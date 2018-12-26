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iPad mini 5'in kılıf görseli yeni bir kamera tasarımına işaret ediyor

Apple'ın beşinci nesil iPad mini'yi piyasaya sürme hazırlığında olduğu söyleniyor. iPad mini 5'e ait olduğu iddia edilen kılıf görseli tabletin tasarımı hakkında bazı ipuçları verdi.
4 ay
6,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Son söylentilere bakılırsa Apple yeni bir iPad mini üzerinde çalışıyor. Dördüncü nesil iPad mini, 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. Dolayısı ile Cupertinolu şirketin tableti sonlandırma kararı almadığını öğrenmek güzel. Son sızıntı Apple'ın küçük canavarının ne gibi yeniliklerle geleceği konusunda bazı detayları açığa çıkardı.
Ayrıca Bkz. "iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir"
Slashleaks adlı internet sitesi iPad mini 5 modeline ait olduğu öne sürülen bir kılıf görseli yayınladı. Paylaşılan resim sadece tabletin kılıfını gösterse de aynı zamanda cihaz hakkında bazı ipuçları veriyor. Görünüşe bakılırsa beşinci nesil iPad mini, flaş ünitesinin olabileceği yeni bir kamera tasarımı ile gelebilir.

Kulaklık girişini koruyabilir 

Kılıfta bırakılan bu uzunlamasına açıklık şekil itibariyle Apple'ın iPad mini'de çift kamera sistemine yer verebileceğini de gösteriyor. Ayrıca sağ üstteki (önden bakarken solda) boşluğa bakılırsa şirket muhtemelen tabletteki kulaklık girişini koruyacak. Yan tarafın orta kısmında ise birinci nesil Smart Connector entegrasyonuna işaret eden bir boşluk bulunuyor.
Her halükarda şu an için iPad mini 5’in nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda fikir yürütmek için henüz çok erken. Apple'ın tableti uygun fiyatlı bir model olarak piyasaya sürmek istediği belirtiliyor. Dolayısı ile iPad Pro'da yer alan üst sınıf özellikleri bu küçük canavarda görme ihtimalimiz pek yok.

https://9to5mac.com/2018/12/24/ipad-mini-5-leak/ Yorum Yaz
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EyeCoral 4 ay en beğenilen
Diğer ürünlerde satışları düştüğü için, aslında sonlandırdığı ürünü yeniden diriltmeye çalışıyor, geçti kardeşim kral olduğun günler, batmasan da sürünme periyoduna girdin, telefonlar olmuş 6.5 - 7 inç, kim ne yapsın senin mini tabletini
Diğer ürünlerde satışları düştüğü için, aslında sonlandırdığı ürünü yeniden diriltmeye çalışıyor, geçti kardeşim kral olduğun günler, batmasan da sürünme periy...
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10ff 4 ay
Iphone cihazimdan mi Max 3 'e geçiş yapacagim. ekrani 6.99 inc 5500 mah batarya var...
batıyorsun apple
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Jeopol 4 ay 10ff
Ekran oranlari farklı.
Mesela ipadlerdeki ekran genişlik yukseklik oranı kareye daha yakın. 4:3 gibi.
Bu da kitap, yayın filan okumada daha iyi oluyor.
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fizisyen 4 ay
Bu prototipler nasıl oluyorda barda filan unutuluyordu.

Elinize bir kilıf alıp, tablet boyle olabilir diye yorum yapmak koca teknoloji sitesine yakisiyormu?
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Bgood 4 ay
Huawei P9 kullanıcısıyım ancak tablette Apple tartışmasız en iyi ,telefon için aynı şeyi söyleyemem, ancak bir iPad almak çok masraflı oldu 750 dolara bir tablet olmaz bunun zararını hisse senetlerindeki çöküşlede görebiliyoruz. Ayrıca bu iPad mini 5 satmak istiyorsa ekranla cam arasında boşluk olmayan bir ekran olmalı,ayrıca ekran 7.9 inç falan olmayacağını düşünüyorum 9.7 bir ekrana sahip olacaktır, iPad mini 4 büyük 6. Nesil iPad küçük bir kasada gelecektir iPad mini5 , en az 3 GB ram olmalı a11 işlemci tatmin edecektir a12 gerek yok ayrıca 2019 da çıkacak bir tablette ön kamerası en az 5 mp kameraya sahip olmalı arka kamerada en az 4K 30 fps çekebilen bir kamera olmalı en azından iphone 6s kameralarını koyun bunun için ar-ge masrafı da gerekmez ve typc olması gerek koşulsuz şartsız , fiyatlar 360$ başlayacağını düşünüyorum bu fiyatın üstü satış yapmaz.
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renega 4 ay Bgood
hayır eksikleri var tablet yönünde. öncelikle milleti güncellemeye zorluyor. gopro uygulaması bile ios 11 istiyor aynı şekilde tumblr, fortnite, adobe nightview falan. ben 10.2 jailbreak kullanıyorum en stabil sürüm şuan bu ama gel gör ki apple yeniye zorluyor. benim lg g3 bile her uygulamayı destekliyor. ayrıca yıllardır işlemci geliştiren apple sadece tasarımı değiştirdi. şahsen param olsa bile ipad pro 11" almak istemiyorum. artık amoled hdr ekrana gömülü parmak izi okuyuculu iphone xs aratmayan kameralı tablet yapmalı. zaten iphone kadar pahalı oldu ipad. bir ipad pro 11" fiyatı 5.800tl. iPhone xs fiyatı 6000tl (applekutusu)
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EyeCoral 4 ay en beğenilen
Diğer ürünlerde satışları düştüğü için, aslında sonlandırdığı ürünü yeniden diriltmeye çalışıyor, geçti kardeşim kral olduğun günler, batmasan da sürünme periyoduna girdin, telefonlar olmuş 6.5 - 7 inç, kim ne yapsın senin mini tabletini
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AirSupport 4 ay EyeCoral
Size hitap etmiyor olabilir ama Mini sürümleri en sevdiğim iPad serilerinden birisidir. Sürünme konusunda haklısınız keşke biraz burunları sürtse de insanları kazıklamaktan vazgeçseler.
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kılıf, sızıntı ve
4 etiket daha ipad mini 5 Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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