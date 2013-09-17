Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

iPhone 5S iSight Kamera Videosu Türkçe Altyazılı

6 yıl
22,5b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple iPhone 5s ve onun güncellenmiş iSight kamerasını, True Tone flaşı, Slo-mo yavaş çekim özelliği ve  A7 işlemci tabanlı işleme yeteneklerini anlatan Türkçe alt yazılı Apple tarafından hazırlanmış tanıtım videosu.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Golden Gate 6 yıl en beğenilen
f2.2 ile gelmiş reklam yapıyorlar , e bundan daha iyi bir değer olan f2.0 ' ı zaten Htc One kullandı . Hatta bunların bahsettiği %33 daha fazla ışık alma olayınıda 3 katmanlı sensör ile yaptık dediler .

Sensörü zaten dünyanın en küçük sensör değeri olan 1/3.2'' sensördü . %15 büyüdü diyorlar , bunuda büyük reklam yapıyorlar . s4 , Htc One gibi kameralar 1/3.0'' sensörlü . Iphone yeni haliyle muhtemelen 1/3.0'' olacak .


Yapılmışları , yaptım diyerek daha büyük bir kitleye duyurunca çığırmı açmış oldu Apple ?
f2.2 ile gelmiş reklam yapıyorlar , e bundan daha iyi bir değer olan f2.0 ' ı zaten Htc One kullandı . Hatta bunların bahsettiği %33 daha fazla ışık alma olayı...
Devamını Gör
Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quartx 6 yıl
Gördüğüm en fanatik Apple cı Gün Oksay dır heralde.
1 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 6 yıl gun
Yüksek müsadenizle bir konuya değineceğim . En iyi kamera sensörü Nokia 808 ' de , bu yüzden bunu kullanıyorum resim olarak. Aşağıda açıklayacağım durumu .

ISO'dan anlamayanlar için basitçe ; Ortamdaki ışık azaldıkça ISO değerini yükseltmek gerekir . Yüksek ISO'da en az bozanı en kaliteli olarak düşünebilirsiniz . Telefonlarda otomatik modda cihaz bu işlemi kendisi yapar .

ISO 100 ile çekilmiş resim . ( Resmin üst taraflarında hangi cihazla hangi isoda çekildiği yazıyor )

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Aynı resmin ISO 1600 ile çekilmişi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ISO 400 performansları

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


ISO 800 performansları

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kıyaslamaya koyulan cihazları ufakça tanıyalım

Sol üstteki Canon sx50 - 1/2.3'' sensörlü 12 mp DSLR-LIKE makinedir
Sol alttaki Canon sx150 - 1/2.3'' sensörlü 14 mp tamamen giriş seviyesi 200 liralık bir compact makinedir
Sağ üstteki Nokia 808 - 1/1.2'' sensöre sahip 41 mp çözünürlüğündedir . Üstteki rakiplerinden çok daha büyük sensörlüdür ( 1/1.2'' , 1/2.3'' ' ten daha büyük bir değerdir )
Sağ alttaki Canon 5D mark III - Full frame sensörlü müthiş bir makinedir , baz alınması gereken renkler , değerler açısından koydum .

Sonuç : Gördüğünüz gibi alt-orta sınıf bir compact makine karşısında bile , 1/1.2'' gibi inanılmaz bir sensör büyüklüğüne sahip telefon aciz durumda kalmış . ISO 100 ' de bile compactların farkı belli oluyor , ISO yükseldikçe durum iyice vahim hal alıyor . İş sadece sensör büyütmekte bitmiyor , compact makinelerin görüntü işleme yetenekleri muazzam seviyelere ulaştı

Telefonda kamera işini üreticiler öyle bir süslüyorki . Nokia 808 alan adam sanıyorki bütün compact makineleri ezer geçer çektiğim resimler .


Peki bu Nokia'dakine benzer boyutta bir sensör , compact makineye koyulup kaliteli bir lensle desteklenseydi sonuç ne olurdu . Nokia 808 ' den biraz daha büyük sensörlü Rx100'e bakalım .

Üsttekiler ISO100
Alttakiler ISO1600

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Sadece bazı arkadaşları bilinçlendirmek için değindim bu konuya.




