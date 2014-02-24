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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu şifre uygulaması Infodeck artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu şifre uygulaması Infodeck artık ücretsiz
Güvenlik noktasında iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için hazırlanan uygulamalardan Infodeck, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Bunney Apps tarafından hazırlanan Infodeck, günlük hayatımızda sayıları artan kredi kartı ve standart üyelik bilgilerinin güvenli olarak cihazlar içerisinde taşınmasına imkan tanıyor. Basit arayüzüyle sahip olduğu şablonlar temelinde kullanıcı adı, kredi kartı numarası ve şifre gibi bilgilerin hızlıca girilebildiği uygulama, popüler bulut depolama servisi Dropbox ile senkronizasyon da yapabiliyor.

Daha önce 17,99$ fiyat etiketiyle satılan Infodeck uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz

https://itunes.apple.com/tr/app/id782092213?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
herbie 5 yıl
18$ ha? Hı hı oldu tamam.
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balcis 5 yıl
nsa bizim yerimize ödediyse demek 18 doları, sağolsunlar.
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Captain_Ivy 5 yıl
indirdim dursun bi kenarda
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