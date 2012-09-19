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iOS6 yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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459
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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400 milyondan fazla mobil cihazın işletim sistemi olan iOS'in merakla beklenen yeni sürümü iOS6 nihayet yayınlandı. 

200'den fazla yeni özellik ile kullanıcıların beğenisine sunan iOS6'yı iPhone 3Gs, iPhone 4, iPhone 4s,iPod Touch 4, iPad 2 ve yeni iPad sahipleri kullanabilecek. iOS6 güncellemesiyle gelen yeniliklerin tamamı iPhone 4s ve yeni iPad'te çalışacakken, güncellemeyi alan diğer cihazlar iOS6'nın kırpılmış versiyonlarını kullancağını da belirtmekte fayda var. İki farklı şekilde yapılabilecek olan güncelleme cihazın ayarlar uygulaması altındaki genel sekmesinde yer alan yazılım güncelleme kullanılarak yapılabilirken, iTunes'in 10.7 sürümü kullanılarak da gerçekleştirilebilecek.


iOS6 ile birlikte gelen yenilik ve hata düzeltmelerinin listesi ise şu şekilde;
• Harita
- Apple tarafından tasarlanmış vektör tabanlı haritalar
- iPhone 5, iPhone 4S, iPad Wi-Fi + Hücresel (2. ve 3. nesil) üzerinde sesli yönergelerle adım adım navigasyon
- Gerçek zamanlı trafik bilgileri
- iPhone 5, iPhone 4S, iPad (3. nesil) ve iPod touch (5. nesil) üzerinde önemli büyük şehir bölgelerinin foto gerçekçi, etkileşimli 3B görüntüsü için üzerinden uçuş (Flyover)
- Yelp fotoğrafları, beğeni düzeyleri, değerlendirmeleri ve varsa fiyatları ile yerel arama sonuçları
- Yol tarifi isteme ve bir güzergâh üzerindeki yerleri bulma ile ilgili Siri bütünleşmesi
• Siri iyileştirmeleri
- Spor: beyzbol, basketbol, Amerikan futbolu, futbol ve hokey için puanlar, oyuncu istatistikleri, maç programları, takım listeleri ve lig durumu
- Filmler: fragmanlar, gösteri zamanları, değerlendirmeler ve veriler
- Restoranlar: rezervasyonlar, değerlendirmeler, fotoğraflar ve bilgiler
- Tweet gönderme
- Facebook'ta yayımlama
- Uygulama başlatma
- Desteklenen otomobillerde gözler serbest (Eyes Free) özelliği
- Yerel arama Siri tarafından desteklenen ülkelerde kullanılabilir (ilk kullanıma sunuluşunda kullanılabilirlik sınırlı olabilir)
- Kanada (İngilizce ve Kanada Fransızcası), Çin (Mandarin), Hong Kong (Kantonca), İtalya (İtalyanca), Kore (Korece), Meksika (İspanyolca), İspanya (İspanyolca), İsviçre (İtalyanca, Fransızca, Almanca), Tayvan (Mandarin), ABD (İspanyolca) için ek ülke ve dil desteği
- iPhone 5, iPhone 4S, iPad (3. nesil) ve iPod touch (5. nesil) üzerinde desteklenir
• Facebook bütünleşmesi
- Ayarlar'da tek oturum açma
- Fotoğraflar'dan, Safari'den, Harita'dan, App Store'dan, iTunes'dan, Game Center'dan, Bildirim Merkezi'nden ve Siri'den yayımlama
- Herhangi bir gönderi için konum ekleme ve hedef kitleyi seçme
- Güncel Facebook profil fotoğraflarını ve kişi bilgilerini Kişiler'de görüntüleme
- Facebook etkinliklerini ve doğum günlerini Takvim'de görüntüleme
- App Store'daki ve iTunes Store'daki içerikleri beğenme ve arkadaşlarınızın beğenilerini görme
• Paylaşılan Fotoğraf Yayınları
- Seçilen fotoğrafları seçtiğiniz kişilerle paylaşma
