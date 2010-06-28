iPhone 4'ün parça maliyeti 187.51 dolar

Her yeni iPhone modelinde olduğu gibi iPhone 4'ü de masaya yatıran araştırma şirketi iSuppli, parça maliyetlerine yönelik raporunu açıkladı. iSuppli'nin çalışmasına göre iPhone 4'ün komponent maliyeti 187.51 dolar. Parça maliyetleri açısından iPhone 4'ün üretimindeki en pahalı kalem, 28,50$ ile LG Display tarafından sağlanan retina ekran olurken, Apple tarafından tasarlanan ve Samsung tarafından üretilen A4 işlemcisinin 10.75$'a mal edildiği (iPhone 3Gs'teki Samsung işlemci yaklaşık 15 dolar maliyete sahipti) belirtiliyor.
iPhone 4'teki en ucuz komponentler arasında STMicroelectronics'in sağladığı jiroskop (2,60 dolar) ve 0,65$ maliyete sahip olan akselometre geliyor. iSuppli'nin çalışması 16GB kapasiteli iPhone 4 modelini baz alırken, hesaplamalara üretim maliyetleri, araştırma-geliştirme, lojistik ve reklam gibi maliyet kalemlerinin katılmadığını da belirtelim. Sahip olduğu tüm yeniliklere rağmen komponent maliyeti iPhone 3Gs'ten sadece 8,5 dolar daha fazla olan iPhone 4, uzun kuyruklar oluştururken, Apple'ın rekor satış gerçekleştirmesi bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak ben burada mesajı asıl yazma nedenimi belirteyim, olaki iPhone 4'ünüzün ekranında ölü piksel, ne bileyim bir çatlama herhangibir arıza oluştu bunun garanti kapsamı haricindeki servis ücreti kullanıcıya ne kadar olur.
Cihaz üretimindeki en pahalı parça olduğu söylenen ve fiyatı 28,50$ olan LG'nin üretimi retina ekranın parça olarak telefon tamiri için satın alınması durumunda bu ücretin ne olacağı..
35$ dan fazlaya müşteriye satılıyorsa terbiyesizlik yapıyor bu Apple, zaten telefonu satarken marka değerinide satıyorsun ürünün fiyatını arttırıyorsun bari telefonun tamirinde kullanılacak ürünleri maliyenin az biraz üstünden sat, oradan insafsız kârlar elde etme..
Bu bir haber olduğu için mesaj yazma gereği duydum. Kullandığım telefon 3-4 yıllık SE'dir, ikinci eli 70 lira ortalama..
Aynen öyle.
Ama apple para kazanmasini biliyor.
guzel. tabi o 100$'ın da muhtemelen 1000$'ın 900$'ından arta kalan miktar olmadığını bilemeyiz.