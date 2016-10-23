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Brezilya, ülke güvenliği için Microsoft'un kaynak kodlarını inceleyecek

Yazılım devi Microsoft bilerek açık kapı bıraktığı şüphesini gidermek için Brezilya'da şeffaflık merkezi kurma kararı aldı. Merkezde Microsoft ürünlerinin tüm kaynak kodları incelenebilecek.
2 yıl
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21
Windows
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Yazılım devi Microsoft bilerek açık kapı bıraktığı şüphesini gidermek için Brezilya'da şeffaflık merkezi kurma kararı aldı. Merkezde tüm kaynak kodları incelemeye alınacak.

Gizli erişim için açık kapılar

Microsoft gibi firmaların zaman zaman şeffaf olmama ve bilgi sızdırma gibi sebeplerle başlarının ağrıdığını duyuyoruz. Bunlardan sonuncusu ise Brezilya'da Microsoft ve Brezilya devleti arasında oldu. NSA sızıntılarının kilit ismi Snowden'in de belirtmiş olduğu bazı açıkların ortaya çıkmasından sonra uzun bir süre kapatılmaması, bazı devlet bilgilerinin sızdırılması ve şüphe uyandıran hareketleri Microsoft'u Güney Amerika ülkeleri arasında şüpheli konumuna düşürmüştü. Şimdi ise Brezilya devleti önderliğinde kurulacak Şeffaflık Merkezi'nde tüm Microsoft ürünlerinin kaynak kodları incelemeye alınacak.
Ülkede hükümet bu konu üzerinde ciddi anlamda titiz davranıyor. İnceleme yapılacak bölümlere dışarıdan hiç bir elektronik cihaz sokulamıyor, özel bölümlere girmek için özel izinler gerekiyor ve çok yüksek güvenlik kontrolü ile giriş yapılabiliyor.
Edward Snowden'in yaptığı açıklamalara göre ABD devletinde büyük teknoloji devlerinden gelen yüklü miktarda veri var ve bunlar çeşitli açıklar kullanılarak elde ediliyor. Takip edilenler arasında Brezilya Başbakanı Dilma Rousseff ve önemli yöneticilerin de olması tedirgin etmiş olacak ki Brezilya bu konuda ince eleyip sık dokuyor.

Büyük veriler, çok büyük veriler

Diğer taraftan Microsoft'un da güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Sadece devlet bilgileri değil, Microsoft'un kaynak kodlarının da çalınmaması için yukarıda belirttiğim önlemler geçerli. Kaynak kodlarının boyutuna örnek vermek gerekirse e-posta ve sunucu ürünleri için 50 milyon satır kod olduğunu belirtmek yeterli sanırım. İncelemelerin yapılacağı bilgisayarlar ise kapalı devre ile bağlı ve kullanılacak yazılımlar incelenen ve sorun tespit edilmemiş kodları tamamen silecek şekilde programlanmış. 

İlk inceleme merkezi değil, sonuncu da değil

İlk olarak Redmond, Washington'da açılan inceleme ve şeffaflık merkezi daha sonra Brüksel'de ve bu ayın başlarında Singapur'da açılmıştı. Şimdi ise Brezilya'da ve yakında Beijing'te açılacak. Merkezler yüz yüze firma yetkilileri, uzmanlar ve devlet yetkilileri arasında görüşme imkanı da sağlıyor.

http://venturebeat.com/2016/10/19/microsoft-allows-brazil-to-inspect-its-source-code-for-back-doors/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen
Şimdi herkes notdefteri(notepad) açıp "illüminati" veya "iluminati" veya "illuminati" yazıp kaydedip kapatırsa windows merkezinde tarayacakları çok sayıda veri olacak. 1 milyar kişi yazsa bence yapay zeka falan dayanmaz. Zaten insanın zamanı yetmez.

Hatta bir milyar kişi günde 3 kez bunu yapsa güncelleme ile iptal ederler gözetlemeyi.

Çin ve Hindistan bi yardım etse.
Şimdi herkes notdefteri(notepad) açıp "illüminati" veya "iluminati" veya "illuminati" yazıp kaydedip kapatırsa windows merkezinde tarayacakları çok sayıda veri...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 2 yıl
Bu tip merkezler niye bizim ulkede acilmaz ?
silikon vadisine rakibiz diyordu bizim teknoloji bakani.
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DH Misafiri 2 yıl
Tamamen goz boyama. Adam getirip sattigi cd'lerde o kaynak kodlari mi kullanacak sanki? Ne gosterirse gostersin derleyip sattiginin guvenirliginin garantisi yok. Kaynak kaodlari teslim etsin, ulkeler kendileri derleyip ic satisa sunsunlar. Yoksa veri guvenligi suphelerini asamaz.
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Bukalemun 2 yıl
B.G diyecek ki! Bre rezil ya defol huzurumdan :)) yada sus konuşma !
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MonsterMMORPG 2 yıl
şu anda akıllı telefon kullanan herkes zaten 24 saat fişlenip izleniyor

android IOS fark etmez

google, facebook, youtube, twitter, whatsapp, windows

bunların bu kadar büyümesinin temel sebebi amerikan hükümeti ve bilgi elde etmek

twitter facebook youtube gibi mecralar ise toplum mühendisliğinde aktif kullanılıyor

bu windows 10 a son eklenen spyware'lar ise ciddi manada rahatsız edici

her türlü boyutuna bakılmaksızın bilgi toplanıyor

ISO dan bu sistemleri çıkartıp kurmak şart
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Bukalemun 2 yıl
Brezilya batmadı mı?:)))
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Bu yüzden linux kullanın diyoruz...
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serafon 2 yıl Mehmet_Ali61
Mehmet_Ali61

Bu yüzden linux kullanın diyoruz...

Linux u da alttan alta ele geçiriyorlar. En büyük katkıyı verenler yine sistemin adamları
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Turkforce 2 yıl
Telemetry adı altında Windows 10 ve öncesinde 7 ile gönderdikleri yeter artar zaten. Kodların incelenebildiği kısmı da zaten tamamı değil MS'un istediği kısımlar.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Hatta bi başkanın adını yazıp kapatınca sonraki açışta o isim kaybolmuş oluyordu. Adam ismini sildiriyor resmen.
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BekirTemel 2 yıl
keşke ülke güvenliği adına bizim de inceleyeceğimiz olay bilgisayar şirketinin yazılımı olsaydı
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FRAPS_TR 2 yıl
Normaldir sasirmadim
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Tugrul_512bit 2 yıl
Şimdi herkes notdefteri(notepad) açıp "illüminati" veya "iluminati" veya "illuminati" yazıp kaydedip kapatırsa windows merkezinde tarayacakları çok sayıda veri olacak. 1 milyar kişi yazsa bence yapay zeka falan dayanmaz. Zaten insanın zamanı yetmez.

Hatta bir milyar kişi günde 3 kez bunu yapsa güncelleme ile iptal ederler gözetlemeyi.

Çin ve Hindistan bi yardım etse.
1 Yanıt Yanıtla +13
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