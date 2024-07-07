Tarihin en büyük şifre veritabanı yayınlandı: 10 milyar şifre

Milyonlarca hesap risk altında
Dosya tam 9,948,575,739 benzersiz parola içeriyor. Dosyayı yayınlayan kullanıcıya göre, veritabanı son birkaç yıla ait çok çeşitli şifreleri içeriyor. Dolayısıyla saldırganların bunları kullanma olasılığı son derece yüksek. Uzmanlar, saldırganların veritabanını kullanarak Brute Force, yani deneme yanılma yöntemini kullanarak hesaplara girebileceklerini belirtiyorlar.
- Tüm önemli hesapların şifrelerini derhal değiştirin.
- Her hizmet için karmaşık, benzersiz parolalar kullanın.
- Mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.
- Hesaplarınızı şüpheli faaliyetlere karşı düzenli olarak kontrol edin.
- Güçlü parola kombinasyonları oluşturmak ve saklamak için parola yöneticileri kullanmayı düşünün.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.