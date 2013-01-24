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iOS korsanları untethered jailbreak için iOS 6.1'i bekliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS korsanları untethered jailbreak için iOS 6.1'i bekliyor
Mobil cihazını özelleştirmekten yana olan birçok iOS 6 kullanıcısının merakla beklediği untethered jailbreak aracı için şu ana kadar pek de tatmin edici çalışmalar göremesek de, bu işle uğraşan korsanlar yakın bir zamanda yayınlanması beklenen iOS 6.1 için oldukça umutlu.

iOS 5.1.1'in jailbreak çalışmalarında oldukça önemli rol oynayan pod2g, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Apple'ın iOS 6.1'i bir an önce yayınlaması konusundaki isteğini dile getiriyor. Ayrıca, pod2g'nin mesajında jailbreak ile uğraşan diğer korsanların takma adlarına da yer verdiği görülüyor. Anlaşılan iOS korsanları iOS 6 üzerinde buldukları açığı bir sonraki yazılım güncellemesi olan iOS 6.1'e saklayarak şirketin bulunan açığı kapatma süresini uzatmak istiyor.

iOS korsanlarının heyecanla beklediği iOS 6.1 ile birlikte jailbreak cephesinde ne gibi gelişmeler yaşanacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. 

https://twitter.com/pod2g Yorum Yaz
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VR_27 6 yıl en beğenilen
Başlığı görünce kendimi korsan gibi hissettim. O adamlar korsan değil emekçi emekçi
Aylardır canları çıktı bi jailbreak çıkmadı
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karantina61 6 yıl
İp5 te şöyle bi sbsettings , backgrounder olsaydı tadından yenmezdi.
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Tolqa_1907 6 yıl
Parayla alınacak ise yaricak bütün uygulamaları almak 100tl. tweakler ve özgürlük paha biçilmez ...
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waspsich 6 yıl
parantezzz
Daha çok beklersiniz 6.1 yayınlanıncada jb çıkmıcak yazık sanki jb yapanlar tweaklar için yapıyor beleş uygulama yüklemek için

Arkadaşım jb olmadan da parasız uygalamaları yükleyebiliyosun... Jb yapanların % 90 ı tweakler için yapıyo ;)
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Cool Boy 6 yıl
Hadi Apple yayınlayacaksan yayınla 6.1 i be.. JB siz kaç günü devirdim bilmiyorum artık.
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T-mac3 6 yıl
iOS 6.1 in yarin yani cuma günü yayınlanması bekleniyor.
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plutonus 6 yıl
Beklenen oldu.
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snomask 6 yıl
korsan kelimesi bence de uymuyor. jailbreak yasa dışı değil, sadece apple dışı :)
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Baelros 6 yıl
Aynen JB direk korsan demek değildir, Apple'ın cihazının yapabildiği ama Apple'ın firma olarak sınırlandırdığı şeyleri yapmamızı sağlayan programdır. Kırılmış app'de yüklenir ama JB'nin asıl amacı telefonu özgür bırakmaktır. Bu yüzden JB kullanıcılarına direk korsan muamelesi yapmak bence yanlış.
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VR_27 6 yıl en beğenilen
Başlığı görünce kendimi korsan gibi hissettim. O adamlar korsan değil emekçi emekçi
Aylardır canları çıktı bi jailbreak çıkmadı
Yanıtla +13
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Ahmet© 6 yıl
DH sanırım böyle haberler için geç kalıyor. Forumdaki arkadaşlar bu konularda defalarca bizleri bilgilendirdi.

Biraz daha girişimci ve kaliteli haberler ile görüşmek dileğiyle
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