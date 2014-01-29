iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Blend artık ücretsiz

Printzel adlı geliştirici tarafından iOS uyumlu iPhone ile iPod Touch için geliştirilen Blend, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Çekilen fotoğrafların farklı katmanlar temelinde harmanlanmasına imkan tanıyan Blend, sade arayüzü ile harmanlama süreci inci ince ayarlar sunabiliyor ve bu fotoğrafları Twitter ile Facebook gibi ağlara aktarabiliyor. Katman açısından herhangi bir sınır koymayan uygulama, rasgele sonuçlar da ortaya koyabiliyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Blend an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id694244902?mt=8