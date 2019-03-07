iPad ve iPhone'da PS4 oyunlarını oynayın!

Genel Yayın Yönetmeni
|Romate play özelliği iyi oldu iOS için
| Ofisteki hiz 25-30 mbit evdeki upload 3 mbit
Ofiste açtım oynadim videosu aşağıda
youtube.com/...
| Şöyle bir senaryoda kullandim.
Evde PS4her zaman uyku modunda duruyor. Bir iş için İzmir’e gittim arkadasimin evinde kaldim kablo ile iphone’u tv ye bagladik steel serisi nimbus kol vardi arkadasta istanbulda ps4 uzerinden rdr2 oynadik gayette verimli takilma donma olmadi
|Herkes aynı ağda görüntü aktarımı diyo. siz bu farklı ağdan girip kullanma yöntemini sadece uygulama güncelleyip mi yaptınız yoksa başka bişe yapmaya gerek var mı? Pc den uzaktan oynatma yöntemi var mı? Bilginiz var mı acaba
|Mesut hocam ios11 cihazda' da deneme şansınız varmıdır? Benim gibi ios11 kullananlarda çalışmıyor sanırım.
|iphone7 plus ve ipad air'de denedim çalışmadı.
|6s plusta denedim gayet akıcı çalışıyor.
|başlıgınız çok yanıltıcı ve talihsiz olmus. sadece streaming yapılıyor oynamak başka streaming baska.
|Çöp Xperia'ları satmaktan vazgeçmişler, artık salmışlar 😂
PS Vita öldi mü?
Xperia cihaz kaldı mu?
Ödlek öçin aldı mu?
Emdi yürek yırtılur.
|Bu Mesut kardesin Apple fanboy lugu ne olacak bilemedim (bir de rakip siteden Hakki kardes var..) :) ... gecen de yav su Samsung hic musterilerinin sorunlarini karsilayamiyor, Apple dan biraz ornek alsin demis :) Apple kullanilacilarina "ulan oglum siz telefonu tutmayi bilmiyorsunuz, soyle tutarsaniz telefon ceker" deyip ezikleyen, yamuk ipad lere "ne var canim, kullanimda bir sorun cikarmiyor" diye insanlari enayi yerine koyan adamlarla ilgli her cikan seyi bizzat haber yapiyor :) . Reklam icin Apple sana para oduyorsa lafim yok ya da Apple hissen varsa, degilse bu kadar fanboyluga gerek yok diyor, konuyu kapatiyorum [mesaji yayinlamaniz dilegiyle :)]
|Kısaca şöyle : PS4 oyunu oynayabilmek için PS4 gerekli
|Dualshock kullanilabiliyor.
Ps4'te başka bir kullanici oluşturun. Remote playda bu kullaniciyla oturum açın sonra dualshockun ps tuşuna uzun basın ve asıl oynamak istediginiz kullaniciyi seçin.
Artık dualshock ile kontrol edebilirsiniz. Ama dualshock ps4 uzerinden calisacaktir. Cihazdan fazla uzaklaşmayın.
Mesut Bey "clickbait" işini çok sevdi.
Yaptığın clickbait ve sana hiç yakışmamış.
Lütfen başlıklarını daha özenli seç.
Saygılar, seni seviyoruz.