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Tam Boyutta Gör The Economic Times of India'ya göre Foxconn, Haziran ayında Çin'den iPhone 17 bileşenlerini ithal ederek tam deneme üretimine başladı.

iPhone 17 ne zaman çıkacak? Olası çıkış tarihi paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Gümrük kayıtlarına göre, söz konusu bileşenlerin iPhone 17 ekran aksamı, koruyucu cam, entegre arka kamera modülleri ve cihazın mekanik gövdesi olduğu belirtiliyor. iPhone 17 bileşenleri, Foxconn'un Haziran ayında Çin'den aldığı siparişlerin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Bileşenlerin geri kalan %90'ı ise iPhone 14 ve iPhone 16 için.

Foxconn’un iPhone 17 için oldukça az sayıda bileşen sipariş etmesi, şirketin üretim sürecini test ettiğini gösteriyor. Kimliği belirsiz kaynaklar, Foxconn'un bileşenleri Haziran ayında teslim almaya başladığını, deneme üretiminin Temmuz ayında gerçekleştirildiğini belirtti. Sonrasında Ağustos ayında seri üretimin başlaması bekleniyor.

Son sızıntılar, Apple’ın iPhone 17 tasarımında ufak değişiklikler yapacağını gösteriyor. iPhone 17 serisi, yeniden tasarlanmış Dinamik Ada, daha ince çerçeve, titanyum yerine yarı cam yarı alüminyum kasa, yeni kamera düzenini getirecek.

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Apple, Hindistan'da iPhone 17 üretimine hazırlanıyor

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