iPhone 5'in ön sipariş süreci iPhone 4s ve iPhone 4'e göre 20 kat daha hızlı gerçekleşti

Haber Editörü
Dün itibariyle ön siparişe açılan Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 5'in ön sipariş için ayrılan stokları iPhone 4s ve iPhone 4'ten 20 kat daha hızlı tükendi.
Apple'ın daha önceki ön sipariş sürelerine baktığımızda; iPhone 4s'in ön sipariş stokları 22 saatte, iPhone 4'ünki ise 20 saat içinde tükenmişti. Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen iPhone 5 için ise, bu süre sadece 60 dakika oldu. Oldukça hızlı bir ön sipariş süreci yaşayan iPhone 5'in ön sipariş sayfası aşırı yoğunluktan dolayı cihazı almak isteyen bazı kullanıcıları çeşitli hatalar ile karşıladı. iPhone 5'in ön sipariş ile birlikte ne kadar cihaz sattığı henüz açıklamazken, Apple ön siparişe sunulan iPhone 5'lerin tükendiğini ve ön siparişlerin gönderim tarihinin 21 Eylül'den 28 Eylül'e kaydırıldığını duyurdu.
Kısa bir sürede tükenerek yeni bir başarıya imza atan iPhone 5'in ön sipariş rakamları açıklanmış olmasa da Apple'ın yeni cihazı ile rekor bir açılış gerçekleştirmiş olabileceği tahmin ediliyor.
http://techcrunch.com/2012/09/14/iphone-5-pre-order-sells-out-20x-faster-than-4-and-4s-further-highlighting-apples-dominance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonu bilinçli olarak alıp, hakkıyla kullananlara lafım yok. Ama popüler kültür anlayışından nefret ediyorum, teknolojiden anlamayan insanların marka takıntılarından özenti hareketlerinden nefret ediyorum ve sırf popülerliğin etkisiyle şişirilmiş fiyatlarla bu ürünleri satan şirketlerden de nefret ediyorum. Videoya bakın, bakın ki ne tip insanlar var teknolojinin t'sinden anlamayan... Herkesin elinde iPhone, herkesin kulağında Beats. Sorsan çok hızlı telefon, çok hafif, daha iyisi yok ya da uff basları süper. Ama baksan donanımdan bihaber adamlar... Trajikomik yaa. Böyle adamlar varken 100kat daha fazla da satsa şaşırmam. Video ibretlik
Söylediklerime alınmak isteyen alınsın. Dediğim gibi anlamıyorsanız, ne satın aldığınızı bilmiyorsanız tam da size söylüyorum bu lafları
Terbiyesizleşmenin anlamı yok sanırım?