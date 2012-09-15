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iPhone 5'in ön sipariş süreci iPhone 4s ve iPhone 4'e göre 20 kat daha hızlı gerçekleşti

6 yıl
9,6b
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204
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dün itibariyle ön siparişe açılan Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 5'in ön sipariş için ayrılan stokları iPhone 4s ve iPhone 4'ten 20 kat daha hızlı tükendi.

Apple'ın daha önceki ön sipariş sürelerine baktığımızda; iPhone 4s'in ön sipariş stokları 22 saatte, iPhone 4'ünki ise 20 saat içinde tükenmişti. Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen iPhone 5 için ise, bu süre sadece 60 dakika oldu. Oldukça hızlı bir ön sipariş süreci yaşayan iPhone 5'in ön sipariş sayfası aşırı yoğunluktan dolayı cihazı almak isteyen bazı kullanıcıları çeşitli hatalar ile karşıladı. iPhone 5'in ön sipariş ile birlikte ne kadar cihaz sattığı henüz açıklamazken, Apple ön siparişe sunulan iPhone 5'lerin tükendiğini ve ön siparişlerin gönderim tarihinin 21 Eylül'den 28 Eylül'e kaydırıldığını duyurdu.

Kısa bir sürede tükenerek yeni bir başarıya imza atan iPhone 5'in ön sipariş rakamları açıklanmış olmasa da Apple'ın yeni cihazı ile rekor bir açılış gerçekleştirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

http://techcrunch.com/2012/09/14/iphone-5-pre-order-sells-out-20x-faster-than-4-and-4s-further-highlighting-apples-dominance/ Yorum Yaz
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HeteroSapien 6 yıl en beğenilen
Bu ve buna benzer topiklerde iphone 5 hakkında aleyhte görüş bildiren herkesi birer birer not aldım. İphone 5 en ucuza nereden alınır topiğinde görmeyim, rezil ederim :))
Bu ve buna benzer topiklerde iphone 5 hakkında aleyhte görüş bildiren herkesi birer birer not aldım. İphone 5 en ucuza nereden alınır topiğinde görmeyim, rezil...
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CWaRRioR 6 yıl


Telefonu bilinçli olarak alıp, hakkıyla kullananlara lafım yok. Ama popüler kültür anlayışından nefret ediyorum, teknolojiden anlamayan insanların marka takıntılarından özenti hareketlerinden nefret ediyorum ve sırf popülerliğin etkisiyle şişirilmiş fiyatlarla bu ürünleri satan şirketlerden de nefret ediyorum. Videoya bakın, bakın ki ne tip insanlar var teknolojinin t'sinden anlamayan... Herkesin elinde iPhone, herkesin kulağında Beats. Sorsan çok hızlı telefon, çok hafif, daha iyisi yok ya da uff basları süper. Ama baksan donanımdan bihaber adamlar... Trajikomik yaa. Böyle adamlar varken 100kat daha fazla da satsa şaşırmam. Video ibretlik

Söylediklerime alınmak isteyen alınsın. Dediğim gibi anlamıyorsanız, ne satın aldığınızı bilmiyorsanız tam da size söylüyorum bu lafları
Telefonu bilinçli olarak alıp, hakkıyla kullananlara lafım yok. Ama popüler kültür anlayışından nefret ediyorum, teknolojiden anlamayan ins...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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Saydam 6 yıl mansurmarsak
mansurmarsak
Demek ki insanlar eskiye oranla 20 kat daha fazla enayileşti



