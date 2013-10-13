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iOS için Yelp güncellendi

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Yelp güncellendi

Popüler yer keşif uygulamalarının başında gelen Yelp, daha hızlı kullanıma imkan veren arayüz desteğiyle güncellendi.

Son güncellemeyle birklikte gelen en önemli yenilik anasayfanın yerini alan yeni navigasyon arayüzü. Bu arayüz sayesinde yeni yerler keşfetmek, fotoğraf paylaşmak, inceleme yazmak ya da en favori mekanınıza check-in yapmak çok daha hızlandırılarak kolaylaştırılmış. Yeni sürümde ayrıca daha büyük bildirim fotoğrafları, daha iyi ekran kaydırma performansı, güncellenmiş ikonlar ve animasyonlar gibi görsel ve performans iyileştirmeleri de yer alıyor.

Yelp'in App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yelp - Yelp
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Farwynd 5 yıl
senersongur
Kimsenin kullanmadığı bir uygulama. Gereksiz yere güncelleme yapmışlar.

Yelp yurtdışında popüler bir servis.
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senersongur 5 yıl
Kimsenin kullanmadığı bir uygulama. Gereksiz yere güncelleme yapmışlar.
2 Yanıt Yanıtla
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Mr.Loney 5 yıl senersongur
senersongur
Kimsenin kullanmadığı bir uygulama. Gereksiz yere güncelleme yapmışlar.

Gereksiz yere de haber yapmışlar
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createemir 5 yıl senersongur
senersongur
Kimsenin kullanmadığı bir uygulama. Gereksiz yere güncelleme yapmışlar.

Gereksiz yere de ilgi çekmeyen habere gereksiz yorum yapmışsınız
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