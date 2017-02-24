iPhone 7'nin bilmeniz gereken tüm özellikleri

Apple’ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 7 , yeni tasarımı ve özellikleriyle çok büyük bir değişim vadetmese de ilk görünüm itibarıyla etkileyici diyebilirim. Yeni eklenen iki farklı siyah renk (Jet Black ve Black) seçeneği, telefonun cazibesini artırıyor. iPhone 7 gri, altın sarısı ve alyın pembe renk seçeneklerine sahip olup GittiGidiyor sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tasarım iPhone 6’nın genel tasarım çizgisini yansıtan bir iPhone 7 ile karşı karşıyayız. Bunun sebeplerinden biri, Apple’ın asıl büyük değişim için iPhone’un seneye 10. yılını kutlayacak olması ve asıl büyük değişimi 2017’ye saklaması olabilir. Buna rağmen iPhone 7’de bazı tasarım yenilikleri de yok değil. Örneğin önceki modellerdeki anten şeritleri, iPhone 7’de alt ve üste yuvarlak biçimde konulmuş.



Tabi asıl büyük yenilik, standart kulaklık girişinin kaldırılmış olması. Standart iPhone kulaklığı, telefonun Lightning girişinden bağlanıyor. Farklı kulaklık kullanmak isteyenler için ise dönüştürücü bulunuyor. Bununla birlikte iPhone 7 çift hoparlör ve stereo ses kalitesiyle geliyor. Android kullanıcılarının yıllardır faydalandığı suya dayanıklılık özelliği nihayet iPhone’a da geldi. IP67 sertifikasına sahip olan iPhone 7, bir metre derinlikte yarım saat su almadan çalışabiliyor.

Ekran iPhone 7’nin 4,7 inçlik IPS LCD tabanlı ekranı 750×1334 piksel çözünürlük ve inç başına 326 piksel yoğunluğu sunuyor. Basınca duyarlı olan ekranın boyutu ve çözünürlüğü değişmemiş olsa da, görüntü kalitesinde önemli gelişmeler var. iPhone 6’ya göre %25 daha fazla parlaklık sunan ekran çok daha canlı ve parlak.



Performans Dört çekirdekli Apple 10 Fusion işlemcisi, 2,4 GHz hıza erişebiliyor. Bir önceki modele göre işlemcinin %40, grafik işlemcinin %50 daha hızlı olduğu iddia ediliyor.



Depolama tarafında da gelişme var. Giriş modeli 32 GB olan iPhone 7’nin 128 GB ve 258 GB versiyonları da sunuluyor. RAM konusunda bir değişiklik yok. Yine 2 GB’lık RAM kullanılmış durumda.

Kamera iPhone 7’nin kamera yetenekleri artırılmış durumda. Önceki modelde olduğu gibi 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olan kameranın optik görüntü sabitleme özelliğine kavuşması sevindirici. Bu sayede hızlı çekimlerde kaymalar ve bulanıklıklar ortadan kalkıyor. iPhone 6s’te 1/3 inç büyüklüğünde kamera sensörü kullanan Apple, iPhone 7’de daha büyük bir sensöre yer veriyor. Yeni iPhone’da yer alan 1/2.6 inç büyüklüğündeki sensör, selefine göre daha iyi renk ve alan derinliği sağlayacak. Arka kameraya bu defa çift LED flaş yerine dört LED’li True Tone Flash eşlik ediyor.



Bununla birlikte iPhone 7’de ayrıca daha büyük bir lens kullanılıyor. iPhone 6s serisinde arka kameralarda f/2.2 lenslere yer veren Apple, yeni nesil iPhone’da ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip lens kullanıyor. iPhone 7 bu sayede selefine göre özellikle karanlık ve düşük ışık koşullarında daha iyi çekimler gerçekleştirecek. Telefonun ön bölümünde ise f/2.2 lense sahip 7 megapiksel kamera yer alıyor.

Pil Büyük ekran ve yüksek performans vaadini batarya ile tamamlaması gereken Apple, iPhone 7’de 1960 mAh kapasiteli bir pil kullanmış. Önceki modelde bulunan pil 1715 mAh kapasitesindeydi.

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