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iPhone 4 24 Haziran'da, iOS 4 ise 21 Haziran'da geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
37,1b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Tahmin edildiği gibi Apple, iPhone 3G ve iPhone 3Gs'in üretimine son verirken, 8GB'lık iPhone 3Gs'i iPhone 4 ile satışa sunacak.

Apple'ın yeni iPhone'u, iPhone 4, iddialardaki gibi Haziran ayı içersinde raflardaki yerini alacak. 32GB ve 16GB'lık iki farklı depolama kapasitesiyle satışa sunulacak olan telefonun beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk alternatifi bulunuyor.

Eylül sonuna kadar 88 ülkede satışa sunulacak olan iPhone 4'ün sahip olduğu işletim sistemi iOS 4 ise 21 Haziran'da iPhone 3G, 3Gs ve 2 ile 3.Nesil iPod Touch kullanıcılarına sunulacak.


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Gibson Les Paul 9 yıl
Benim bildğim 1 ay sonra kontrat belli bir ücrete iptal edilebiliyor. Yani 450$-500$ ekleyin = 700$
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DH Misafiri 9 yıl
Bende almanyadan arkadaşıma aldırmayı düşünüyorum 199$ dışında aylık ödemeler nekadar oluyor acaba ...
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DH Misafiri 9 yıl
oleeyyy sonunda iTunes beklemekten kurtuldu :D inio çok mutluyum !!!!
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taciturnn 9 yıl
ben daha işteyim eve gitmeyi iple çekiyorum
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DH Misafiri 9 yıl
Şu anda ios 4 yükleniyor :)
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DH Misafiri 9 yıl
saat 20.02 ama hala çıkmadı :S bazı sitelerde 20.00 de çıkıcağı yazıodu sabahtan beri bekle bekle sabahtan beri iTunes açık bekliorm :D bitürlü çıkmadı!
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frkngzl 9 yıl
hani ios4 bu gün yükleye biliyoduk ne oldu merakla beklediğimiz ios4 yok hala
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Chidori 9 yıl

frkngzl

hani ios4 bu gün yükleye biliyoduk ne oldu merakla beklediğimiz ios4 yok hala

Sabır
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DH Misafiri 9 yıl
ya ben şimdi bunu almanyadan almak istesem ne kadara alırım tam olarak lütfen bi bilqi verin [zehra]
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BOOROCK_LP 9 yıl
amerika'da iphone 4'ü 24'ünde çıkaracaklar.yaşadı amerikan halkı böylece cihazlarını bir güzel jailbreak yapıp üstüne aşk-ı memnu finalini de izleyebilecekler
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DH Misafiri 9 yıl
ya ben şimdi bunu almanyadan almak istesem ne kadara alırım tam olarak lütfen bi bilqi verin [zehra]
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gunescan 9 yıl
@LeyLu
Tahmin ettiğim gibi teşekkürler verdiğin bilgi için..
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gunescan 9 yıl
@abcboy
O yorumu direk bana yazmadığını düşünüyorum.
Ben sadece bilmediğim bir şeyi öğrenme amacıyla yazdım.
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LeyLu 9 yıl

gunescan

@abcboy
O yorumu direk bana yazmadığını düşünüyorum.
Ben sadece bilmediğim bir şeyi öğrenme amacıyla yazdım.


199$a alman mümkün deil bu cihazı hiçbir ülkeden o 199$ kontratlı fiyat aynı burda turkcellin vs yaptıgı gibi 199$ veriolar sonra her ay belli bi miktarda para ödüyorsun 18 ay fln kontratsız alcam dersende almanyada 600-700euro civarı olacaktır fiyatlar sanırım
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