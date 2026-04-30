Vine'ı geri getiren Divine yayında: Yapay zeka içerikler yasak!

6 saniyeye kadar videolar yayınlanabiliyor
Vine, Twitter veya X ile hiçbir bağlantısı olmayan, uygulamanın yeniden başlatılmış bir sürümü olan Divine artık iOS ve Android için indirilebiliyor. Kullanıcılar, Vine’da olduğu gibi en fazla altı saniye uzunluğunda videolar paylaşabiliyor. Ancak, erişim şimdilik sadece davetiyeyle mümkün.
Yapay zeka içerikler paylaşılamayacak
Divine uygulaması platformun insan odaklı kalmasını hedefliyor. Geliştiriciler, platformda yapay zeka tarafından üretilen içeriğin yayınlanmasına karşı olduklarını açıkça belirtiyor. Bu, aynı zamanda yapay zeka tarafından üretilen içeriğin Divine'a yüklenmesinin de yasaklanacağı anlamına geliyor. Her yükleme insan yapımı bir etiket içerecek ve üzerine dokunarak içeriğin orijinalliğini doğrulanabilecek.
Vine arşivinin bir bölümü yer alıyor
Divine'ın arkasındaki ekip, Vine’dan 500.000'den fazla videoyu uygulamaya taşımış. Bunlar, Twitter'ın 2017'de Vine'ı kapatmasından önce oluşturulan bir arşivden kurtarılmış. Proje, "Rabble" olarak bilinen eski Twitter çalışanı Evan Henshaw-Plath tarafından yönetiliyor.
