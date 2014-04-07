iOS ve Mac sistemler arası dosya paylaşımı için yeni alternatif: Presence

OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için Adrian Ross tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Presence, markete iOS ve Mac sistemler arası dosya paylaşımı için yeni alternatif getiriyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen ve ilk 14 gün boyunca her türlü özelliği aktif olarak kullanılabilen Presence, daha sonrası için 3 aylık 4,99$ abonelik ücreti istiyor ve temel olarak Mac bilgisayarlarda yer alan dosyalara iOS cihazlar üzerinden erişilmesine ve paylaşılmasına izin veriyor. İnternet tarayıcısı üzerinden de Mac bilgisayarlara erişim imkanı tanıyan uygulama, e-posta için büyük gelen dosyaların belirlenen kişiler için paylaşılması noktasında da görev yapıyor ve geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla diğer Dropbox gibi servislere oranla çok daha güvenli ve hızlı çalışma gösterebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Presence uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id771102523?mt=12