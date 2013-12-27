iOS kullanıcılarına 2.gün hediyesi: Rovio Stars'dan Tiny Thief

Apple'ın iOS kullanıcılarına 2.gün hediyesi Rovio Stars'ın sevilen oyunlarından Tiny Thief oldu.

Angry Birds ile bilinen Rovio'nun dağıtıcı programı olan Rovio Stars kapsamında yayınlanan ve 5Ants tarafından geliştirilen oyun küçük hırsızımızın yaşadığı maceraları konu alıyor. Platformlar üzerindeki hikayelenmiş en iyi oyunlar arasında görülen ve bulmaca unsurlarıyla donatılan Tiny Thief'de 100'ün üzerinde çalınabilir eşya, 35 farklı karakter, 5 farklı hikaye bulunuyor.

Normal satış fiyatı 5,49 TL olan Tiny Thief ve önümüzdeki 10 gün boyunca dağıtılacak diğer hediyeleri alabilmek için yapmanız gereken tek şey 12 Gün Hediye uygulamasını iCihazına yüklemek. Aşağıdaki bağlantıdan 12 Gün Hediye'nin App Store'daki sayfasına ulaşabilirsiniz:

Not:

1.Gün hediyesi Justin Timberlake'in iTunes Festival 2013 EP'si idi.