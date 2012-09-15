iPhone 5'in ön sipariş süreci iPhone 4s ve iPhone 4'e göre 20 kat daha hızlı gerçekleşti

Dün itibariyle ön siparişe açılan Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 5'in ön sipariş için ayrılan stokları iPhone 4s ve iPhone 4'ten 20 kat daha hızlı tükendi.





Apple'ın daha önceki ön sipariş sürelerine baktığımızda; iPhone 4s'in ön sipariş stokları 22 saatte, iPhone 4'ünki ise 20 saat içinde tükenmişti. Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen iPhone 5 için ise, bu süre sadece 60 dakika oldu. Oldukça hızlı bir ön sipariş süreci yaşayan iPhone 5'in ön sipariş sayfası aşırı yoğunluktan dolayı cihazı almak isteyen bazı kullanıcıları çeşitli hatalar ile karşıladı. iPhone 5'in ön sipariş ile birlikte ne kadar cihaz sattığı henüz açıklamazken, Apple ön siparişe sunulan iPhone 5'lerin tükendiğini ve ön siparişlerin gönderim tarihinin 21 Eylül'den 28 Eylül'e kaydırıldığını duyurdu.





Kısa bir sürede tükenerek yeni bir başarıya imza atan iPhone 5'in ön sipariş rakamları açıklanmış olmasa da Apple'ın yeni cihazı ile rekor bir açılış gerçekleştirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

http://techcrunch.com/2012/09/14/iphone-5-pre-order-sells-out-20x-faster-than-4-and-4s-further-highlighting-apples-dominance/