iPhone 5, AT&T'den en çok ön sipariş alan iPhone modeli

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı ve cuma günü ön siparişe sunduğu yeni akıllı telefonu iPhone 5, oldukça yoğun bir ilgi görmesiyle birlikte AT&T cephesinde yeni bir rekor da kırmış oldu.





AT&T tarafından yapılan açıklamada, iPhone 5'in önceki iPhone modellerine göre daha hızlı bir şekilde satıldığı belirtilirken, cihazın başarılı satış grafiğine sahip olduğunun altı çizildi. Ancak AT&T, iPhone 5'in satış rakamlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Tanıtılmasıyla birlikte oldukça fazla eleştiri alan iPhone 5'in ön siparişinde yaşanan aşırı talep nedeniyle oluşan yoğunluğun teslim sürelerini 2 hafta kadar uzattığı düşünülecek olursa, eleştirilerin satışları pekte etkilemediği görülüyor.





Henüz tam anlamıyla piyasaya çıkmış olmayan iPhone 5'in ön siparişlerde elde etmiş olduğu başarıyı tam anlamıyla satışa sunulduğunda devam ettirip ettiremeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.slashgear.com/iphone-5-most-successful-iphone-launch-ever-says-att-17247856/