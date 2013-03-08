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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS'in profesyonel ofis yazılımları Keynote, Numbers ve Pages güncellendi

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın profesyonel ofis programları Keynote, Numbers ve Pages'ın iOS sürümleri güncellendi.

Her biri 18 TL'den satılan Keynote, Numbers ve Pages, son güncellemeyle birlikte bir önceki sürümde tespit edilen hatalardan arındırılırken, çeşitli iyileştirmelere kavuşuyor.

Hatırlanacağı gibi Apple, geçtiğimiz aralık ayında yayınladığı güncellemeyle iWork yazılımlarına daha fazla yenilik kazandırmıştı. Onları hatırlayacak olursak;
Pages 1.7 sürümündeki yenilikler:

• Belgenin gövde metnindeki değişiklikleri izlemek için Değişiklik İzleme’yi kullanın
• Belgeyi gözden geçirirken değişiklikleri tek tek kabul edin veya reddedin 
• Değişiklik izleme özelliğine sahip Pages ve Microsoft Word belgelerini içe aktarın ve gövde metnindeki değişiklikleri izlemeye devam edin
• Microsoft Word veya Pages biçiminde dışa aktarılan belgelerde izlenen değişiklikleri koruyun
• Mac için Pages'dan ve Mac için Pages’a aktarırken tablolardaki hesaplamaları koruyun
• Şekillere yansımalar ekleyin 
• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın

Keynote 1.7 sürümündeki yenilikler:
 
• Tüm Microsoft PowerPoint ve Mac için Keynote slayt boyutlarını içe ve dışa aktarın
• Sunu temalarını, ana slaytlarla ve önceden ayarlanmış stillerle tamamlanmış olarak içe ve dışa aktarın
• Taşıma, Döndürme, Ölçekleme ve Opaklık da dahil olmak üzere tüm Keynote eylem yapılarını oynatın
• Parıltı ve Işıldama da dahil olmak üzere yeni slayt geçişleri ekleyin
• Mac için Keynote’dan ve Mac için Keynote’a aktarırken tablolardaki hesaplamaları koruyun
• Şekillere yansımalar ekleyin
• Yeni yazdırma yerleşimleri sunan kişinin notlarıyla, yapılarla ve arkaplanlar olmadan yazdırma seçenekleri içerir
• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın

Numbers 1.7 sürümündeki yenilikler

• Satırları ve sütunları gizleyin ve gösterin
• Mac için Numbers hesap tablolarını filtrelerle içe ve dışa aktarın, filtreleri açın ve kapatın 
• İçe ve dışa aktarırken tablolardaki zengin metinleri koruyun
• Şekillere yansımalar ekleyin
• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın 
Uygulamaların Appstore'daki sayfalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

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_turbo_ 6 yıl
Sunlari kullanmayi ögrenemedim Numbers karmasik geliyor, Excel aliskanligi oldugu icin iphonede kullanmak zaten cok zor.
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