Terbiyesizleşmenin anlamı yok sanırım?
mansurmarsakDemek ki insanlar eskiye oranla 20 kat daha fazla enayileştiTerbiyesizleşmenin anlamı yok ...
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fatihgke 6 yıl
Allah için arkadaşlar ben burda bunu söylemiştim.İphone 4 20.000 satsa İphone 1000 satması gerekir kş 20 kat olsun diye. Apple bitti artık.Samsung Satışları hit seviyede. İphone5 'ın 3 katı satar gibi geliyor bana.Neden derseniz ipohe5 'e umut bağlayıp telefonunu değiştirmek için uzunca süre bekleyip hüsrana uğrayan çokkkk.Artık samsung'un kuklası olmaktan öteye gitmez.Öyle allamakla pullamakla olmuyor artık.2 milyon peh.Rezilliğin önde gidenleri.Kimileri 20.000.000 demişti bir ara.Zaten şurdan belliydi.Youtube da İphone5 le dalga geçem video 9.000.000 iphone resmi reklamı milyon bile yok.Bu zaten herşeyi ortaya koyuyor.Yoksa herkes tanıtım videosunu izler telefona hücum ederdi.İpone milleti enayi yerine koydu şimdi o şişirme hisseleri de artık ne yapar bilmem.
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ilko 6 yıl fatihgke
fatihgke

Allah için arkadaşlar ben burda bunu söylemiştim.İphone 4 20.000 satsa İphone 1000 satması gerekir kş 20 kat olsun diye. Apple bitti artık.Samsung Satışları hit seviyede. İphone5 'ın 3 katı satar gibi geliyor bana.Neden derseniz ipohe5 'e umut bağlayıp telefonunu değiştirmek için uzunca süre bekleyip hüsrana uğrayan çokkkk.Artık samsung'un kuklası olmaktan öteye gitmez.Öyle allamakla pullamakla olmuyor artık.2 milyon peh.Rezilliğin önde gidenleri.Kimileri 20.000.000 demişti bir ara.Zaten şurdan belliydi.Youtube da İphone5 le dalga geçem video 9.000.000 iphone resmi reklamı milyon bile yok.Bu zaten herşeyi ortaya koyuyor.Yoksa herkes tanıtım videosunu izler telefona hücum ederdi.İpone milleti enayi yerine koydu şimdi o şişirme hisseleri de artık ne yapar bilmem.

