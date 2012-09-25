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iPhone 5, kutusundan çizikleriyle birlikte çıktı

6 yıl
13,4b
1
221
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 5'te kullanılan donanımın sağlamlığının üzerinde durmasına rağmen, cihazların kutudan çıktığında çizikler bulundurması kullanıcıların oldukça tepkisini çekmiş durumda.

Şu ana kadar müşteriye ulaşan cihazların kaçında bu durumun geçerli olduğu bilinmese de, MacRumors'un gerçekleştirmiş olduğu resmi olmayan ankete göre, katılımcıların üçte birine denk gelen 1260 kişinin cihazlarında söz konusu çizikler mevcut. Söz konusu durumun oluşmasında Apple'ın iPhone 4 ve iPhone4S'te kullanmış olduğu çelik kasa yerine iPhone 5’te anodize edilmiş bir alüminyum kasa kullanmış olması gösteriliyor. Bu kasa cihaza daha hafif bir yapı kazandırıyor olsa da, alüminyum kasaya göre daha yumuşak olduğu için çizilmeye daha yatkın bir yapı sunuyor. iFixit ekibinin cihaz üzerinde yapmış olduğu testlere bakıldığında iPhone 5'in çizilmeler konusunda zayıf not aldığı görülüyor.

Apple, kullanıcıların iPhone 5'te yaşadıkları bu sorun hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak, söz konusu durumun şirketin başını ağrıtacağı kesin gibi görünüyor.

http://allthingsd.com/20120923/scuffgate-some-early-adopters-claim-iphone-5-case-is-scratch-tacular/ Yorum Yaz
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
anlata anlata bitirilemeyen malzeme kalitesi :))
iphone 5 ile apple resmen kendi ayağına sıktı.
iphone kullanıcılarının samsung'a karşı tek savundukları nokta apple'ın harware'e abanmak yerine stabil bir os yapması, samsung'un işlemci ve gpu ile show yaptığı idi. ama şu anda apple aynı politikayı güttü. iphone 5 ile gelen hiç bir yenilik yok. sadce daha hızlı işlemci, daha iyi grafik hızlandırıcı. kime göre: tabi ki iphone 4s e göre.
en çok övündükleri konu olan ios ise hiçbir yenilik getirmediği gibi, getirdiği yenilikler tam fiyasko oldu (maps).
şimdi sorarım 4s sahibinin 5'e geçişini gerektiren nedir. hiçbir şey! çünkü iphone 5 ile yapıp da 4s le yapamayacağınız hiçbir şey yok.
son olarak malzeme kalitesi de döküldü. aliminyum'un en kolay çizilen, ve aşınan metallerden biri olduğunu nasıl düşünemediler anlam veremiyorum. iphone 5 in store'larda demo olarak kullanılanlarının bile aşınıp çizildiği görüldü.
anlata anlata bitirilemeyen malzeme kalitesi :))iphone 5 ile apple resmen kendi ayağına sıktı.iphone kullanıcılarının samsung'a karşı tek savundukları...
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SystemApps 6 yıl
tabi çizilecek çünkü iphone 5S çizilmez teflon kaplı olacak :)
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LegendM 6 yıl
Biri çıkar birazdan

"ios var yeter"
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gozios123 6 yıl
tr5.in/... burada kutu aclımı vdeıosu var ve hıcbir cizikte yok
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gozios123 6 yıl gozios123
gozios123

tr5.in/... burada kutu aclımı vdeıosu var ve hıcbir cizikte yok

iphonedonun acılım vıdesu 1080p makro kamera
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sharpie 6 yıl
2 gün önce aldım birine çizik mizik yok.
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bluebest 6 yıl
Tamam haklısın düşmanlığa gerek yok ama iphone bugün bir prestij aracı haline geldi, bir çok insan durumu müsait olmasa dahi şartlarını zorlayarak iphone sahibi oluyor, sadece toplumda bir yer edinebilmek için. Bu bana çok acınası geliyor. Oysa bir S3 daha düşük fiyata çok daha fazlasını vaad ediyor.
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SiNaPSiS 6 yıl
ULAN APPLE BU ADAMLAR BİLE SENİN KADAR İNANILMAZ MUHTEŞEM ÜBER MALZEME KALİTESİ DİYE BAĞIRMADILAR



Demek ki yapan yapıyormuş




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ibrahimhd 6 yıl
Konudaki mesajların hepsini okumadım ama büyük kısmını okudum herkes ayrı ayrı mesajlar yazmıs sitem etmiş herkes kendince haklı olabilir ama şunu bir türlü çözemedim yahu apple zorlamı satıyor zorlamı mesaj yazdırıp hakkında konuşturuyor beğenmiyorsanız,eziliyorsa,çiziliyorsa,boyası kalkıyorsa ve kutudan çizik çıkıyorsa almazsınız ilgilenmezsiniz olur biter.
Sonuçta apple'ın yaptığı cihaz bu.
Bu ve benzeri konulara mesaj atanların %98'i nin de iphone kullanmamış android fanboyu olduğuda bir aşikar nedir bu düşmanlık oldum olası çözemiyorum google,samsung,apple size maaşmı ödüyor şunu diyinde bilek bizde nasiplenek.
Beğenmediğiniz yerlere burduğunuz cihaz satış rekorları kırıyor orasıda ayrı bir mevzu tabi size göre alanların hepsi zengindir züppedir hava atmak için almıştır aptaldır vs vs bırakın böyle boş mevzulara beğenen beğendiğini alır sizde ihtiyacınızı göreni beğendiğinizi alın kullanın kimseyi karalamayın.

Ha şimdi biri çıkar o kadar para verdim kutudan çizik çıktı der çözümü basit gidersin değiştirirsin apple diğer şirketler gibi çamura yatmaz alır yenisini verir sorgusuz sualsiz.
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vendetta1228 6 yıl
1 haftayi doldurdum.

Teknoloji ve sanatin kesistigi nokta diyebilirim.

Cizilme olayi her telefon kadar bende suan nokta yok mesela ekra n koruyucumu taktim gayet iyi aran telefonla :)

Eksileri : batarya her akilli telefon gbi 1 gun cikariyor. 2 gun cikarsa daha iyidi.
Alet efsane tipi inceligi filan kullanirken birinin gozu kalicak diye rahatca cikarip kullanamiyorum.
Imessage olayi tam kolpa watsapp kullanin
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bluebest 6 yıl
Hala bu telefona bu kadar para verecek olan arkadaşlar benimle irtibata geçsin Almanya'dan 3 adet getirteceğim!!
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emmesen 6 yıl
Kisin almayi dusunuyordum galiba ikinci kez dusunecem
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maho2306 6 yıl
ip4 ten s2 ye geçiş yaptım ikisindende çok memnundum ama s2 daha güzel geldi şimdi 5 alcaktım ama bu kadar sorun yazılan bir telefon alınmaz gibi geliyor ben çok titiz bir adamımdır soyulmaya çizilmeye hiç gelemem arabamın kapısındaki ufak bir çizik için bile komple kapıyı boyatmışlığım vardır o yüzden değişik bir deneyim olması açısından lumia 920 deniycem gibi görünüyor
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phantom_coal 6 yıl
urun.gittigidiyor.com/...

Eger iphone alıyorsanız mutlaka bunlardam kullanın.diğer kılıflar güzelliğini kapıyor.
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GoldPunch 6 yıl phantom_coal
phantom_coal

urun.gittigidiyor.com/...

Eger iphone alıyorsanız mutlaka bunlardam kullanın.diğer kılıflar güzelliğini kapıyor.

Hocam linki önceden atsaydın keşke,
öbürünü boşa aldık gibi oldu. Neyse köşede bulunsun.

Bundan da alıyorum şimdi o zaman.

Edit: Aldım.
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phantom_coal 6 yıl
Ben aldım, yanlar çok dandikmiş, önceden önlem alın ,
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phantom_coal 6 yıl
Babam kendi iphone5 ini düşürdü anında boya kalktı, altta köşede olduğu için gözükmüyor ama oraya bakınca çok kötü, bu kadar adilik olmaz.4 de daha sağlam yandaki metal kısım.
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GoldPunch 6 yıl phantom_coal
phantom_coal

Babam kendi iphone5 ini düşürdü anında boya kalktı, altta köşede olduğu için gözükmüyor ama oraya bakınca çok kötü, bu kadar adilik olmaz.4 de daha sağlam yandaki metal kısım.

Öne arkaya jelatin takmak bir şey değil de; İşin kötüsü ,metal kısmı kapatmak için ya wrapsol gibi yanları da kapatan koruyucular alacağız ya da bumper, kılıflı kullanacağız.
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