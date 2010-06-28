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iPhone 4'ün parça maliyeti 187.51 dolar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Her yeni iPhone modelinde olduğu gibi iPhone 4'ü de masaya yatıran araştırma şirketi iSuppli, parça maliyetlerine yönelik raporunu açıkladı. iSuppli'nin çalışmasına göre iPhone 4'ün komponent maliyeti 187.51 dolar. Parça maliyetleri açısından iPhone 4'ün üretimindeki en pahalı kalem, 28,50$ ile LG Display tarafından sağlanan retina ekran olurken, Apple tarafından tasarlanan ve Samsung tarafından üretilen A4 işlemcisinin 10.75$'a mal edildiği (iPhone 3Gs'teki Samsung işlemci yaklaşık 15 dolar maliyete sahipti) belirtiliyor.

iPhone 4'teki en ucuz komponentler arasında STMicroelectronics'in sağladığı jiroskop (2,60 dolar) ve 0,65$ maliyete sahip olan akselometre geliyor. iSuppli'nin çalışması 16GB kapasiteli iPhone 4 modelini baz alırken, hesaplamalara üretim maliyetleri, araştırma-geliştirme, lojistik ve reklam gibi maliyet kalemlerinin katılmadığını da belirtelim. Sahip olduğu tüm yeniliklere rağmen komponent maliyeti iPhone 3Gs'ten sadece 8,5 dolar daha fazla olan iPhone 4, uzun kuyruklar oluştururken, Apple'ın rekor satış gerçekleştirmesi bekleniyor.


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fuckulteli 8 yıl
iPhone 4 için parça maliyeti 187.51 dolar denmiş, tabiki ürün maliyeti bu olamaz bu parçalar kendi kendine bir araya gelmiyor, bunları montajı vs. yapılması gerekiyor parçaların hepsini tedarik ettikten sorna bunların bir fabrikada montaja götüreceksin falan bunlarda bayağı yüksek mebla tutar.. Yani 187.51 doların yanında yüksek.. 50-80 dolar vs. oluyordur.. (hiçbir fikrim yok ama parça maliyetine göre tahmin ettim) Bunun yanında geliştirilen işletim sisteminin ileride satılması düşününlen cihaz başına bölünmesiyle oluşan bir maliyet var.. Bunların hepsi bir araya gelmesiyle ürünün maliyeti oluşuyor..
Ancak ben burada mesajı asıl yazma nedenimi belirteyim, olaki iPhone 4'ünüzün ekranında ölü piksel, ne bileyim bir çatlama herhangibir arıza oluştu bunun garanti kapsamı haricindeki servis ücreti kullanıcıya ne kadar olur.
Cihaz üretimindeki en pahalı parça olduğu söylenen ve fiyatı 28,50$ olan LG'nin üretimi retina ekranın parça olarak telefon tamiri için satın alınması durumunda bu ücretin ne olacağı..
35$ dan fazlaya müşteriye satılıyorsa terbiyesizlik yapıyor bu Apple, zaten telefonu satarken marka değerinide satıyorsun ürünün fiyatını arttırıyorsun bari telefonun tamirinde kullanılacak ürünleri maliyenin az biraz üstünden sat, oradan insafsız kârlar elde etme..
Bu bir haber olduğu için mesaj yazma gereği duydum. Kullandığım telefon 3-4 yıllık SE'dir, ikinci eli 70 lira ortalama..
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vuslat06 9 yıl
sağdan soldan topladığı parçalarla 150 dolara üretiyo bizim gibilere 1000 dolara satıyo kazıkcı steve amca yüzde kaç kar lan bu??
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darkyamaha 9 yıl
bende pc topluyorum fena şekilde arge yapıyorum nette geziyorum yiyorum içiyorum fiyatını kaç yapsam acaba steve amca fiyat konusunda yardımcı olur mu acaba:)
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ten_don 9 yıl
Apple'ın üretiyorum dediği bizim f16 montajı yapmamız gibi birşey..
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Chidori 9 yıl

ten_don
Apple'ın üretiyorum dediği bizim f16 montajı yapmamız gibi birşey..

Aynen öyle.
Ama apple para kazanmasini biliyor.
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darkyamaha 9 yıl
ortalıktan parça toplayıp guzel bi kasaya koymak ve ios u biraz modifiye edip(dosyalam ve multitasking)ne zmandır arge oldu esas argeyi samsung yapıyor bence uretiyor ve geliştiriyor daha sonra apple gibi firmalara satıyor ayrıca bende bir ipod touch kullanıcısıyım
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clearsky 9 yıl
Evet isuppli'nin tahminine göre lcd panel'i LG üretiyor ancak Apple kendi geliştirdiğini iddaa ediyor. O yüzden onu dahil etmemiştim. Gerçi yavaş yavaş rafa kalkacak eski bir teknoloji olan lcd'ye biraz daha fazla piksel sığdırmak bana göre devrim niteliğinde bir buluş değildir ama en azından olduğu gibi hazır almamışlar üzerinde çalışmışlar.
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LeyLu 9 yıl
fazla bişey deilmiş ya
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mobylette 9 yıl
bill gates'e sormuslar windows'tan gelen parayi isçilerinize nasil dagitiyorsunuz ?
o da demiş ki her 100 dolarin 1 dolarini iş gücüne geri kalan 99 dolari beyin gücüne mühendislerime veriyorum. onemli olan parca degildir onu yapmaktir.

guzel. tabi o 100$'ın da muhtemelen 1000$'ın 900$'ından arta kalan miktar olmadığını bilemeyiz.
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mobylette 9 yıl
her akşam yediğin ıstakozun, bindiğin ferrarinin argesini düşünmüyor musun hiç. arge olay tamamen. arge olmasaydı ama işte..arge var
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carlos1111 9 yıl
Ona bakılırsa tual & boya masrafları ile max 100 liraya cizdigi resimi, 5-10 milyara satan ressamlara ne diyeceksiniz?
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mykt 9 yıl
ARGE...
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