ağzına sağlık kardeşim şöyle bişey var iphone 5 güzel cihaz tamam ama bu zamanın cihazı değil s2 varken bu olacaktıki o zaman derdik iphone 5 mesela ekran 4" olmuş renk menk güzel olmuş cihaz ama s3 ten sonra bu cihaz güldürür sadece yani bunlar nasıl bunu piyasaya sürüyor arkadaş ya ayıptır sırf 5s patlatacak 3-5 ay sonra görürsünüz bak 12 mpx kamera felan koyar a7 diye bi işlemci yapar yada a6.5 :) iphone 5s 5si bmw serisi gibi gider artık o değil ben gittim s3 sattım mis gibi cihazımı anasını satiyim sattığım arkadaşım şimdi gülüyor bana dedim 300 lira farkını veriyim geri sat bana hadi git işine diyor bana :) adam haklı yapçak bişi yok ben yarın bi s3 daha alacam devam artık appledan ümidi kestim zaten bundan sonra tek telefon iphonedur benim için artık bu saatten sonra iphone serisi ne kadar güzel olursa olsun yine samsung alırım çünkü anladımki apple in olayı tamamiyle maddiyat müşteri memnuniyeti felan söz konusu değil tek dertleri oturmuş iphone ismini ne şekilde olursa olsun ileriye taşımak resmi videoyu izliyorum adam diyorki biz sadece yeni bir telefon değil telefonun çok ötesinde bişey yapmak istedik bunumu yaptın olum yapa yapa sana sesleniyorum siriyi geliştirmişler siri artık bizim için resturanda rezervasyonda yapıyormuş :) yakında siri eşyaları kuru temizlemedende alır cihazın tipine lafım yok Allah için bu siyah mat renk çok hoşuma gitti yani bu renk samsungda olsa müthiş olur tek yapmaları gereken 4.5" bir ekran olcaktı tasarımı hiç elemiceklerdi şimdiki gibi 4.5" ekran 2 gb ram iş bitmişti ama olmadı be apple s 3 e bak arkadaş 1.4 ghz quad core işlemci benim bilgisayardan daha hızlıydı :)
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Efe 6 yıl
Bu tür haberlerin gerçeği yansıttığına inanmıyorum. Çıkan cihaz selefinden çok farklı olmayınca satışları canlı tutabilmek adına bu tür manipulasyonlar yapılarak "bakın o kadar iyi cihaz yaptık ki eskisinden şu kadar kat fazla talep aldı.Eğer elinizi çabuk tutmazsaniz bu ayrıcalıklı şeye sahip olamayabilirsiniz" imajı verip insanları özendirmeye ve ceplerine ellerini daldirmaya çalışıyorlar.şu an iphone 4s in yapamayip 5 in yaptığı ne var Allah aşkına? Kapitalist düzenin kurduğu tuzaklara düşmemek gerek
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veteriner69 6 yıl
Apple başkan yardımcısı reklam amaçlı şunları söylemiş: iphone 4s e göre 2 kat ön sipariş aldık. (24 saaatte 2 milyon)
Demek ki ortada 20 katı olan bir şey yok, apple yalakalarının uydurma haberi.
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hobametin 6 yıl
iphone stoklarini bu sefer daha az olacagi hakkinda bir Haber okumustum bn ekranlari daha az siparis vermislerdi bulursam linkini koyarim
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bestercan 6 yıl
Vay be telefon hızlı olunca dağıtımı da hızlı oluyor.
Benim korkum bilgisayarların git gide küçülmesi....
Masaustu, dizüstü, tablet, cep... Derken cebe girdi. Allah'tan Apple son telefonunu büyüttüde yine cepte kaldı. Kaldı kalmasına da bakalim tablette ne yapacak....o büyüyecek mi küçülecek mi.?
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veteriner69 6 yıl
24 saatte 2 milyon sipariş verilmiş, 20 katı ön sipariş hangi zaman dilimi için verilmiş? Böyle haber yapanlara sinir oluyorum.
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fatihgke 6 yıl
Batuist
ax İşlemci ve rame ne gerek var zaten takılma yok diyenler yapılan geliştirmeyi neden bu kadar övüyorsunuz Telefonun tasarımı böyle olmaz saçmalamayıncılar nerdesiniz Tek elle kullanım için 3.5 inc şart diyenler ekran 4.0 oldu nerdesiniz
tek elle kullanım için bağ parmağın ileriye doğru uzama mesafesi aynı kaldı yani eni... yukarı aşağı 4e kadar rahat uzanır.. yeterki enden genişlemesin aksi halde yarım daire şeklinde gezdirdiğinizde sağ elinizde kullandığınız zaman sol üst ve alt köşelere parmağınız erişemez... ama genişlik aynı kaldığı için sorun yok... Artı neden böyle kin dolu bir içerikle yorum yazılıyor anlamak zor.. apple ilk iphoneu çıkarmasaydı akıllı telefonlar bugünkü halde olurmuydu??????? Applea teşekkür etmesi lazım her teknooji severin... örneğin bana göre samsung dünyanın bir numaralı teknoloji firmasıdır ama bu yü düşüncemden dolayı appledan nefret edemem.. ama appleda öncülerin firmasıdır... her firmanın yeri ayrıdır... birine taş atarken diğerini takım tutar gibi savunmak hastalık yada çocukluk olsa gerek!!!