- Arkadaşlarınız paylaşılan fotoğrafları Fotoğraflar uygulamasında, iPhoto'da ve Apple TV'de görüntüleyebilir
- Arkadaşlarınız fotoğrafları tek tek beğenebilir ve onlara tek tek yorum ekleyebilir
• Passbook
- Uçuş kartları, mağaza kartları, film biletleri ve diğer kartlar için tek bir yer
- Uçağa binme, kahve satın alma, sinemaya girme ve diğer işlemler için barkod görüntüleme
- Kartlar belirli bir zamanda veya yerde Kilitli Ekran'da görüntülenir
- Kartlar otomatik olarak güncellenebilir
- iPhone ve iPod touch üzerinde desteklenir
• FaceTime iyileştirmeleri
- iPhone 5, iPhone 4S ve iPad Wi-Fi + Hücresel (3. nesil) üzerinde hücresel ağ üzerinden FaceTime desteği
- iPhone telefon numaranıza gelen FaceTime aramalarını iPad’inizde ve iPod touch'ınızda alma
• Telefon iyileştirmeleri
- Gelen aramaları ve bildirimleri kapatmak için Rahatsız Etme özelliği
- Aramayı reddederken 'Mesaj ile Yanıtla' seçeneği
- Aramayı reddederken zamana veya konuma göre 'Daha Sonra Anımsat' seçeneği
• Mail iyileştirmeleri
- Önemli kişilerden gelen e-postalara hızlı bir şekilde erişmek için Önemli Kişiler posta kutusu
- Bayraklı e-postalar kutusu
- E-posta oluştururken fotoğraf ve video ekleme
- Parolayla korunan Office belgelerini açma
- Posta kutularını yenilemek için aşağı çekme
- Her bir hesaba ayrı imza
• Safari iyileştirmeleri
- Aygıtlarınızın tümündeki açık sayfaları görmek için iCloud sekmeleri
- Çevrimdışı Okuma Listesi
- Fotoğrafları karşıya yükleme desteği
- iPhone ve iPod touch üzerinde tam ekran yatay görüntü
- Akıllı uygulama başlıkları
- JavaScript performans iyileştirmeleri
• App Store ve iTunes Store iyileştirmeleri
- Güncellenmiş mağaza tasarımı
- iTunes Önizleme tarihçesi
- Sezonumu tamamla (Complete my season)
- Albümümü tamamla (Complete my album)
• Game Center iyileştirmeleri
- Puanlarını ve başarılarını geçmek için arkadaşlarınıza meydan okuma
- Yüksek puanları ve başarıları Facebook ve Twitter üzerinde yayımlama
- Facebook arkadaşlarınızı taban alan arkadaş önerileri
• Erişilebilirlik iyileştirmeleri
- Aygıtı tek bir uygulamayla sınırlamak veya dokunmatik girişi ekranın belirli alanlarıyla kısıtlamak için Güdümlü Erişim
- Harita, AssistiveTouch ve Büyütme ile VoiceOver bütünleşmesi
- iPhone 5 ve iPhone 4S üzerinde iPhone için yapılmış işitme cihazları desteği
• Kişiler, Takvimler, Anımsatıcılar, Fotoğraflar ve Bluetooth üzerinden paylaşılan veriler için geliştirilmiş gizlilik denetimleri
• Anımsatıcılar uygulamasında anımsatıcıların sırası değiştirilebilir
• iPhone'daki uyarılar için özel titreşimler
• iPad için Saat uygulaması
• Müzik parçası ile saat alarmı
• Kişiler'deki tüm alanlarda arama yapma
• Geliştirilmiş video sesi kalitesi için otomatik film modu
• Seçilen sözcüğün Çince, Fransızca, Almanca ve İspanyolca tanımları
• Fransızca, Almanca, Türkçe, Katalanca, Arapça ve İzlandaca için yeni klavye yerleşimleri
• Klavye kestirmeleri iCloud yoluyla aygıtlar arasında paylaşılır
• Bluetooth MAP desteği
• HTTP için genel ağ proxy'si
• Çin için özellikler
- Baidu ile web'de arama
- Sina Weibo bütünleşmesi
- Videoları Tudou'da paylaşma
- Videoları Youku'da paylaşma
- El yazısı ve Pinyin için geliştirilmiş metin girişi
• Hata düzeltmeleri

