Vine'ı geri getiren Divine yayında: Yapay zeka içerikler yasak!

Tam Boyutta Gör 2010'ların ortalarında piyasaya sürülen Vine, kısa video formatının en eski örneklerinden biri olarak dünyaya içerik üretme ve keşfetme konusunda eğlenceli bir deneyim sunmuştu. Vine, yeniden tasarlanan platformu Divine'ın lansmanıyla online dünyaya görkemli bir dönüş yaptı; platform artık kullanıcıların indirmesine açık.

6 saniyeye kadar videolar yayınlanabiliyor

Vine, Twitter veya X ile hiçbir bağlantısı olmayan, uygulamanın yeniden başlatılmış bir sürümü olan Divine artık iOS ve Android için indirilebiliyor. Kullanıcılar, Vine’da olduğu gibi en fazla altı saniye uzunluğunda videolar paylaşabiliyor. Ancak, erişim şimdilik sadece davetiyeyle mümkün.

Yapay zeka içerikler paylaşılamayacak

Divine uygulaması platformun insan odaklı kalmasını hedefliyor. Geliştiriciler, platformda yapay zeka tarafından üretilen içeriğin yayınlanmasına karşı olduklarını açıkça belirtiyor. Bu, aynı zamanda yapay zeka tarafından üretilen içeriğin Divine'a yüklenmesinin de yasaklanacağı anlamına geliyor. Her yükleme insan yapımı bir etiket içerecek ve üzerine dokunarak içeriğin orijinalliğini doğrulanabilecek.

Vine arşivinin bir bölümü yer alıyor

Divine'ın arkasındaki ekip, Vine’dan 500.000'den fazla videoyu uygulamaya taşımış. Bunlar, Twitter'ın 2017'de Vine'ı kapatmasından önce oluşturulan bir arşivden kurtarılmış. Proje, "Rabble" olarak bilinen eski Twitter çalışanı Evan Henshaw-Plath tarafından yönetiliyor.

Vine'ı geri getiren Divine yayında: Yapay zeka yasak!

