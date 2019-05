iOS6 yayınlandı

400 milyondan fazla mobil cihazın işletim sistemi olan iOS'in merakla beklenen yeni sürümü iOS6 nihayet yayınlandı.

200'den fazla yeni özellik ile kullanıcıların beğenisine sunan iOS6'yı iPhone 3Gs, iPhone 4, iPhone 4s,iPod Touch 4, iPad 2 ve yeni iPad sahipleri kullanabilecek. iOS6 güncellemesiyle gelen yeniliklerin tamamı iPhone 4s ve yeni iPad'te çalışacakken, güncellemeyi alan diğer cihazlar iOS6'nın kırpılmış versiyonlarını kullancağını da belirtmekte fayda var. İki farklı şekilde yapılabilecek olan güncelleme cihazın ayarlar uygulaması altındaki genel sekmesinde yer alan yazılım güncelleme kullanılarak yapılabilirken, iTunes'in 10.7 sürümü kullanılarak da gerçekleştirilebilecek.





iOS6 ile birlikte gelen yenilik ve hata düzeltmelerinin listesi ise şu şekilde;

- Apple tarafından tasarlanmış vektör tabanlı haritalar- iPhone 5, iPhone 4S, iPad Wi-Fi + Hücresel (2. ve 3. nesil) üzerinde sesli yönergelerle adım adım navigasyon- Gerçek zamanlı trafik bilgileri- iPhone 5, iPhone 4S, iPad (3. nesil) ve iPod touch (5. nesil) üzerinde önemli büyük şehir bölgelerinin foto gerçekçi, etkileşimli 3B görüntüsü için üzerinden uçuş (Flyover)- Yelp fotoğrafları, beğeni düzeyleri, değerlendirmeleri ve varsa fiyatları ile yerel arama sonuçları- Yol tarifi isteme ve bir güzergâh üzerindeki yerleri bulma ile ilgili Siri bütünleşmesi- Spor: beyzbol, basketbol, Amerikan futbolu, futbol ve hokey için puanlar, oyuncu istatistikleri, maç programları, takım listeleri ve lig durumu- Filmler: fragmanlar, gösteri zamanları, değerlendirmeler ve veriler- Restoranlar: rezervasyonlar, değerlendirmeler, fotoğraflar ve bilgiler- Tweet gönderme- Facebook'ta yayımlama- Uygulama başlatma- Desteklenen otomobillerde gözler serbest (Eyes Free) özelliği- Yerel arama Siri tarafından desteklenen ülkelerde kullanılabilir (ilk kullanıma sunuluşunda kullanılabilirlik sınırlı olabilir)- Kanada (İngilizce ve Kanada Fransızcası), Çin (Mandarin), Hong Kong (Kantonca), İtalya (İtalyanca), Kore (Korece), Meksika (İspanyolca), İspanya (İspanyolca), İsviçre (İtalyanca, Fransızca, Almanca), Tayvan (Mandarin), ABD (İspanyolca) için ek ülke ve dil desteği- iPhone 5, iPhone 4S, iPad (3. nesil) ve iPod touch (5. nesil) üzerinde desteklenir- Ayarlar'da tek oturum açma- Fotoğraflar'dan, Safari'den, Harita'dan, App Store'dan, iTunes'dan, Game Center'dan, Bildirim Merkezi'nden ve Siri'den yayımlama- Herhangi bir gönderi için konum ekleme ve hedef kitleyi seçme- Güncel Facebook profil fotoğraflarını ve kişi bilgilerini Kişiler'de görüntüleme- Facebook etkinliklerini ve doğum günlerini Takvim'de görüntüleme- App Store'daki ve iTunes Store'daki içerikleri beğenme ve arkadaşlarınızın beğenilerini görme- Seçilen fotoğrafları seçtiğiniz kişilerle paylaşma- Arkadaşlarınız paylaşılan fotoğrafları Fotoğraflar uygulamasında, iPhoto'da ve Apple TV'de görüntüleyebilir- Arkadaşlarınız fotoğrafları tek tek beğenebilir ve onlara tek tek yorum ekleyebilir- Uçuş kartları, mağaza kartları, film biletleri ve diğer kartlar için tek bir yer- Uçağa binme, kahve satın alma, sinemaya girme ve diğer işlemler için barkod görüntüleme- Kartlar belirli bir zamanda veya yerde Kilitli Ekran'da görüntülenir- Kartlar otomatik olarak güncellenebilir- iPhone ve iPod touch üzerinde desteklenir- iPhone 5, iPhone 4S ve iPad Wi-Fi + Hücresel (3. nesil) üzerinde hücresel ağ üzerinden FaceTime desteği- iPhone telefon numaranıza gelen FaceTime aramalarını iPad’inizde ve iPod touch'ınızda alma- Gelen aramaları ve bildirimleri kapatmak için Rahatsız Etme özelliği- Aramayı reddederken 'Mesaj ile Yanıtla' seçeneği- Aramayı reddederken zamana veya konuma göre 'Daha Sonra Anımsat' seçeneği- Önemli kişilerden gelen e-postalara hızlı bir şekilde erişmek için Önemli Kişiler posta kutusu- Bayraklı e-postalar kutusu- E-posta oluştururken fotoğraf ve video ekleme- Parolayla korunan Office belgelerini açma- Posta kutularını yenilemek için aşağı çekme- Her bir hesaba ayrı imza• Safari iyileştirmeleri- Aygıtlarınızın tümündeki açık sayfaları görmek için iCloud sekmeleri- Çevrimdışı Okuma Listesi- Fotoğrafları karşıya yükleme desteği- iPhone ve iPod touch üzerinde tam ekran yatay görüntü- Akıllı uygulama başlıkları- JavaScript performans iyileştirmeleri- Güncellenmiş mağaza tasarımı- iTunes Önizleme tarihçesi- Sezonumu tamamla (Complete my season)- Albümümü tamamla (Complete my album)- Puanlarını ve başarılarını geçmek için arkadaşlarınıza meydan okuma- Yüksek puanları ve başarıları Facebook ve Twitter üzerinde yayımlama- Facebook arkadaşlarınızı taban alan arkadaş önerileri- Aygıtı tek bir uygulamayla sınırlamak veya dokunmatik girişi ekranın belirli alanlarıyla kısıtlamak için Güdümlü Erişim- Harita, AssistiveTouch ve Büyütme ile VoiceOver bütünleşmesi- iPhone 5 ve iPhone 4S üzerinde iPhone için yapılmış işitme cihazları desteği- Baidu ile web'de arama- Sina Weibo bütünleşmesi- Videoları Tudou'da paylaşma- Videoları Youku'da paylaşma- El yazısı ve Pinyin için geliştirilmiş metin girişiBazı özellikler bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Güncellemeyi gerçekleştirmeden önce gerekli içerik yedeklemesini yapmanızı öneririz.