EKLEME : Bazı arkadaşlar nokia ' yla neden zoom yaptın demiş . Herhangi bir zoom söz konusu değil . Nokia 41 mp sıkıştırılmış şekilde çektiği için %100 hali bu şekilde gözüküyor . 8 megapixel çekseydi , normal gözükürdü ve yine hiçbir fark olmazdı . Herhangi bir farkı yok yakın yada uzak olmasının .
Yüksek müsadenizle bir konuya değineceğim . En iyi kamera sensörü Nokia 808 ' de , bu yüzden bunu kullanıyorum resim olarak. Aşağıda açıklayacağım durumu .
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Yargıdağıtanadam 5 yıl
Çıkarttırmayın bana note 3ü :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igetsky 5 yıl
apple her ne kadar geriden takip etsede dusuk donanim destegiyle yazilim sayesinde yuksek performans veriyor adamlar f/p ci
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Iphone 5s'in detaylı tanıtımını ne zaman izleyeceğiz. Mesut Çevik'ten bekliyoruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eXteras 6 yıl
abartı mp olayına girmeye zaten gerek yoktu, iphone kamera kalitesi her zaman muadillerinden biraz öndeydi. lakin evet "burst" özelliğinin reklamı olmasaymış iyi olurmuş :)

fiyatlar da artık daha dengeli olmaya başladı çok pahalı diye diretmek doğru değil çünkü hepsinin çıkış fiyatları yaklaşık aynı fakat apple ürünlerinin fiyatları düşmüyor ne hikmetse.

kanımca şuan en iyi android nexus 5 ve muadili iphone 5s.

güzel bir kamera kıyaslaması olmuş.

link
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaçak Yolcu 6 yıl
teşekkürler çeviri için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DiCaprio 6 yıl
aynisi iste
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl
Dün çıkmamıştı ve 45 saniye boyunca ekrana bakmıştım. Biraz önce denedim, reklamı kapat butonu sağ alt köşede çıktı. Demek ki dünkü anlık bir hataydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl
Videoyu izlemek için 45 saniye reklamın bitmesini izledim. Reklamı geç diye bir butonda çıkmıyor. Bu kadar olur
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 6 yıl Virtual Reality
Altta belli bir süre sonra çıkıyor sizde çıkmıyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enzomaresca 6 yıl
Apple kamera konusunda geri kaldı. Kamerayı geliştirmişler tamam ama samsung ve htc daha önde nokia desen çığır açtı kamera konusunda.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 6 yıl
5s gerçekten fevkalade bir ürün olmuş gelmesini heyecanla bekliyorum
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 6 yıl
Olay biraz marka yarışına dönmüş, bence bu haberin yapılması gerekliydi ve yapılmış teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pisrabbit 6 yıl
Bu fotoğraf konusunda amma tartışma olmuş. Unutmamak gerekir ki teknoloji kullanıcılarının % 98 i iso,perde aralığı,pixel vs. ayarlarından anlamaz. Ona anlatılanların çerçevesinde hiç bir ayar yapmadan,otomatik ayarda çektiği fotoğrafı kıyaslar. Öyle adam gördüm ki parası var diye almış Canon 7D, otomatik ayarda kullanıyor. Ondan sonra makinem en iyi makine diyor. Ulan onda ne özellikler var da kullanamıyorsun diyemiyorum. Bırak % 98 i , fotoğraf ve teknolojiden anlayan biz % 2 lik kısım bile çoğu zaman telefonda ayar yapmadan çekimler yapıyoruz. kim uğraşak abi telefondaki iso ayarlarıyla falan.
Bu yüzden telefonlardaki teknik verilere bakmadan alıp kullanacaksın. hangisi gözüne en iyi geliyorsa o daha iyi demektir. bırakalım bu f-1/30 olaylarını :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
Öncelikle açıklama için Teşekkür Ederim.Sizde olsanızda yanlış anlardınız son cümlenizi başka biri yazsa malum toplum olarak az çok hepimizde önyargı var.Bu sitenin en sevdiğim yanı kullanıcıların dikkate alınması.O yüzden apple ın sistemini belli stabilitesi belli firmadan ziyade amerikayı sevmiyorum.Böyle bir sitenin editörlerinide apple etkinliklerinde görmek isterdim.Tekrarlamak istediğim şey Teknolojiye karşı değilim.Fanatizme ve 3.Dünya Ülkesi muamelesi görmeye karşıyım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
1,3b izlenme · 5 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,5b izlenme · 1 gün
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,7b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,4b izlenme · 3 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
591 izlenme · 4 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
34:38
Apple iPhone XS incelemesi: Detaylı analiz ve yorumlar
14,3b izlenme · 5 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,4b izlenme · 12 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim