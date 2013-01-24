iOS korsanları untethered jailbreak için iOS 6.1'i bekliyor

Mobil cihazını özelleştirmekten yana olan birçok iOS 6 kullanıcısının merakla beklediği untethered jailbreak aracı için şu ana kadar pek de tatmin edici çalışmalar göremesek de, bu işle uğraşan korsanlar yakın bir zamanda yayınlanması beklenen iOS 6.1 için oldukça umutlu.

https://twitter.com/pod2g

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iOS 5.1.1'in jailbreak çalışmalarında oldukça önemli rol oynayan pod2g, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Apple'ın iOS 6.1'i bir an önce yayınlaması konusundaki isteğini dile getiriyor. Ayrıca, pod2g'nin mesajında jailbreak ile uğraşan diğer korsanların takma adlarına da yer verdiği görülüyor. Anlaşılan iOS korsanları iOS 6 üzerinde buldukları açığı bir sonraki yazılım güncellemesi olan iOS 6.1'e saklayarak şirketin bulunan açığı kapatma süresini uzatmak istiyor.iOS korsanlarının heyecanla beklediği iOS 6.1 ile birlikte jailbreak cephesinde ne gibi gelişmeler yaşanacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.