Biz apple anti-fanı olmadığımız gibi fan olarak ta yaklaşmıyorum duruma.Ben sony ericsson,lg,samsung marka kullanmış ve şuan da e72 kullanan biri olarak yazıyorum.Yiğidi öldür hakkını ver durumunda özellikle 4s samanı böyle yazılar gördünüz mü hiç.Göremezsiniz çünkü 4s'in geçiş versiyonu olduğunu herkes biliyordu.İphone 4 derseniz de ben de ah geçirerek o telefona sahip olmak istemiştim.Gerçi alamazmıydım nakit alırdım.Para sorunu açısından değil yaklaşımım;benim yaklaşımım gerçekçi olmanız.Apple bu işi İphone 5 ile yüzüne gözüne bulaştırdığını kanıtmaldı kısacası Steve Jobs öldü innovasyon bitti.
Ben Samsung çalışanı da değilim ortağı da ama çoğu şeydi öncü.LG de teknolojide öncü (özellikle LED tv'de Samsungdan üstün (FPR 3d gözlük teknoljisini gelitirdi=Şuan Samsung,Sony,Philips,panasonic daha doğrusu %80 onun teknolojisini kullanıyor) ) Şunu bilmiyorsunuz LTE teknojisini de Samsung dan çaldı diyebiliriz.1 tame LTE konusunda patenti yok Apple'ın Samsung ise %13 yani 400 gibi patenti elinde parındırıyormuş.Alın size öncülük.
Apple asıl kendi ülkesinde haksızlıktan dolayı kaybedicek.İphone 5 öncesi Dava bile kasıtlı olarak 2 hafta öncesinden sonuca bağlandı.yıllardır süren dava hakimi zamanı iyi ayarlamış diyelim o zaman.Kısacası Apple'dan bunran sonra hani bir parodi varya internette Apple sınavı çözer Samsung Kopya çeker Nokia ise şokta.Aslında o resim tam tersi.Apple artık gözümde bitik bir şirket.Ben onun çöküşünü Blackberry gibi olacağını tahmin ediyorum.80 milyar dolardan 4-5 milyar dolara.Anlayın artık.(Bu da tam 20 katına denk geliyor işte)
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Batuist 6 yıl fatihgke
fatihgke

Batuist



ax İşlemci ve rame ne gerek var zaten takılma yok diyenler yapılan geliştirmeyi neden bu kadar övüyorsunuz Telefonun tasarımı böyle olmaz saçmalamayıncılar nerdesiniz Tek elle kullanım için 3.5 inc şart diyenler ekran 4.0 oldu nerdesiniz
tek elle kullanım için bağ parmağın ileriye doğru uzama mesafesi aynı kaldı yani eni... yukarı aşağı 4e kadar rahat uzanır.. yeterki enden genişlemesin aksi halde yarım daire şeklinde gezdirdiğinizde sağ elinizde kullandığınız zaman sol üst ve alt köşelere parmağınız erişemez... ama genişlik aynı kaldığı için sorun yok... Artı neden böyle kin dolu bir içerikle yorum yazılıyor anlamak zor.. apple ilk iphoneu çıkarmasaydı akıllı telefonlar bugünkü halde olurmuydu??????? Applea teşekkür etmesi lazım her teknooji severin... örneğin bana göre samsung dünyanın bir numaralı teknoloji firmasıdır ama bu yü düşüncemden dolayı appledan nefret edemem.. ama appleda öncülerin firmasıdır... her firmanın yeri ayrıdır... birine taş atarken diğerini takım tutar gibi savunmak hastalık yada çocukluk olsa gerek!!!




Biz apple anti-fanı olmadığımız gibi fan olarak ta yaklaşmıyorum duruma.Ben sony ericsson,lg,samsung marka kullanmış ve şuan da e72 kullanan biri olarak yazıyorum.Yiğidi öldür hakkını ver durumunda özellikle 4s samanı böyle yazılar gördünüz mü hiç.Göremezsiniz çünkü 4s'in geçiş versiyonu olduğunu herkes biliyordu.İphone 4 derseniz de ben de ah geçirerek o telefona sahip olmak istemiştim.Gerçi alamazmıydım nakit alırdım.Para sorunu açısından değil yaklaşımım;benim yaklaşımım gerçekçi olmanız.Apple bu işi İphone 5 ile yüzüne gözüne bulaştırdığını kanıtmaldı kısacası Steve Jobs öldü innovasyon bitti.

