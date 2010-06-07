iPhone 4 24 Haziran'da, iOS 4 ise 21 Haziran'da geliyor

Tahmin edildiği gibi Apple, iPhone 3G ve iPhone 3Gs'in üretimine son verirken, 8GB'lık iPhone 3Gs'i iPhone 4 ile satışa sunacak.

Apple'ın yeni iPhone'u, iPhone 4, iddialardaki gibi Haziran ayı içersinde raflardaki yerini alacak. 32GB ve 16GB'lık iki farklı depolama kapasitesiyle satışa sunulacak olan telefonun beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk alternatifi bulunuyor.

Eylül sonuna kadar 88 ülkede satışa sunulacak olan iPhone 4'ün sahip olduğu işletim sistemi iOS 4 ise 21 Haziran'da iPhone 3G, 3Gs ve 2 ile 3.Nesil iPod Touch kullanıcılarına sunulacak.