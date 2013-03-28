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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için IM+ Instant Messenger, yenilendi (Sürüm 7.7)

6 yıl
349
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için IM+ Instant Messenger, yenilendi (Sürüm 7.7)

Mobil platformların en sevilen anlık mesajlarının başında gelen IM+, iOS platformunda yepyeni "Beep" özelliği ile güncellendi.

Aralarında Facebook, GTalk, Messenger, ICQ, Skype'ın da bulunduğu bir çok anlık mesajlaşma servisine destek sunan IM+, sürüm 7.7 ile birlikte yeni bir mesajlaşma servisine daha destek vermeye başlıyor. "Beep" isimli bu serviste, kullanıcılar birbirleriyle cepten cebe mesajlaşabilecekler. Whatsapp, MessageMe gibi bir servis olan Beep, maalesef ki IM+ ile yerleşik olarak değil, 0,99 dolarlık uygulama içi satın alma teklifiyle kullanıcılara sunuluyor.

Bu yeniliğin dışında, son sürümün sunduğu diğer iki yenilik ise şöyle:

  • Konuşma esnasında gönderilen fotoğrafları ön izleyebilme
  • iPad'in kamerasını kullanarak fotoğraf ya da video çekebilme seçeneği

IM+ Instant Messenger'ın App Store'daki sayfasını buradan ziyaret edebilir ve ücretsiz olarak cihazına yükleyebilirsiniz.

iOS için IM+ Instant Messenger, yenilendi (Sürüm 7.7)
iOS için IM+ Instant Messenger, yenilendi (Sürüm 7.7)

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