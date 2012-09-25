iPhone 5, kutusundan çizikleriyle birlikte çıktı





Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 5'te kullanılan donanımın sağlamlığının üzerinde durmasına rağmen, cihazların kutudan çıktığında çizikler bulundurması kullanıcıların oldukça tepkisini çekmiş durumda.





Şu ana kadar müşteriye ulaşan cihazların kaçında bu durumun geçerli olduğu bilinmese de, MacRumors'un gerçekleştirmiş olduğu resmi olmayan ankete göre, katılımcıların üçte birine denk gelen 1260 kişinin cihazlarında söz konusu çizikler mevcut. Söz konusu durumun oluşmasında Apple'ın iPhone 4 ve iPhone4S'te kullanmış olduğu çelik kasa yerine iPhone 5’te anodize edilmiş bir alüminyum kasa kullanmış olması gösteriliyor. Bu kasa cihaza daha hafif bir yapı kazandırıyor olsa da, alüminyum kasaya göre daha yumuşak olduğu için çizilmeye daha yatkın bir yapı sunuyor. iFixit ekibinin cihaz üzerinde yapmış olduğu testlere bakıldığında iPhone 5'in çizilmeler konusunda zayıf not aldığı görülüyor.





Apple, kullanıcıların iPhone 5'te yaşadıkları bu sorun hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak, söz konusu durumun şirketin başını ağrıtacağı kesin gibi görünüyor.

http://allthingsd.com/20120923/scuffgate-some-early-adopters-claim-iphone-5-case-is-scratch-tacular/