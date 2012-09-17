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iPhone 5, AT&T'den en çok ön sipariş alan iPhone modeli

6 yıl
3,7b
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73
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı ve cuma günü ön siparişe sunduğu yeni akıllı telefonu iPhone 5, oldukça yoğun bir ilgi görmesiyle birlikte AT&T cephesinde yeni bir rekor da kırmış oldu.

AT&T tarafından yapılan açıklamada, iPhone 5'in önceki iPhone modellerine göre daha hızlı bir şekilde satıldığı belirtilirken, cihazın başarılı satış grafiğine sahip olduğunun altı çizildi. Ancak AT&T, iPhone 5'in satış rakamlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Tanıtılmasıyla birlikte oldukça fazla eleştiri alan iPhone 5'in ön siparişinde yaşanan aşırı talep nedeniyle oluşan yoğunluğun teslim sürelerini 2 hafta kadar uzattığı düşünülecek olursa, eleştirilerin satışları pekte etkilemediği görülüyor.

Henüz tam anlamıyla piyasaya çıkmış olmayan iPhone 5'in ön siparişlerde elde etmiş olduğu başarıyı tam anlamıyla satışa sunulduğunda devam ettirip ettiremeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.slashgear.com/iphone-5-most-successful-iphone-launch-ever-says-att-17247856/ Yorum Yaz
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veteriner69 6 yıl en beğenilen
Bu HABER DEĞİL:
" Ancak, iPhone 5'in satış rakamlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı."
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nurettinaz 6 yıl
Piyasada beklenti uyandırırsan tepkisini alırsın. Bu en temel kurallardan biridir. Ama bu demek değildir ki her alan memnun kalacak ya da ürün gerçekten çok iyi. Bu sadece çok beklenti olduğunu ve ürünün reklamının çok iyi yapıldığını gösterir. Ürünün iyiliğini kötülüğünü ürün kullanıma başlandıktan sonra anlaşılır kimse yorumlarda bakın çok satmış süper ürün demesin güldürmesin ciddi anlamda bu ortamda ya liaeli çok ya da ülekmizin zeka yaşı düşmeye başlamış önceden daha akıllı insanlar vardı bu forumda onlar nerede cidden özlettiler kendilerini çıksınlar artık ortaya...
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^^KABBA^^ 6 yıl
İngiltere'de simfree iphone5 16gb'in fiyati yaklasık ne kadar olur acaba?
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CWaRRioR 6 yıl
mogosan
Al bu var idare et artık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resim çok iyimiş :D
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veteriner69 6 yıl
Tahminen liseli gençlik olduğunu düşündüğüm çocuklar hala "baaaak gördünüz müü ne kadar çok sipariş almış iphone 5" diyor, konumuzun kantiteyle ne alakası var?
Bu arada ben sizin babanızım
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JoeyBane 6 yıl
Yürü beeee kim tutar seni
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OverClocK1ng 6 yıl
metallurgy
şuan yapılan testlerde liderlik koltuğuna oturduğundan haberin var mı acaba?

Onu geç canım sen. Android 4.0 ile yapılan testte S3 1478, iPhone5 ise 1600 puan alıyor.
Ama S3 e Jelly Bean yükleyince 1700 küsür puan alıyor. Yani o çok methettikleri iPhone5 işlemcisi ölü doğdu. Çok daha güçlüsünü beklerdim. 3-4 ay sonra Samsung Exynos 5 platformunu çıkartınca o zaman göreceğim ben testleri. Bakalım o zaman 1-2 ay sonra iPhone 5S veya 6 çıkartabilecekler mi hemen yoksa pus pus oturacaklar mı...
Haa ama önemi yok. Onlar lens kapağını değiştirip, 4 inç ekranı bulmuşlar. Yıllardır Android'te de olan ama sizin yıllardır özlemini çektiğiniz şey yani. Bir de güç soketini değiştirmişler. Daha ne olsun.
Koşup alın bir tane de 4 inç ekranınız olsun.
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alican09turk 6 yıl
Samsung ürettiği LED TV'leri yakında Galaxy S'lere takacak herhalde.
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OverClocK1ng 6 yıl
Şüphesiz ki büyük ekranların moda olduğu ve aranılan bir özellikl olduğu bir devirde yaşıyoruz ve iPhone sahipleri uzun süredir büyük ekranlı telefonlara imrenerek bakıyorlardı. Apple ise hep aynı boyutta ekranlı cihaz çıkartıyordu. Sonunda Apple , insanların istedikleri ve açlık duydukları büyük ekranı kendilerine verince atladılar tabi. Normaldir.
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Denorath 6 yıl
2 yıldır IP4 kullanıyorum ve istediğim tek şey biraz daha büyük ekranlı olması idi. O da oldu sonunda ve sadece bu bile IP5 almam için yeterli. Diyeceksiniz ki piyasada bir sürü büyük ekranlı tlf vardı zaten.. Ancak hiçbiri I-phone değil ve hiçbirinde IOS yok ;)
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Amedra 6 yıl
knight işi bitirmiş

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emmesen 6 yıl
Çok normal, her seferinde sanırsam bir öncesine göre daha fazla satıyor. İnsanların birbirlerinden etkilenmesinin de etkisi var bu konuda. iPhone 5s mi çıkar 6 mı bundan sonra bilemem ama 5'e göre de daha fazla satacaktır.
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murdocklawless 6 yıl
AT&T nin rekor kırması çok normal. zira spring ve verizon'un 4g sini desteklemiyor aypon 5.
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Centauri 6 yıl murdocklawless
murdocklawless
AT&T nin rekor kırması çok normal. zira spring ve verizon'un 4g sini desteklemiyor aypon 5.

Ne zirvalıyorsunuz yahu bilmeden. Bı verizon in sprint in sayfasına bak sallamadan once.
İkisini de destekliyor
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