iPad 2, 2 Mart'ta lanse ediliyor

iPad 2 için meraklı bekleyiş sona eriyor. Geçtiğimiz sene pazara sunduğu iPad ile tablet akımının fitilini ateşleyen Apple, hazırlık çalışmaları uzun süredir devam eden iPad 2 için 2 Mart'ta basın etkinliği düzenleyecek. Hatırlanacağı üzere şu an satışta olan birinci nesil iPad, Ocak ayında lanse edilmiş ve Nisan ayında satışa sunulmuştu.

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü yapılacak etkinlikle birlikte iPad 2'yi tanıtmaya hazırlanan Apple'ın, lansmanı takip eden süreçte yeni tableti pazara sunması bekleniyor. Pasifik saati ile sabah 10'da, GMT zaman dilimine göreyse akşam 6'da yapılacak etkinliği kimin sunacağı ise henüz bilinmiyor zira bilindiği üzere Steve Jobs sağlık sorunları nedeniyle, bir süre önce geçici olarak yetkilerini Timothy Cook'a bırakmıştı. İkinci nesil iPad'in çift çekirdekli işlemciye, geliştirilmiş ekrana ve güncellenmiş işletim sistemine sahip olması bekleniyor.