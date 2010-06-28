iPhone 4'ün parça maliyeti 187.51 dolar

Her yeni iPhone modelinde olduğu gibi iPhone 4'ü de masaya yatıran araştırma şirketi iSuppli, parça maliyetlerine yönelik raporunu açıkladı. iSuppli'nin çalışmasına göre iPhone 4'ün komponent maliyeti 187.51 dolar. Parça maliyetleri açısından iPhone 4'ün üretimindeki en pahalı kalem, 28,50$ ile LG Display tarafından sağlanan retina ekran olurken, Apple tarafından tasarlanan ve Samsung tarafından üretilen A4 işlemcisinin 10.75$'a mal edildiği (iPhone 3Gs'teki Samsung işlemci yaklaşık 15 dolar maliyete sahipti) belirtiliyor.

iPhone 4'teki en ucuz komponentler arasında STMicroelectronics'in sağladığı jiroskop (2,60 dolar) ve 0,65$ maliyete sahip olan akselometre geliyor. iSuppli'nin çalışması 16GB kapasiteli iPhone 4 modelini baz alırken, hesaplamalara üretim maliyetleri, araştırma-geliştirme, lojistik ve reklam gibi maliyet kalemlerinin katılmadığını da belirtelim. Sahip olduğu tüm yeniliklere rağmen komponent maliyeti iPhone 3Gs'ten sadece 8,5 dolar daha fazla olan iPhone 4, uzun kuyruklar oluştururken, Apple'ın rekor satış gerçekleştirmesi bekleniyor.