Bazı özellikler bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde kullanılamayabilir. Güncellemeyi gerçekleştirmeden önce gerekli içerik yedeklemesini yapmanızı öneririz.

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AlkanExclusive 7 yıl en beğenilen loomy
loomy
Vayy arkadas su ios ne stabil ne olaganüstü bir sistemmis ya:D
Baksana forumda dogru düzgün update edebilen bir insan yok:d
Nazar degmesin tü tü tü:d

sistem stabilitesi ile milyonlarca cihazın Apple serverlarından iOS 6'yı download etmeye çalışmasını aynı şey zanneden fandroidler var..

şu anda milyonlarca cihaz (sadece iPhone'da değil özellikle belirtmekte fayda var) OTA, iTunes ya da diğer şekillerde download yapıyor.. o kadar ürünün yazılımını sana verip dağıt desek, 1 saniye sonra beynin yanar! sen bence root yap, en sorunsuz fw'yi bulup yüklemeye ve kullanmaya çalış..

artık gereksizlikte son nokta olan saçma mesajlarınız devrim niteliğinde!
loomyVayy arkadas su ios ne stabil ne olaganüstü bir sistemmis ya:DBaksana forumda dogru düzgün update edebilen bir insan yok:d
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iDenis 7 yıl
Beyler indiren çıksın kasma yapıyor :D
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aziz77 7 yıl
Siri Türkçe hariç her dile gelmiş nerdeyse,Türkçe dünyada en çok konuşulan dillerden biri,birileri bunu apple anlatmalı.Eğer bi dahaki güncelemde gelmesse elmayı bırakacam,dilimizi yabana atamazlar.
Siri Türkçe hariç her dile gelmiş nerdeyse,Türkçe dünyada en çok konuşulan dillerden biri,birileri bunu apple anlatmalı.Eğer bi dahaki güncelemde gelmesse elmay...
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3 Avatar Avatar Avatar
Ekrem71.5 8 ay
Dün ise 6x2 = 12 :)
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AirSupport 8 ay Ekrem71.5
Gereksiz hort

Şaka bir yana özlemişim IOS6’lı iPhone4’ümü...
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step-team 7 yıl
4S'de ios6 güzel dedik nazar deydi. Beklemedeyken ekran aydınlatması ortam aydınlık ise kapanmıyor
. Şu yeni güncelleme gelse de aksaklıkları düzeltseler, gerçi ortada daha esamesi de yok
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dranov 7 yıl
Bende wifi sorunu hala hallolmadı,oldukça canımı sıkıyor..
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sefalonely 7 yıl
memnunmusunuz ?
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autograph 7 yıl
Yükleyenlerdeki wifi sorunu halloldu mu?
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EzoBride 7 yıl
App store aşırı kasıyor 4s de diğer cihazları bilmiyorum
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
4'e yüklesem sıkıntı yapar mı?
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This Time 7 yıl EzoBride
btml1302
App store aşırı kasıyor 4s de diğer cihazları bilmiyorum

Ohh be tek ben değilmişim ;) ben en basindan beri dert yaniyorum :-( iphone 4 var ve app store kasiyor :(
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NetX 7 yıl
Turkce klavye eklenmesi neden insanlari bu kadar rahatsiz etti anlayamadim, sonucta birilerinin isine yarar diye yapilmis bir klavye secenegi

Abdullah Gul'un gecenlerde Amerika'ya bilisimcilerle beraber yaptigi ziyarette Apple yetkililerinden bizzat istedigi bir ozellikdi bu klavye ve yapilacagi sozu verilmisti yapmislar.

Ben kullanmiyorum ama niye eklediler diye kizmiyorum hangisini istersem onu kullanirim, kizanlar buyuk olasilikla klavye ayarini yapmayi bilmeyenlerdir yoksa ekstradan eklenmis bir ozellikten kimse rahatsiz olmaz.
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IgorStravinsky 7 yıl
Bildirimlerde biraz sıkıntım var. Bi kişi beni çaldırırken reddedip kısayoldan onu aramak istesem bildirim gelmiyor.
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Evrekas 7 yıl
Otomatik olarak guncelleme yapmaması icin secebilecegimiz bir seçenek var mı acaba?
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Hamdi0555 7 yıl
Olumlu yanları;

- Sanki pil 3g ile daha iyi gidiyor. (Her yazılımda bu psikoloji oluyor galiba)

- Yan çevirmeler çok hassaslaşmış. Güzel olmuş.
- Safari mükemmel hızlı. Tam ekran özelliği de iyi olmuş.
- Arayan kişi resimleri sağda çıkıyor. (Solda diye hatırlıyorum)
- mesaj ile meşgule alma özelliği elli yıllık nokia da bile vardı. Sonunda eklemişler.
- sessiz ve titreşim ayarlarına düzenleme gelmiş iyi olmuş.
- hangi program rehber, takvim vs'ye ulaşmaya çalışıyor buna izin vermek ve bunları bilmek iyi olmuş.

Olumsuz yanları;
- entegre olmayan youtube'un multitasking özelliği yok !!!!

Not; Wifi sorunu yaşamadım.
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Vipracing 7 yıl
Çok memnundum pil ömründen hatta defalarca dile getirmiştim sanırım çarpıldım
2 gün normal kullanımda giden telefon 1 gün anca gider oldu. (4S wifi/BT kapalı 3G açık) işin kötüüs ipad da bir düşüş gözlemledim.

Bu pil konusunda hiç memnun değilim.
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Hamdi0555 7 yıl
#ios6 ben multitask özelliği olan #youtube yi geri istiyorum ! Yoksa bu telefonu satarım ! Duy sesimi #apple

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Amedra 7 yıl
arkadaşın telden inceliyorum arada bu sefer super olmuş
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