Ben Samsung çalışanı da değilim ortağı da ama çoğu şeydi öncü.LG de teknolojide öncü (özellikle LED tv'de Samsungdan üstün (FPR 3d gözlük teknoljisini gelitirdi=Şuan Samsung,Sony,Philips,panasonic daha doğrusu %80 onun teknolojisini kullanıyor) ) Şunu bilmiyorsunuz LTE teknojisini de Samsung dan çaldı diyebiliriz.1 tame LTE konusunda patenti yok Apple'ın Samsung ise %13 yani 400 gibi patenti elinde parındırıyormuş.Alın size öncülük.

Apple asıl kendi ülkesinde haksızlıktan dolayı kaybedicek.İphone 5 öncesi Dava bile kasıtlı olarak 2 hafta öncesinden sonuca bağlandı.yıllardır süren dava hakimi zamanı iyi ayarlamış diyelim o zaman.Kısacası Apple'dan bunran sonra hani bir parodi varya internette Apple sınavı çözer Samsung Kopya çeker Nokia ise şokta.Aslında o resim tam tersi.Apple artık gözümde bitik bir şirket.Ben onun çöküşünü Blackberry gibi olacağını tahmin ediyorum.80 milyar dolardan 4-5 milyar dolara.Anlayın artık.(Bu da tam 20 katına denk geliyor işte)





bu sonuca apple'ın değerini 400 milyar dolarlar seviyesine çıkaran ürünlerden 20 kat daha hızlı satılan ürününe bakarak mı vardınız acaba??
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ZZ RAT 6 yıl
Erasmus78 hocam,
Mantik tam senin yazdigini soyluyor.
Ama bunlar Amerikali, pazarlama dahisi yani.
Eger ayni miktar siparis olsaydi kesinlikle belirtirlerdi.
Benim tahminim de farkli oldugu yonunde.
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Erasmus78 6 yıl ZZ RAT
ZZ RAT

Erasmus78 hocam,
Mantik tam senin yazdigini soyluyor.
Ama bunlar Amerikali, pazarlama dahisi yani.
Eger ayni miktar siparis olsaydi kesinlikle belirtirlerdi.
Benim tahminim de farkli oldugu yonunde.

Bir başka sorunda orada zaten. Bu haberi Apple servis etmediki. Tamamen geçen seneki stoklarını tükeniş hızını takip edenlerin haberi bu.
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Moribito 6 yıl
Applein sattigi her iphone5 in nerden baksan %30 kari Samsunga gidiyor parcalardan dolayi
. Cok ironik bir durum.
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Ras0 6 yıl
iphone 5 amerikada simkilitsiz satılıyormu şuan
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Erasmus78 6 yıl Moribito
Moribito

Applein sattigi her iphone5 in nerden baksan %30 kari Samsunga gidiyor parcalardan dolayi
. Cok ironik bir durum.

%30 kâr? Apple'in kendisi o kadar kâr etmiyor cihazdan.


