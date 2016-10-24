iOS uygulamaları Android'den daha fazla bilgi sızdırıyor

Android açık kaynak kodlu olması ve dışarıdan çok kolay uygulama kurulması ve geniş bağlantı seçenekleri sebebiyle modern dünyada bilgi hırsızlarının hedefi olarak düşünülse de yapılan araştırmalar veri sızıntısının iOS tarafında daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kişisel bilgilerin paylaşılması

Zscaler araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre mobil uygulamalardan sızdırılan verilerin önemli bir kısmı kişisel veriler. Ortalamaya göre Android uygulamaları tarafında ödemeler Google'ın üzerinden yapıldığı için sızıntı veri oranı %0.3 seviyesindeyken iOS tarafında bu oran %0.5 seviyesinde. Sayılar küçük gözükse de aralarında oransal olarak ciddi bir fark mevcut.

Diğer bir önemli ve iki mobil işletim sistemini ayıran fark ise kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler(PII). Sadece %0.2 oranında PII verisi iOS tarafında sızdırılırken Android tarafında bu oran %3 seviyesinde.

Sızıntıların bölgesel dağılımı

Gizlilik ile ilgili verilerin bölgesel dağılımı da oldukça ilginç. Zira iOS tarafındaki gizlilik verilerinin %70'i Çin'den gelirken Android tarafında ABD ve İngiltere'den geliyor. Burada Android cihazlardaki bazı Google'ın ülkedeki kısıtlanmış özellikleri ve uygulamaları da etkili elbette.

http://www.phonearena.com/news/Study-iOS-apps-leaked-more-user-data-than-Android-apps-but-of-the-more-benign-kind_id86935