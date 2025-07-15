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    Vivo X300’ün kamerası netleşti: 200 MP ana sensör ve kompakt tasarım öne çıkıyor

    Vivo’nun yeni amiral gemisiyle ilgili detaylar sızdı. X300 serisine ait olduğu belirtilen yeni cihaz, 200 megapiksellik ana kamerasıyla mobil fotoğrafçılığı bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

    Vivo X300’ün kamerası netleşti: İşte tüm detayları Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun X300 serisi için hazırladığı yeni amiral gemisi modeliyle ilgili dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Kamera odaklı bu üst segment cihazda, 200 megapiksel çözünürlüğe sahip 1/1.4 inç boyutunda bir ana kamera yer alacak. Bu güçlü sensöre 50 megapiksel ultra geniş açı ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel IMX882 telefoto lens eşlik edecek. Ayrıca kamera sisteminde prizma tabanlı gelişmiş bir optik sabitleme teknolojisi de kullanılacağı belirtiliyor.

    Cihazın tasarımı da en az kamera özellikleri kadar iddialı. 6.3 inç büyüklüğündeki ekranıyla Vivo’nun son yıllardaki en kompakt amiral gemilerinden biri olmaya hazırlanıyor. Üstelik suya karşı tam koruma, kablosuz şarj desteği ve ultrasonik parmak izi okuyucu gibi üst düzey donanımların da bu modelde yer alması bekleniyor.

    X300 serisinin Eylül ayında tanıtılması öngörülüyor. Geçen yıl çıkan X200 modeline kıyasla, yeni cihazın özellikle görüntüleme teknolojilerinde önemli bir sıçrama yapacağı açık. Vivo’nun bu modelde Samsung’un 200 megapiksellik ISOCELL HP9 sensörünü ana kamera olarak kullandığı iddia ediliyor. 8K 30 fps ve 4K 120 fps video kayıt desteği sunan bu sensör, ışık koşullarına göre dinamik piksel dönüşümü yapabiliyor.

    Tüm bu özelliklerle birlikte, Vivo’nun X300 modeliyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatmak istediği çok net görünüyor.

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