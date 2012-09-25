iPhone 5, kutusundan çizikleriyle birlikte çıktı

Haber Editörü
Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 5'te kullanılan donanımın sağlamlığının üzerinde durmasına rağmen, cihazların kutudan çıktığında çizikler bulundurması kullanıcıların oldukça tepkisini çekmiş durumda.
Şu ana kadar müşteriye ulaşan cihazların kaçında bu durumun geçerli olduğu bilinmese de, MacRumors'un gerçekleştirmiş olduğu resmi olmayan ankete göre, katılımcıların üçte birine denk gelen 1260 kişinin cihazlarında söz konusu çizikler mevcut. Söz konusu durumun oluşmasında Apple'ın iPhone 4 ve iPhone4S'te kullanmış olduğu çelik kasa yerine iPhone 5’te anodize edilmiş bir alüminyum kasa kullanmış olması gösteriliyor. Bu kasa cihaza daha hafif bir yapı kazandırıyor olsa da, alüminyum kasaya göre daha yumuşak olduğu için çizilmeye daha yatkın bir yapı sunuyor. iFixit ekibinin cihaz üzerinde yapmış olduğu testlere bakıldığında iPhone 5'in çizilmeler konusunda zayıf not aldığı görülüyor.
Apple, kullanıcıların iPhone 5'te yaşadıkları bu sorun hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak, söz konusu durumun şirketin başını ağrıtacağı kesin gibi görünüyor.
http://allthingsd.com/20120923/scuffgate-some-early-adopters-claim-iphone-5-case-is-scratch-tacular/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iphone 5 ile apple resmen kendi ayağına sıktı.
iphone kullanıcılarının samsung'a karşı tek savundukları nokta apple'ın harware'e abanmak yerine stabil bir os yapması, samsung'un işlemci ve gpu ile show yaptığı idi. ama şu anda apple aynı politikayı güttü. iphone 5 ile gelen hiç bir yenilik yok. sadce daha hızlı işlemci, daha iyi grafik hızlandırıcı. kime göre: tabi ki iphone 4s e göre.
en çok övündükleri konu olan ios ise hiçbir yenilik getirmediği gibi, getirdiği yenilikler tam fiyasko oldu (maps).
şimdi sorarım 4s sahibinin 5'e geçişini gerektiren nedir. hiçbir şey! çünkü iphone 5 ile yapıp da 4s le yapamayacağınız hiçbir şey yok.
son olarak malzeme kalitesi de döküldü. aliminyum'un en kolay çizilen, ve aşınan metallerden biri olduğunu nasıl düşünemediler anlam veremiyorum. iphone 5 in store'larda demo olarak kullanılanlarının bile aşınıp çizildiği görüldü.
"ios var yeter"