti. Ekran ss alıp atti bana hatta. Sorum ise şu bu guncelleme nasil ona 1 ay ondeden gitti bize su an geldi. Onun ios 6 idi birde. ?
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scanh 5 yıl
Güncellenmez olaydı.
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mamifan 5 yıl
Gündem yerini iosta nasıl türkiye yapabiliriz?
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Les Rychla Klingonska 5 yıl
Güzel Hoş olmuş bence
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mylife.ag 5 yıl
Twitter güncellemesi çok hoş olmuş zaten sıkıntısı yoktu geçiş efektleri falan da hoş olmuş. Facebook'ta ise hala stabilite problemleri var.
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LilTunechi 5 yıl
Efektler ios7 deki efeklütleri kapatınca olan garip duruma benzemiş beğenmedim.Androidde bir tt de kaç twit attığını gösteriyor umarım ios içinde olur
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Bedeviii 5 yıl LilTunechi
LilTunechi
Efektler ios7 deki efeklütleri kapatınca olan garip duruma benzemiş beğenmedim.Androidde bir tt de kaç twit attığını gösteriyor umarım ios içinde olur

Buyur kardes nasil gostermiyor ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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defro 5 yıl
Arkadaşlar gündemin yerini bilen yok mu. Nereye koymuşlar.
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Bedeviii 5 yıl defro
defro

Arkadaşlar gündemin yerini bilen yok mu. Nereye koymuşlar.

Gündem var arkadaşım keşfet kısmında en üstte artık değişik şekilde
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defro 5 yıl
Beyler bu gündem denen yer ios icin nereye gitmiş bilen duyan var mı
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Mahmut-Keskin 5 yıl
Herşey iyi hoşda sanki mesajlaşırken hafif takılmalar oluyor, gelen mesajı değişik şekilde gösteriyor artık en alttaki ben, anasayfa ikonlarının üstüne paralel şekilde mesajın geldiği kişiyi gösteriyor...
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| OMG! | 5 yıl
Bu twitter sohbet uygulaması yapacaktı o ne oldu acaba?
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Vaqabondx 5 yıl
Arkadaslar yeni guncelleme iyi hosta gundem kismini bulamadim ben cihazim 4s etkinlik icersindende cikmiyo nereye sakladilar bu gundemi?
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