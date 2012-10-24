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iPad mini Lansmanı Canlı Yayın (Tekrarı)

6 yıl
141,9b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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23 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz ve Apple'ın iPad Mini ve yeni Mac ailesini tanıttığı etkinliği yorumladığımız canlı yayını kaçıranlar için tekrar programı.
 

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Guest-C6BBFF977 6 yıl en beğenilen
29 EKİMDE GOOGLE CANLI YAYIN OLMAZSA BU SİTENİN ADI APPLEHABER.COM OLARAK YAZILSIN LÜTFEN!BU APPLE FANATİKLİĞİ İLE TARAFSIZ OLMAYA ÇALIŞMAYIN YA AÇIKÇA SÖYLEYİN YA DA BU İŞTE ÇEKİLİN.ARTIK DONANIMHABER'E GİRESİM GELMİYOR,ARKADAŞLAR DA AYNI ŞEKİLDE.TABİİİ BİZ GİRMESEK NE OLUR Kİ??? 3-5 KİŞİYİZ ZATEN DEMİ.NE YAPALIM??APPLE NIN TÜM ETKİNLİKLERİNİ CANLI YAYINLAYIN,APPLE'A ÖZEL KATEGORİ YAPIN.FARKETMEZ ZATEN 3-5 KİŞİ KAYBEDERSİNİZ APPLE FANATİĞİ ÇOKK
29 EKİMDE GOOGLE CANLI YAYIN OLMAZSA BU SİTENİN ADI APPLEHABER.COM OLARAK YAZILSIN LÜTFEN!BU APPLE FANATİKLİĞİ İLE TARAFSIZ OLMAYA ÇALIŞMAYIN YA AÇIKÇA SÖYL...
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8 Yanıt Yanıtla +139
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Amedra 6 yıl
Sizin yayınınızı izliyorum ama bu kadar da kasmanıza gerek yok be kardeşim.


Herşeyi dört dörtlük yapacağım diye boş kupaları bile masaya koyup "Donanımhaber" logosu gözüksün diye de ona göre çevirmişsiniz. Bari kupaların bir tanesinin kulpunu Mesut ağabeyin önüne çevirseydiniz de, daha gerçekçi bir konstep olsaydı;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sizin yayınınızı izliyorum ama bu kadar da kasmanıza gerek yok be kardeşim.Herşeyi dört dörtlük yapacağım diye boş kupaları bile masa...
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Amedra 6 yıl
Keşke yayın sırasında da canlı yazışabileceğimiz bir bölüm olsa, burada kimin ne paylaştığı/dediği veya video hakkındaki yorumu belli olmayacak..
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2 Avatar Avatar
M-A-R-S 6 yıl Speed-Step
Speed-Step

23 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz ve Apple'ın iPad Mini ve yeni Mac ailesini tanıttığı etkinliği yorumladığımız canlı yayını kaçıranlar için tekrar programı.

 

 



ulan şu videodaki kızada şarkıyada hastayımmmmmmm...insan içini kıpır kıpır yapıyor..
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Patria o Muerte 6 yıl
ipad mini iyi bir cihaza benziyor ama samsung galaxy note 2 almak daha mantıklı
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cmengn 6 yıl
Eğer ipad 2 satıştan kaldırılmayacaksa, fiyatı şu anda 900 tl ye düştü.
hepsiburada.com/...

Ipad mini ve ipad 2 nin aynı donanıma sahip olduğunu düşünürsek, ipad 2 den biraz daha ucuz olması normal.
Ipad mini de ipad 2 den 70 $ ucuz yani 100 TL. Bu mantıkla TR de 800 TL ye satılması lazım. Ama olur mu bilmiyorum. İş distribütörlerde



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aNTIWIRUS 6 yıl
Kim ne derse desin

Nokia 3310 :)
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homeme 6 yıl
Merhaba çocuklar, sadece görüntü için bu harika Kukla Model iPhone5 kaçırmayın. o Yaygın perakende mağazaları, süpermarketler, çoklu dükkan, sergiler ve diğer reklam amaçlı ambalaj veya ev kavramı için kullanılır. çok yararlı. Çok ucuz $ 4.99, ona ihtiyacımız var: tli.tl/... İhtiyacınız olan şey olmalı
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MyhM66 6 yıl
Dandik koltuklarda oturuyorsunuz...
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DH Misafiri 6 yıl
Büyük haksızlık yapıyorsunuz. Haberleri başka bir tarafınızla mı algılıyorsunuz ne. Adamların appleci olduğunu düşünüyorsanız iphone 5 incelemesini kafanızla bir kere daha inceleyin! Hem beğenmiyorsanız saygı çerçevesinde yorumlarınızı yapın. TEŞEKKÜRLER DONANIMHABER İYİ Kİ VARSINIZ.
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qingshi 6 yıl
wow, bu senin daha iyi iyi biri, kaçırmayın: cutt.us/...
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Sonne911 6 yıl
arkadaşlar sitemizin yeni linki
applehaber.com
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QEXEC 6 yıl
Motorola Atrix için olan kısmı izliyorum şimdi son derece haklılar malesef :S
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dost1984 6 yıl
dost1984
Orijinalden alıntı: AndroidSever
Orijinalden alıntı: tek hakkın VAR..!
Orijinalden alıntı: AndroidSever Apple sizin enayi gibi milyarlar ödediğiniz cihazlarınızı 1 yıl sürmeden eskitsin üstüne üstelik bide Appleı savunun, çürük elma fanboyları.
Nick-mesaj uyumu +kıskançlık Arkadaş bütün fandrozortlar apple bölümunde mi takılıyor.
Çekememezlik diz boyu+sende çürük elma fanboyusun! Bir Nexus 7ye bak birde iPad Miniye, fiyat farkına bak, performans farkına bak, 4.1in stabilitesine bak! Söyleyecek başka sözüm yok..
şahsen ben 4.1 i pek beğenmedim hala dokunma olayı çok kötü tepki vasat adam home tusuna basıo tepki geç kalıyo witget menüsü zaten eleştiriye açık artı telefonun launcheri zaten doğuştan ölü ben o mühendislerin taaaa dedirttircek tarzdan uygulamaya odaklanamıyonki arka duvar kağıdı aydınlatması ful açık uygulama simgesi ile aynı şeç seşebilirsen aydınlık bir resim koyduğunda geçen konudada yazdım anlamayanlar ya çevre edinsin arkadaslarının telefonlarını kullansın yada telefoncu bi ahbabı olsun gitsin baksın saatlerce kurcalasın gelsin yorum yazsın yahu. amma cins milletimiz var
youtube.com/...
bunu koymayı unutmusum teyit için
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