Bu arada bu başlıktaki haberin kaynağı Apple değil. Gözlem yapanlar. Geçen sene iPhone 4S in ön sipariş sürecinden "Out of Stock" sürecini giriş süresini ve bu seneki iPhone 5'in Ön Sipariş sürecinden Out Of Stock sürecine düşüş süresini bilen herkes bu haberi yapabilir.
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fatihgke 6 yıl
Siyasette bile İphone5'i alay konusu olarak kullanmaya başladılar.Siz halen atıptutun.O kadar net ki Steve Jobs öldü Apple öldü.Ericsson ve Blackberry fanlarını da gördük.Blackberry 'nin sonundan pek de farkı olmayacağı kesin.Artık o yok aliminiyum yok çelik kasa muhabbetleri yemiyor bir zamanlar ericsson da 688 dönemi vardı ceviz kırmada dahi kullanılabiliyordu.Biz teknolojik özelliklerin bahsediyoruz siz ise sanki adamların ortağı gibi şirketi koruyorsunuz.
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fatihgke 6 yıl
Batuist
Erasmus78
DH Misafiri Arkadaşlar ben Appleın başında olsam 600 milyar $ değerindeki bir şirketin çok umutla beklediği ve ballandıra ballandıra anlatılan ürünün boş çıktığını ve hisse senetlerinin tepetakla olmaması için ne yapardım.Tabi ki gerçek rakamlar yerine hızlı tükenme süresini verirdim.Ama stok miktarlarını vermezdim.Stok olsa bile stoklar tükendi ön sipariş almaya devam ediyoruz diye satışları canlı tutmanın peşine düşerdim.Ve malesef ki öyle.Fanlar haricinde İphone5 çöküştür.İphone 5 yenilgisi Samsungu satışlarını 2ye katlamasına bile neden olabilecek. Samsung özellikle Note 2 satışı sona sakladı.Sanırsam ürün tanıtılmasına rağmen.Note 2 İphoneun ölüm darbesi olacaktır.Şuan için bile 20 milyon satmış bir telefonun Note2 ile birlikte 50 milyon satış rakamı öngörmekteler ama bence alçak gönüllü olmuşlar.İphone 5i heyecanla bekleyenler için resmen hayal kırıklığı.Bu işe fanatiklik açısından yaklaşmamak gerekiyor. Eğer ki o dedikleri doğruysa dürüst olurlar da ön sipariş rakamlarını delikanlı gibi açıklarlar.Şuan için Apple Samsunga dürüstlük açısından eline su bile dökemez. Sadece milleti kandırır durur. Lütfen bu linkteki videoyu izler misiniz.Resmen Apple da böyle yaptı. youtube.com/...
Biraz matematik bilginiz olsa bunları yazmazdınız. Tükenme hızını vermek için stok miktarına gerek yoktur. Bunu bilmemizin de bir önemi yoktur. Sonuçta haber iPhone 5 stokları iPhone 4S e göre 20 kat daha hızlı tükendi diyor. Farzedelim ki ikisi de stokta 1 milyon adetti. Bu durumda demek ki iPhone 4S 20 saatte tükendi ise iPhone 5 1 saatte tükenmiş olmalıdır. Farzedelim ki iPhone 4S stoğu 1 milyon olsun, iPhone 5 stoğu ise 50 bin olsun. Bu durumda iPhone 5 bir saatte tükendi diye satış hızı iPhone 4Sin 20 katı olmaz. Eşit hızda tükendiler olur. Çünkü ikisi de saatte 50 bin adet satılmış anlamına gelir. Ancak haberde 20 kat daha hızlı tükenmiş diyor iPhone 5 için. Yani birim zamanda 20 kat daha fazla iPhone 5 satılmış demektir bu.
süper bir cevap ...

adam fanatikliği eleştirirken kendinin anti-fanatik olduğunu görememiş.. apple ne yaparsa yapsın bu tipler için boş...

Gerçekten çok akıllı arkadaşlarımız olayı anlamak istememişler sanırım.Telefonun satış rakamlarını yayınlamak bu kadar mı zor anlamıyorum.Hani elden satış yapılsa tamam diyicem de.Hepsi ön sipraiş online.ABD deki o İphone4'ü İphone5 diye yutturma olayından sonra hiç şaırmadım kısacası.
Bana boş konuşmayı bıraksınlarda satış rakamlarını versinler.O zaman atar tutarsınız.Titreşimi olmayan bir telefona yapında hissettirmelik vibration mu verecekler.Onu anlamadım işte.
Ayrıca yine anlayamadıkları gibi milleti de yanıltıyorlar.Öncelikle sabit bir süre zarfında 20 kat satış yapabilmeniz için rakam açıklanmadığına göre örn 20.000 İphone5 satışının da 1000 olması gerekmektedir.Aksi durumda İphone 4'ten 20 kat fazla satış yapmışlar anlamına gelmektedir.Geçen sene 37 milyon hadi 40 milyon olsun x 20 = 800.000.000 İphone satışı yapılabileceği nlamına gelmektedir.
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