iPhone 5S iSight Kamera Videosu Türkçe Altyazılı

Kurucu ve Yayın Direktörü
|Çıkarttırmayın bana note 3ü :)
|apple her ne kadar geriden takip etsede dusuk donanim destegiyle yazilim sayesinde yuksek performans veriyor adamlar f/p ci
|Iphone 5s'in detaylı tanıtımını ne zaman izleyeceğiz. Mesut Çevik'ten bekliyoruz :)
| abartı mp olayına girmeye zaten gerek yoktu, iphone kamera kalitesi her zaman muadillerinden biraz öndeydi. lakin evet "burst" özelliğinin reklamı olmasaymış iyi olurmuş :)
fiyatlar da artık daha dengeli olmaya başladı çok pahalı diye diretmek doğru değil çünkü hepsinin çıkış fiyatları yaklaşık aynı fakat apple ürünlerinin fiyatları düşmüyor ne hikmetse.
kanımca şuan en iyi android nexus 5 ve muadili iphone 5s.
güzel bir kamera kıyaslaması olmuş.
link
|teşekkürler çeviri için
|aynisi iste
|Dün çıkmamıştı ve 45 saniye boyunca ekrana bakmıştım. Biraz önce denedim, reklamı kapat butonu sağ alt köşede çıktı. Demek ki dünkü anlık bir hataydı.
|Videoyu izlemek için 45 saniye reklamın bitmesini izledim. Reklamı geç diye bir butonda çıkmıyor. Bu kadar olur
|Altta belli bir süre sonra çıkıyor sizde çıkmıyor mu ?
|Apple kamera konusunda geri kaldı. Kamerayı geliştirmişler tamam ama samsung ve htc daha önde nokia desen çığır açtı kamera konusunda.
|5s gerçekten fevkalade bir ürün olmuş gelmesini heyecanla bekliyorum
|Olay biraz marka yarışına dönmüş, bence bu haberin yapılması gerekliydi ve yapılmış teşekkürler
|Bu fotoğraf konusunda amma tartışma olmuş. Unutmamak gerekir ki teknoloji kullanıcılarının % 98 i iso,perde aralığı,pixel vs. ayarlarından anlamaz. Ona anlatılanların çerçevesinde hiç bir ayar yapmadan,otomatik ayarda çektiği fotoğrafı kıyaslar. Öyle adam gördüm ki parası var diye almış Canon 7D, otomatik ayarda kullanıyor. Ondan sonra makinem en iyi makine diyor. Ulan onda ne özellikler var da kullanamıyorsun diyemiyorum. Bırak % 98 i , fotoğraf ve teknolojiden anlayan biz % 2 lik kısım bile çoğu zaman telefonda ayar yapmadan çekimler yapıyoruz. kim uğraşak abi telefondaki iso ayarlarıyla falan.
Bu yüzden telefonlardaki teknik verilere bakmadan alıp kullanacaksın. hangisi gözüne en iyi geliyorsa o daha iyi demektir. bırakalım bu f-1/30 olaylarını :)
|Öncelikle açıklama için Teşekkür Ederim.Sizde olsanızda yanlış anlardınız son cümlenizi başka biri yazsa malum toplum olarak az çok hepimizde önyargı var.Bu sitenin en sevdiğim yanı kullanıcıların dikkate alınması.O yüzden apple ın sistemini belli stabilitesi belli firmadan ziyade amerikayı sevmiyorum.Böyle bir sitenin editörlerinide apple etkinliklerinde görmek isterdim.Tekrarlamak istediğim şey Teknolojiye karşı değilim.Fanatizme ve 3.Dünya Ülkesi muamelesi görmeye karşıyım.
Sensörü zaten dünyanın en küçük sensör değeri olan 1/3.2'' sensördü . %15 büyüdü diyorlar , bunuda büyük reklam yapıyorlar . s4 , Htc One gibi kameralar 1/3.0'' sensörlü . Iphone yeni haliyle muhtemelen 1/3.0'' olacak .
Yapılmışları , yaptım diyerek daha büyük bir kitleye duyurunca çığırmı açmış oldu Apple ?
ISO'dan anlamayanlar için basitçe ; Ortamdaki ışık azaldıkça ISO değerini yükseltmek gerekir . Yüksek ISO'da en az bozanı en kaliteli olarak düşünebilirsiniz . Telefonlarda otomatik modda cihaz bu işlemi kendisi yapar .
ISO 100 ile çekilmiş resim . ( Resmin üst taraflarında hangi cihazla hangi isoda çekildiği yazıyor )
Aynı resmin ISO 1600 ile çekilmişi
ISO 400 performansları
ISO 800 performansları
Kıyaslamaya koyulan cihazları ufakça tanıyalım
Sol üstteki Canon sx50 - 1/2.3'' sensörlü 12 mp DSLR-LIKE makinedir
Sol alttaki Canon sx150 - 1/2.3'' sensörlü 14 mp tamamen giriş seviyesi 200 liralık bir compact makinedir
Sağ üstteki Nokia 808 - 1/1.2'' sensöre sahip 41 mp çözünürlüğündedir . Üstteki rakiplerinden çok daha büyük sensörlüdür ( 1/1.2'' , 1/2.3'' ' ten daha büyük bir değerdir )
Sağ alttaki Canon 5D mark III - Full frame sensörlü müthiş bir makinedir , baz alınması gereken renkler , değerler açısından koydum .
Sonuç : Gördüğünüz gibi alt-orta sınıf bir compact makine karşısında bile , 1/1.2'' gibi inanılmaz bir sensör büyüklüğüne sahip telefon aciz durumda kalmış . ISO 100 ' de bile compactların farkı belli oluyor , ISO yükseldikçe durum iyice vahim hal alıyor . İş sadece sensör büyütmekte bitmiyor , compact makinelerin görüntü işleme yetenekleri muazzam seviyelere ulaştı
Telefonda kamera işini üreticiler öyle bir süslüyorki . Nokia 808 alan adam sanıyorki bütün compact makineleri ezer geçer çektiğim resimler .
Peki bu Nokia'dakine benzer boyutta bir sensör , compact makineye koyulup kaliteli bir lensle desteklenseydi sonuç ne olurdu . Nokia 808 ' den biraz daha büyük sensörlü Rx100'e bakalım .
Üsttekiler ISO100
Alttakiler ISO1600
Sadece bazı arkadaşları bilinçlendirmek için değindim bu konuya.
EKLEME : Bazı arkadaşlar nokia ' yla neden zoom yaptın demiş . Herhangi bir zoom söz konusu değil . Nokia 41 mp sıkıştırılmış şekilde çektiği için %100 hali bu şekilde gözüküyor . 8 megapixel çekseydi , normal gözükürdü ve yine hiçbir fark olmazdı . Herhangi bir farkı yok yakın yada uzak olmasının .