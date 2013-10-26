iOS için Vine güncellendi: 10'a kadar taslak kaydetme ve düzenleme seçenekleri

Kısa video paylaşım platformu Vine'ın iOS uygulamasının yeni sürümü yayınlandı. Uygulamanın sürümünü 1.4'e yükselten güncelleme iki yeni özelliği beraberinde getiriyor.

Yeni "Sessions" özelliği sayesinde kullanıcılar 10'a kadar gönderiyi daha sonra yayınlanmak taslak olarak kaydedebiliyor ve istedikleri zaman bu taslaklar üzerinde düzenleme yapabiliyorlar. Vine daha önceki sürümlerde ise sadece tek bir gönderi hazırlanmasına imkan veriyor.

Güncellemenin getirdiği bir diğer özellik olan Time Travel ise gönderi için hazırlanan bir çekimin silinmesi, tekrardan organize edilmesi ya da değiştirilmesine imkan sunuyor. Yine bundan önceki sürümlerde kullanıcılar bu tarz düzenleme işlemlerini uygulama üzerinden gerçekleştiremiyordu.

Sessions ve Time Travel özellikleriyle daha da güçlenen Vine'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: