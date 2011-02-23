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iPad 2, 2 Mart'ta lanse ediliyor

8 yıl
21,2b
1
339
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad 2 için meraklı bekleyiş sona eriyor. Geçtiğimiz sene pazara sunduğu iPad ile tablet akımının fitilini ateşleyen Apple, hazırlık çalışmaları uzun süredir devam eden iPad 2 için 2 Mart'ta basın etkinliği düzenleyecek. Hatırlanacağı üzere şu an satışta olan birinci nesil iPad, Ocak ayında lanse edilmiş ve Nisan ayında satışa sunulmuştu.

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü yapılacak etkinlikle birlikte iPad 2'yi tanıtmaya hazırlanan Apple'ın, lansmanı takip eden süreçte yeni tableti pazara sunması bekleniyor. Pasifik saati ile sabah 10'da, GMT zaman dilimine göreyse akşam 6'da yapılacak etkinliği kimin sunacağı ise henüz bilinmiyor zira bilindiği üzere Steve Jobs sağlık sorunları nedeniyle, bir süre önce geçici olarak yetkilerini Timothy Cook'a bırakmıştı. İkinci nesil iPad'in çift çekirdekli işlemciye, geliştirilmiş ekrana ve güncellenmiş işletim sistemine sahip olması bekleniyor.


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tunco34 8 yıl en beğenilen
Muhtemelen HDMI çıkış ve USB olmayacaktır.... Bunlar olmadığı sürece isterse sarma sarsın, mantı yapsın bana yaramaz
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Mixenon 8 yıl
Ya arkadaşlar neyi paylaşamıyorsunuz, isteyen Android bir Pad alır, isteyen ipad alır kim neyi beğeniyorsa, kimine usb lazım olur, kiminin hiç ihtiyacı olmaz... Burda bir kavram kargaşası yaşanıyor...

Bir kişi bir pad alacak, bunu ne için kullanıcak, ihtiyaç duyduğu durumları bu Pad karşılıyor mu, karşılamıyor mu önemli olan bu...

Yok usb si yok, Hdmi yok, flash oynatmıyor bunlar yüzeysel düşünceler, kaç kişi pad i lcd tv ye hdmi den bağlamaya ihtiyaç duyacak mesela ama özel bir amaç için bir kişi buna ihtiyaçta duyabilir, işte o kişi hdmi çıkışı olmayan Pad i almamalı tabii ama Hdmi olmayan bir pad de kötü dememeli kimse.
Bazı noktaların alternatifleri var, mesela lcd tv niz ile ipad aynı modeme bağlı ise, ipad deki videoları, resimleri, müzikleri kablosuz olarak lcd de tv den izlemeniz mümkün, muhtemelen Android Padlerle de bunu yapabilirsiniz...

Burda bazı arkadaşlar, sabit fikirli olarak yaklaşıyorlar, bir şey hakkında yorum yaparken o konu hakkında bilgi sahibi olamalılar önce, Andoid bir tableti eleştirmek için onu alıp kullanış olmak gerekli, aynı şelikde İpad i de...

Einstein in dediği gibi, “Önyargıları parçalamak, atomu parçalamaktan zordur…”

Heskes ihtiyacı olan cihazı alsın, beğendiği hoşuna gittiği. Mac kullanan birine, sen niye pc kullamıyorsun mac te şu yok bu yok demek ne kadar saçma ise buda o kadar saçma veyA pc kullanan birine pc de virus var, mac e virus bulaşmaz mac kullan gibi...

Burda birbirinizi kırmayın, emeklere saygı gösterin... Bende kızıyorum, mac ler, iphone lar çok pahalı diye ama Apple in bir stratejisi var, bir tazı var bunu beğenirsiniz yada beğenmezsiniz. Beğenirseniz imkanınız varsa alırsınızi yada beğenmezseniz almazsınız.

İpad 2 muhtemelen satış rekoru kıracaktır, beğensekte, beğenmesek te, muhtemelen diğer rakiplerinin toplamından çok daha fazla satacaktır, flash da olmasa, usb de olmasa bu bir gerçek.. Bence bunu başaranlara saygı duymak lazım.
İpad alanlara, Ipad 2 alacaklara enayi gözü ile bakmamakta lazım, İpad i eleştirenler Apple Store girip bir bakmalı, oradaki programları incelemeli, inanılmaz şeyler var, bence bunu yapan biri usb yok diye eleştiremez kesinlikle...

Ama Android ten umutluyum, bu hızla gelişmeye devam ederse İOS u yakalayıp geçebilir işte o zaman onu da alkışlarız hep beraber...
Ya arkadaşlar neyi paylaşamıyorsunuz, isteyen Android bir Pad alır, isteyen ipad alır kim neyi beğeniyorsa, kimine usb lazım olur, kiminin hiç ihtiyacı olma...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Commander 8 yıl
Ben forumda bir kişinin bile çıkıp samsung yada diğer pad lerin konusuna girip ee bu bu yok ipad de var dediğini görmedim. Ama her ne hikmetse ipad konusunda bu tür cümlelerden çıkan tartışmalar dönüyor. Beğenmeyen girip yazmasın arkadaşlar. Elinizdede yok zorla aldıranda yok nedir derdiniz
Ben forumda bir kişinin bile çıkıp samsung yada diğer pad lerin konusuna girip ee bu bu yok ipad de var dediğini görmedim. Ama her ne hikmetse ipad konusunda b...
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
ben apple ve ürünlerini tanımıyan insanların cok bilmişlik yapıp sacma sapan yorum yapmalarını anlamıyorum.. hic bir işletim sistemi ios kadar kolay diil. benim babamın malı diil bu sonucta ama adamlar iyi yapıyolar bizde alıyoruz baskası daha iyisini yaptıda biz almayızmı dedik. şimdi bu iyi bunu alıyoruz apple sahiplenmiyoruz yani.
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Millennium 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben apple ve ürünlerini tanımıyan insanların cok bilmişlik yapıp sacma sapan yorum yapmalarını anlamıyorum.. hic bir işletim sistemi ios kadar kolay diil. benim babamın malı diil bu sonucta ama adamlar iyi yapıyolar bizde alıyoruz baskası daha iyisini yaptıda biz almayızmı dedik. şimdi bu iyi bunu alıyoruz apple sahiplenmiyoruz yani.

Misafirsin iyisin de misafir evdeki odaları gezmez sen gelmiş kaç aylık konuyu hortlatıyorsun.
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theraptorx 8 yıl
Ekran retina olsaydı ve pil 20 saat gitseydi, ne güzel olurdu. Neyse, Ipad3'te artık.
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hakanuzay 8 yıl
Arkadaşlar,
ipad2 yi en hızlı nasıl satın alabiliriz?
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orhan azeri 8 yıl
Ram hakkinda bilgi yomu muhtemelen o zaman 256 dir
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DH Misafiri 8 yıl
hdmı olayı kötü olmuş yine ordan para kazanacak 39 dolar :D
ama fiyatı çok uygunmuş 499 dolar 16gb
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wholet 8 yıl
4.3 11 martta geliyor
o da güzel
apple ı sevmeye başladım iyicene ipad 2 ye de ısındım
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zengier 8 yıl
ipad-s olmus .. daha hizli grafik ve merkezi islemci, daha ince ve kamera.. bu kadar .. seneye apple, bir de bu yil taklitcilerin degil ipad yili olacak diye cikti. ios disinda hicbir ekstrasi yok bu cihazin digerlerine gore.. :(
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wholet 8 yıl
Arkadaslar iphonedan nereden izleyebilirim acaba ?
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AhmedKaymakcı 8 yıl
1 saat 37 dakika kaldi =)
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mz~ 8 yıl
saat kaçta başlıyor, 20:30da mı?


Edit: 8deymiş.
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Python 8 yıl
biraz heyecan biraz merak var bakalım az çok biliyoruz ama genede merak işte :)
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Fatz 8 yıl
Benim merak ettigim sunumu Steve reyiz mi yapacak yoksa baska biri mi...
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GoldPunch 8 yıl

Fatz

Benim merak ettigim sunumu Steve reyiz mi yapacak yoksa baska biri mi...



Hastaneden canlı yayına geçecekler.
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Bluepower 8 yıl
ipad alacağınıza netbook alın linux yükleyin istediğinizi yapın yada windows yükleyin istediğiniz oyunu oynayın.6" şeyi çantada taşıyıp çıkartmak ameleliktir
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Figgiee 8 yıl

Bluepower
ipad alacağınıza netbook alın linux yükleyin istediğinizi yapın yada windows yükleyin istediğiniz oyunu oynayın.6" şeyi çantada taşıyıp çıkartmak ameleliktir

netbooku tasiyinca amelelik olmuyormu?
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myfranco 8 yıl

Bluepower

ipad alacağınıza netbook alın linux yükleyin istediğinizi yapın yada windows yükleyin istediğiniz oyunu oynayın.6" şeyi çantada taşıyıp çıkartmak ameleliktir

Söylemlerimizde daha dikkatli olalım. Kimin neyi taşımak isteyip istemediğine şahsi karar veremeyiz. Ayrıca 6 inç olan nedir?
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azawarai 8 yıl

Bluepower
ipad alacağınıza netbook alın linux yükleyin istediğinizi yapın yada windows yükleyin istediğiniz oyunu oynayın.6" şeyi çantada taşıyıp çıkartmak ameleliktir

sen hala bilgisayarin oyun kisminda kaldiysan, yok kalmayipta usb takabilmek icin fazladan 500 gram kazuleti tasiyacaksan, daha teknik ozelliklerini bilmedigin alet icin yorum yapacaksan biz seni tutmayalim.

Not: netbook kullanicisiyim. İlk firsatta ipad alacagim.
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