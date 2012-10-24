iPad mini Lansmanı Canlı Yayın (Tekrarı)

Genel Yayın Yönetmeni
Speed-Step
ulan şu videodaki kızada şarkıyada hastayımmmmmmm...insan içini kıpır kıpır yapıyor..
|ipad mini iyi bir cihaza benziyor ama samsung galaxy note 2 almak daha mantıklı
| Eğer ipad 2 satıştan kaldırılmayacaksa, fiyatı şu anda 900 tl ye düştü.
hepsiburada.com/...
Ipad mini ve ipad 2 nin aynı donanıma sahip olduğunu düşünürsek, ipad 2 den biraz daha ucuz olması normal.
Ipad mini de ipad 2 den 70 $ ucuz yani 100 TL. Bu mantıkla TR de 800 TL ye satılması lazım. Ama olur mu bilmiyorum. İş distribütörlerde
|Kim ne derse desin
Nokia 3310 :)
|Merhaba çocuklar, sadece görüntü için bu harika Kukla Model iPhone5 kaçırmayın. o Yaygın perakende mağazaları, süpermarketler, çoklu dükkan, sergiler ve diğer reklam amaçlı ambalaj veya ev kavramı için kullanılır. çok yararlı. Çok ucuz $ 4.99, ona ihtiyacımız var: tli.tl/... İhtiyacınız olan şey olmalı
|Dandik koltuklarda oturuyorsunuz...
|Büyük haksızlık yapıyorsunuz. Haberleri başka bir tarafınızla mı algılıyorsunuz ne. Adamların appleci olduğunu düşünüyorsanız iphone 5 incelemesini kafanızla bir kere daha inceleyin! Hem beğenmiyorsanız saygı çerçevesinde yorumlarınızı yapın. TEŞEKKÜRLER DONANIMHABER İYİ Kİ VARSINIZ.
|wow, bu senin daha iyi iyi biri, kaçırmayın: cutt.us/...
|arkadaşlar sitemizin yeni linki
applehaber.com
|Motorola Atrix için olan kısmı izliyorum şimdi son derece haklılar malesef :S
dost1984youtube.com/...Orijinalden alıntı: AndroidSeverşahsen ben 4.1 i pek beğenmedim hala dokunma olayı çok kötü tepki vasat adam home tusuna basıo tepki geç kalıyo witget menüsü zaten eleştiriye açık artı telefonun launcheri zaten doğuştan ölü ben o mühendislerin taaaa dedirttircek tarzdan uygulamaya odaklanamıyonki arka duvar kağıdı aydınlatması ful açık uygulama simgesi ile aynı şeç seşebilirsen aydınlık bir resim koyduğunda geçen konudada yazdım anlamayanlar ya çevre edinsin arkadaslarının telefonlarını kullansın yada telefoncu bi ahbabı olsun gitsin baksın saatlerce kurcalasın gelsin yorum yazsın yahu. amma cins milletimiz varOrijinalden alıntı: tek hakkın VAR..!Çekememezlik diz boyu+sende çürük elma fanboyusun! Bir Nexus 7ye bak birde iPad Miniye, fiyat farkına bak, performans farkına bak, 4.1in stabilitesine bak! Söyleyecek başka sözüm yok..Orijinalden alıntı: AndroidSever Apple sizin enayi gibi milyarlar ödediğiniz cihazlarınızı 1 yıl sürmeden eskitsin üstüne üstelik bide Appleı savunun, çürük elma fanboyları.Nick-mesaj uyumu +kıskançlık Arkadaş bütün fandrozortlar apple bölümunde mi takılıyor.
bunu koymayı unutmusum teyit için
Herşeyi dört dörtlük yapacağım diye boş kupaları bile masaya koyup "Donanımhaber" logosu gözüksün diye de ona göre çevirmişsiniz. Bari kupaların bir tanesinin kulpunu Mesut ağabeyin önüne çevirseydiniz de, daha gerçekçi bir konstep olsaydı;