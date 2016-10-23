Brezilya, ülke güvenliği için Microsoft'un kaynak kodlarını inceleyecek

Yazılım devi Microsoft bilerek açık kapı bıraktığı şüphesini gidermek için Brezilya'da şeffaflık merkezi kurma kararı aldı. Merkezde tüm kaynak kodları incelemeye alınacak.

Gizli erişim için açık kapılar

Microsoft gibi firmaların zaman zaman şeffaf olmama ve bilgi sızdırma gibi sebeplerle başlarının ağrıdığını duyuyoruz. Bunlardan sonuncusu ise Brezilya'da Microsoft ve Brezilya devleti arasında oldu. NSA sızıntılarının kilit ismi Snowden'in de belirtmiş olduğu bazı açıkların ortaya çıkmasından sonra uzun bir süre kapatılmaması, bazı devlet bilgilerinin sızdırılması ve şüphe uyandıran hareketleri Microsoft'u Güney Amerika ülkeleri arasında şüpheli konumuna düşürmüştü. Şimdi ise Brezilya devleti önderliğinde kurulacak Şeffaflık Merkezi'nde tüm Microsoft ürünlerinin kaynak kodları incelemeye alınacak.

Ülkede hükümet bu konu üzerinde ciddi anlamda titiz davranıyor. İnceleme yapılacak bölümlere dışarıdan hiç bir elektronik cihaz sokulamıyor, özel bölümlere girmek için özel izinler gerekiyor ve çok yüksek güvenlik kontrolü ile giriş yapılabiliyor.

Edward Snowden'in yaptığı açıklamalara göre ABD devletinde büyük teknoloji devlerinden gelen yüklü miktarda veri var ve bunlar çeşitli açıklar kullanılarak elde ediliyor. Takip edilenler arasında Brezilya Başbakanı Dilma Rousseff ve önemli yöneticilerin de olması tedirgin etmiş olacak ki Brezilya bu konuda ince eleyip sık dokuyor.

Büyük veriler, çok büyük veriler

Diğer taraftan Microsoft'un da güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Sadece devlet bilgileri değil, Microsoft'un kaynak kodlarının da çalınmaması için yukarıda belirttiğim önlemler geçerli. Kaynak kodlarının boyutuna örnek vermek gerekirse e-posta ve sunucu ürünleri için 50 milyon satır kod olduğunu belirtmek yeterli sanırım. İncelemelerin yapılacağı bilgisayarlar ise kapalı devre ile bağlı ve kullanılacak yazılımlar incelenen ve sorun tespit edilmemiş kodları tamamen silecek şekilde programlanmış.

İlk inceleme merkezi değil, sonuncu da değil

İlk olarak Redmond, Washington'da açılan inceleme ve şeffaflık merkezi daha sonra Brüksel'de ve bu ayın başlarında Singapur'da açılmıştı. Şimdi ise Brezilya'da ve yakında Beijing'te açılacak. Merkezler yüz yüze firma yetkilileri, uzmanlar ve devlet yetkilileri arasında görüşme imkanı da sağlıyor.

http://venturebeat.com/2016/10/19/microsoft-allows-brazil-to-inspect-its-source-code-for-back-doors/