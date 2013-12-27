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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS kullanıcılarına 2.gün hediyesi: Rovio Stars'dan Tiny Thief

5 yıl
760
1
16
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS kullanıcılarına 2.gün hediyesi: Rovio Stars'dan Tiny Thief
Apple'ın iOS kullanıcılarına 2.gün hediyesi Rovio Stars'ın sevilen oyunlarından Tiny Thief oldu.

Angry Birds ile bilinen Rovio'nun dağıtıcı programı olan Rovio Stars kapsamında yayınlanan ve 5Ants tarafından geliştirilen oyun küçük hırsızımızın yaşadığı maceraları konu alıyor. Platformlar üzerindeki hikayelenmiş en iyi oyunlar arasında görülen ve bulmaca unsurlarıyla donatılan Tiny Thief'de 100'ün üzerinde çalınabilir eşya, 35 farklı karakter, 5 farklı hikaye bulunuyor.

Normal satış fiyatı 5,49 TL olan Tiny Thief ve önümüzdeki 10 gün boyunca dağıtılacak diğer hediyeleri alabilmek için yapmanız gereken tek şey 12 Gün Hediye uygulamasını iCihazına yüklemek. Aşağıdaki bağlantıdan 12 Gün Hediye'nin App Store'daki sayfasına ulaşabilirsiniz:

Not:

  • 1.Gün hediyesi Justin Timberlake'in iTunes Festival 2013 EP'si idi.

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onizuka_sensei 5 yıl en beğenilen
Ya oyun zaten markette ücretsiz yapılmıştı günler öncesinden. Hem iphone uma hemde ipad ime kurmuştum. Zaten ücretsiz olmuş bişeyi bide bize hediye diye itelemesi harbi hoş değil
Ya oyun zaten markette ücretsiz yapılmıştı günler öncesinden. Hem iphone uma hemde ipad ime kurmuştum. Zaten ücretsiz olmuş bişeyi bide bize hediye diye iteleme...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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F@T@H 5 yıl
Adam akıllı bişey olmayacak gibi gidiyor ya hadi hayırlısı
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lDirtyHandsl 5 yıl
3.gün hediyesi ztn oncedende ücretsizdii saçma hediyeler , inş düzgün bişe görecez
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Guest-F8946C419 5 yıl
çok eğlenceli :)
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scoopi 5 yıl
İndirmaye deger mi ki
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1megabayt 5 yıl
Bana da "Once Upon a Time" 1. sezon geldi ama pek hediye gib değil 25$ :).
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Fear of the Dark 5 yıl
Çöp
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Tremonster 5 yıl
Bende "Pilot - Once Upon a Time" adli parca gorunuyor 2.gun hediyesi olarak.
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01volkan01 5 yıl
Rezillik ucretsizi hesiye diye veriyorlar
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XR9 5 yıl
Bende 1 hafta önce ücretsiz indirmiştim. Ama oyun çok keyifli tavsiye edilir
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Götterfunken 5 yıl
Konuyu daha önce actigimdan konuyu siliniz
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Ohan 5 yıl
Hesapta bulunsun. Dandirik şeyleri ücretsiz yapıyorlar anca, cimriliğe bak. Gidip pages veya o tür yararlı şeyleri ücretsiz yapmaz ki.
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onizuka_sensei 5 yıl en beğenilen
Ya oyun zaten markette ücretsiz yapılmıştı günler öncesinden. Hem iphone uma hemde ipad ime kurmuştum. Zaten ücretsiz olmuş bişeyi bide bize hediye diye itelemesi harbi hoş değil
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defected 5 yıl
1 haftadan fazla süredir ücretsiz bu zaten :S
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LegendM 5 yıl onizuka_sensei
onizuka_sensei

Ya oyun zaten markette ücretsiz yapılmıştı günler öncesinden. Hem iphone uma hemde ipad ime kurmuştum. Zaten ücretsiz olmuş bişeyi bide bize hediye diye itelemesi harbi hoş değil

Google play onu da yapmıyor
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