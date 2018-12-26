iPad mini 5'in kılıf görseli yeni bir kamera tasarımına işaret ediyor

Son söylentilere bakılırsa Apple yeni bir iPad mini üzerinde çalışıyor. Dördüncü nesil iPad mini, 2015 yılında piyasaya sürülmüştü. Dolayısı ile Cupertinolu şirketin tableti sonlandırma kararı almadığını öğrenmek güzel. Son sızıntı Apple'ın küçük canavarının ne gibi yeniliklerle geleceği konusunda bazı detayları açığa çıkardı.

Ayrıca Bkz.

"iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir"

Slashleaks adlı internet sitesi iPad mini 5 modeline ait olduğu öne sürülen bir kılıf görseli yayınladı. Paylaşılan resim sadece tabletin kılıfını gösterse de aynı zamanda cihaz hakkında bazı ipuçları veriyor. Görünüşe bakılırsa beşinci nesil iPad mini, flaş ünitesinin olabileceği yeni bir kamera tasarımı ile gelebilir.

Kulaklık girişini koruyabilir

Kılıfta bırakılan bu uzunlamasına açıklık şekil itibariyle Apple'ın iPad mini'de çift kamera sistemine yer verebileceğini de gösteriyor. Ayrıca sağ üstteki (önden bakarken solda) boşluğa bakılırsa şirket muhtemelen tabletteki kulaklık girişini koruyacak. Yan tarafın orta kısmında ise birinci nesil Smart Connector entegrasyonuna işaret eden bir boşluk bulunuyor.

Her halükarda şu an için iPad mini 5’in nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda fikir yürütmek için henüz çok erken. Apple'ın tableti uygun fiyatlı bir model olarak piyasaya sürmek istediği belirtiliyor. Dolayısı ile iPad Pro'da yer alan üst sınıf özellikleri bu küçük canavarda görme ihtimalimiz pek yok.

https://9to5mac.com/2018/12/24/ipad-mini-5-leak/