iPhone 5S iSight Kamera Videosu Türkçe Altyazılı

Apple iPhone 5s ve onun güncellenmiş iSight kamerasını, True Tone flaşı, Slo-mo yavaş çekim özelliği ve A7 işlemci tabanlı işleme yeteneklerini anlatan Türkçe alt yazılı Apple tarafından hazırlanmış tanıtım videosu.

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