iOS uyumlu doküman tarama uygulaması Scantastic, iPad desteğine kavuştu

Raureif adlı geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için geliştirilen doküman tarama uygulaması Scantastic, son sürümüyle artık iPad desteğine kavuştu.

Renkli arayüzü ve cihazların kameraları üzerinden basılı dokümanları dijital ortama geçiren Scantastic, özel tasarım yapısıyla bütün taramaları tek bir sayfada gösterebiliyor, çok daha iyi sonuçlar için otomatik renk / perspektif düzenlemeleri yapabiliyor ve hazırlanan PDF formatındaki içerikleri birden fazla sayfayla beraber Dropbox, Google Drive ve Evernote gibi popüler servisler üzerine aktarabiliyor. Yayınlanan 1.1 sürümüyle artık iPad modelleriyle de kullanılabilir hale getirilen uygulama, aynı zamanda daha fazla performans vaat eden 64-bit desteğine de kavuşuyor, birçok performans sorunundan kurtularak eskiye oranla daha hızlı çalışıyor ve dokümanları daha az boyutla kayıt altına alabiliyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Scantastic uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id631958583?mt=8