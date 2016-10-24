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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uygulamaları Android'den daha fazla bilgi sızdırıyor

Zscaler tarafından yapılan araştırmaya göre iOS uygulamaları, Android uygulamalarına göre daha fazla veri sızdırıyor ancak bu işlemleri daha dürüst şekilde yapıyor.
2 yıl
2,3b
1
18
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Android açık kaynak kodlu olması ve dışarıdan çok kolay uygulama kurulması ve geniş bağlantı seçenekleri sebebiyle modern dünyada bilgi hırsızlarının hedefi olarak düşünülse de yapılan araştırmalar veri sızıntısının iOS tarafında daha fazla olduğunu gösteriyor. 

Kişisel bilgilerin paylaşılması

Zscaler araştırma şirketinin yaptığı araştırmaya göre mobil uygulamalardan sızdırılan verilerin önemli bir kısmı kişisel veriler. Ortalamaya göre Android uygulamaları tarafında ödemeler Google'ın üzerinden yapıldığı için sızıntı veri oranı %0.3 seviyesindeyken iOS tarafında bu oran %0.5 seviyesinde. Sayılar küçük gözükse de aralarında oransal olarak ciddi bir fark mevcut.
Diğer bir önemli ve iki mobil işletim sistemini ayıran fark ise kişisel olarak tanımlanabilen bilgiler(PII). Sadece %0.2 oranında PII verisi iOS tarafında sızdırılırken Android tarafında bu oran %3 seviyesinde.

Sızıntıların bölgesel dağılımı

Gizlilik ile ilgili verilerin bölgesel dağılımı da oldukça ilginç. Zira iOS tarafındaki gizlilik verilerinin %70'i Çin'den gelirken Android tarafında ABD ve İngiltere'den geliyor. Burada Android cihazlardaki bazı Google'ın ülkedeki kısıtlanmış özellikleri ve uygulamaları da etkili elbette.

http://www.phonearena.com/news/Study-iOS-apps-leaked-more-user-data-than-Android-apps-but-of-the-more-benign-kind_id86935 Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Ama ios u güvenli olduğu için alıyoruz biz?
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Rajeesh 2 yıl
daha dürüst şekilde nasıl oluyormuş ya?
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veteriner69 2 yıl
Koş Ekrem71 koş! Bunu kaçırma! :))
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Alkolog 2 yıl
Googledan fazla kişisel veri toplayan mı var? Web sitelerinde görünen reklamlar bile googleda aradıklarınızdan çıkıyor, her arama yaptığınızda konum bilginizi istiyor, chrome desen toplamadığı bilgi yok sesinizi bile dinliyor playstoredan uygulama yüklerken bir anne kızlık soyadına erişeyim demiyor sonra vay ios cacık
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TIMERIDER 2 yıl
ahahahaha.. Gerçekten çok acıklı bir haber.Akıllı telefon aleminde sadece android ayakta kalacak.
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mavizaman 2 yıl
rezillik başka birşey değil en son telefona migrosun uygulmasını yüklemek istedim money kampanyaları için ulan istemediği şey kalmadı şerefsizilerin ben de bıraktım.
uygulama marketiyle övünürler birde.
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kadirirdem 2 yıl
Sonra OMO İOS COK GOVONLO TOMOM MO diyorlar.
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dr20mouse 2 yıl
Burdan alacağımız ders kendi yazmadığın ne sistem varsa hatta ileri gidip kendi yazıdğından bile kişişel veriler alınabilir çalınabilir hacklenebilir. Yok ios güvenli yok macos güvenli yok android güvenli bunlar hikaye önemli olan kullanıcının bilinçli olması ne yaptığını bilmesi kendini koruyabilmesi. Çok güvenli olsaydı şirketler ıslak imzayı bırakır mac'lerden anlaşma imzalardılar.
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mvn_ 2 yıl
Harbiden bu kadar güvenli güvenli diye ortalık yıkılıyordu cacık çıktı resmen iOS
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ArcherAngel 2 yıl
Telefon alırken ilk önce ios diyenleri buraya bekleyelim.
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silversmith 2 yıl
Birileri ücretsiz uygulamaları gerçekten hiç bir karşılığı olmadan mı kullanacağını zannediyordu? Boşuna mı ismimizi cismimizi öğrenmek istiyorlar? Maalesef durum bu.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Olagan seyler bunlar. Ozelliklede Abd'nin bir firmasi icin hic sasirmaya gerek yok

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serafon 2 yıl
mobilde ya al ya git tarzı bir yaklaşım söz konusu. Google bizzat işin başını çekiyor. bu bile amacın ne olduğunu gösteriyor. İzin verme dediğinde bir daha sorma seçeneği aktif değil. Ama izin ver dediğinde aktif. Burada iyi niyet aranabilir mi? Halbuki ben istediğim özelliğe izin verebilmeliyim. Gerekirse o programın o özelliği çalışmasın. Ama program çalışsın. Ya da sadece gerçekten o özelliğe ihtiyaç varsa kısmi izin verebileyim. Basit bir uygulama kuruyorsun her şeye izin istiyor, çok saçma!
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Hawk58Offi 2 yıl serafon
serafon

mobilde ya al ya git tarzı bir yaklaşım söz konusu. Google bizzat işin başını çekiyor. bu bile amacın ne olduğunu gösteriyor. İzin verme dediğinde bir daha sorma seçeneği aktif değil. Ama izin ver dediğinde aktif. Burada iyi niyet aranabilir mi? Halbuki ben istediğim özelliğe izin verebilmeliyim. Gerekirse o programın o özelliği çalışmasın. Ama program çalışsın. Ya da sadece gerçekten o özelliğe ihtiyaç varsa kısmi izin verebileyim. Basit bir uygulama kuruyorsun her şeye izin istiyor, çok saçma!

Bu özellik zaten Android 6.0 ve devamında var.


Uygulamaların istediği izinleri ayarlayabiliyorsun.

Örnek : Fotoğraflardan fotoğraf silerken SD karta erişim izni verilsin mi ? Diye soruyor.

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