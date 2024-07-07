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    Anlık Bildirim

    Tarihin en büyük şifre veritabanı yayınlandı: 10 milyar şifre

    Bir hacker forumunda neredeyse 10 milyar sızdırılmış şifreyi içeren tarihin en büyük veritabanını yayınladı. Uzmanlar tüm güvenlik önlemlerinin alınmasını öneriyorlar.
    Tarihin en büyük şifre veritabanı yayınlandı: 10 milyar şifre Tam Boyutta Gör
    İnternet tarihindeki en büyük sızdırılmış şifre koleksiyonu yayınlandı. "rockyou2024.txt" adlı dosya 4 Temmuz'da "ObamaCare" adlı kullanıcı tarafından hacker forumlarından birinde yayınlandı ve şimdi ciddi bir tehdit oluşturuyor.

    Milyonlarca hesap risk altında

    Dosya tam 9,948,575,739 benzersiz parola içeriyor. Dosyayı yayınlayan kullanıcıya göre, veritabanı son birkaç yıla ait çok çeşitli şifreleri içeriyor. Dolayısıyla saldırganların bunları kullanma olasılığı son derece yüksek. Uzmanlar, saldırganların veritabanını kullanarak Brute Force, yani deneme yanılma yöntemini kullanarak hesaplara girebileceklerini belirtiyorlar.

    Tarihin en büyük şifre veritabanı yayınlandı: 10 milyar şifre Tam Boyutta Gör
    Saldırının kurbanı olmamak adına her hizmet için karmaşık ve benzersiz şifrelerin yanı sıra iki faktörlü kimlik doğrulama ve diğer çevrimiçi savunma mekanizmalarının kullanılması öneriliyor. Bu olaylar ışığında, Cybernews uzmanları kullanıcılara aşağıdaki güvenlik önlemlerini almalarını şiddetle tavsiye ediyor:
    • Tüm önemli hesapların şifrelerini derhal değiştirin.
    • Her hizmet için karmaşık, benzersiz parolalar kullanın.
    • Mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.
    • Hesaplarınızı şüpheli faaliyetlere karşı düzenli olarak kontrol edin.
    • Güçlü parola kombinasyonları oluşturmak ve saklamak için parola yöneticileri kullanmayı düşünün.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

    https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451

    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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