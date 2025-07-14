Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, Hindistan'da iPhone 17 üretimine hazırlanıyor

    Apple'ın iPhone 17 serisini 8 Eylül haftasında tanıtması muhtemel görülüyor. Yeni bir rapor, Foxconn'un Hindistan'da yeni iPhone'ların erken üretim testlerini başladığını söylüyor.

    apple iphone 17 üretimi hindistan Tam Boyutta Gör
    The Economic Times of India'ya göre Foxconn, Haziran ayında Çin'den iPhone 17 bileşenlerini ithal ederek tam deneme üretimine başladı.

    Gümrük kayıtlarına göre, söz konusu bileşenlerin iPhone 17 ekran aksamı, koruyucu cam, entegre arka kamera modülleri ve cihazın mekanik gövdesi olduğu belirtiliyor. iPhone 17 bileşenleri, Foxconn'un Haziran ayında Çin'den aldığı siparişlerin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Bileşenlerin geri kalan %90'ı ise iPhone 14 ve iPhone 16 için.

    Foxconn’un iPhone 17 için oldukça az sayıda bileşen sipariş etmesi, şirketin üretim sürecini test ettiğini gösteriyor. Kimliği belirsiz kaynaklar, Foxconn'un bileşenleri Haziran ayında teslim almaya başladığını, deneme üretiminin Temmuz ayında gerçekleştirildiğini belirtti. Sonrasında Ağustos ayında seri üretimin başlaması bekleniyor.

    Son sızıntılar, Apple’ın iPhone 17 tasarımında ufak değişiklikler yapacağını gösteriyor. iPhone 17 serisi, yeniden tasarlanmış Dinamik Ada, daha ince çerçeve, titanyum yerine yarı cam yarı alüminyum kasa, yeni kamera düzenini getirecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    divinity original sin 2 türkçe yama marmaray ile beykoz'a nasıl gidilir ford focus nerede üretiliyor sarımsak limon kullananların yorumları evde 1 tane karafatma gördüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum