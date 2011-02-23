iPad 2, 2 Mart'ta lanse ediliyor

iPad 2 için meraklı bekleyiş sona eriyor. Geçtiğimiz sene pazara sunduğu iPad ile tablet akımının fitilini ateşleyen Apple, hazırlık çalışmaları uzun süredir devam eden iPad 2 için 2 Mart'ta basın etkinliği düzenleyecek. Hatırlanacağı üzere şu an satışta olan birinci nesil iPad, Ocak ayında lanse edilmiş ve Nisan ayında satışa sunulmuştu.
Önümüzdeki hafta Çarşamba günü yapılacak etkinlikle birlikte iPad 2'yi tanıtmaya hazırlanan Apple'ın, lansmanı takip eden süreçte yeni tableti pazara sunması bekleniyor. Pasifik saati ile sabah 10'da, GMT zaman dilimine göreyse akşam 6'da yapılacak etkinliği kimin sunacağı ise henüz bilinmiyor zira bilindiği üzere Steve Jobs sağlık sorunları nedeniyle, bir süre önce geçici olarak yetkilerini Timothy Cook'a bırakmıştı. İkinci nesil iPad'in çift çekirdekli işlemciye, geliştirilmiş ekrana ve güncellenmiş işletim sistemine sahip olması bekleniyor.
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Bir kişi bir pad alacak, bunu ne için kullanıcak, ihtiyaç duyduğu durumları bu Pad karşılıyor mu, karşılamıyor mu önemli olan bu...
Yok usb si yok, Hdmi yok, flash oynatmıyor bunlar yüzeysel düşünceler, kaç kişi pad i lcd tv ye hdmi den bağlamaya ihtiyaç duyacak mesela ama özel bir amaç için bir kişi buna ihtiyaçta duyabilir, işte o kişi hdmi çıkışı olmayan Pad i almamalı tabii ama Hdmi olmayan bir pad de kötü dememeli kimse.
Bazı noktaların alternatifleri var, mesela lcd tv niz ile ipad aynı modeme bağlı ise, ipad deki videoları, resimleri, müzikleri kablosuz olarak lcd de tv den izlemeniz mümkün, muhtemelen Android Padlerle de bunu yapabilirsiniz...
Burda bazı arkadaşlar, sabit fikirli olarak yaklaşıyorlar, bir şey hakkında yorum yaparken o konu hakkında bilgi sahibi olamalılar önce, Andoid bir tableti eleştirmek için onu alıp kullanış olmak gerekli, aynı şelikde İpad i de...
Einstein in dediği gibi, “Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur…”
Heskes ihtiyacı olan cihazı alsın, beğendiği hoşuna gittiği. Mac kullanan birine, sen niye pc kullamıyorsun mac te şu yok bu yok demek ne kadar saçma ise buda o kadar saçma veyA pc kullanan birine pc de virus var, mac e virus bulaşmaz mac kullan gibi...
Burda birbirinizi kırmayın, emeklere saygı gösterin... Bende kızıyorum, mac ler, iphone lar çok pahalı diye ama Apple in bir stratejisi var, bir tazı var bunu beğenirsiniz yada beğenmezsiniz. Beğenirseniz imkanınız varsa alırsınızi yada beğenmezseniz almazsınız.
İpad 2 muhtemelen satış rekoru kıracaktır, beğensekte, beğenmesek te, muhtemelen diğer rakiplerinin toplamından çok daha fazla satacaktır, flash da olmasa, usb de olmasa bu bir gerçek.. Bence bunu başaranlara saygı duymak lazım.
İpad alanlara, Ipad 2 alacaklara enayi gözü ile bakmamakta lazım, İpad i eleştirenler Apple Store girip bir bakmalı, oradaki programları incelemeli, inanılmaz şeyler var, bence bunu yapan biri usb yok diye eleştiremez kesinlikle...
Ama Android ten umutluyum, bu hızla gelişmeye devam ederse İOS u yakalayıp geçebilir işte o zaman onu da alkışlarız hep beraber...