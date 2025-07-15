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    Redmi Turbo 5 ve Pro modeli, çıkış tarihleriyle birlikte ilk kez netleşti

    Redmi’nin Turbo serisi yeni modelleriyle genişlemeye hazırlanıyor. Turbo 5 ve Turbo 5 Pro isimli iki cihazla gelecek olan serinin, global pazarda Poco markası altında yeniden çıkması bekleniyor.

    Redmi Turbo 5 ve Pro modeli, çıkış tarihleriyle birlikte netleşti Tam Boyutta Gör

    Redmi’nin yeni Turbo 5 serisiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar, serinin iki farklı modelle kullanıcı karşısına çıkacağını gösteriyor: Turbo 5 ve Turbo 5 Pro. Özellikle standart modelin, küresel pazarda Poco X8 Pro adıyla satışa sunulması bekleniyor. Turbo 5 Pro'nun ise Poco F8 adıyla yeniden markalanacağı konuşuluyor.

    Paylaşılan bilgilere göre, Redmi Turbo 5 modeli 6.6 inçlik bir ekranla gelecek ve bu ekran 1.5K çözünürlük sunacak. Ayrıca cihazda kullanılan "geniş R açılı" tasarım sayesinde ekran köşeleri daha yumuşak geçişlere sahip olacak. Bu da özellikle elde tutuş konforunu artırmayı hedefliyor. Turbo 4’te yer alan 6.67 inçlik panelle kıyaslandığında ekran boyutunda ufak bir küçülme var; ancak ergonomi tarafında hissedilir bir iyileşme söz konusu. Ayrıca, Redmi’nin bu modelde plastik yerine metal bir orta çerçeve kullanacağı belirtiliyor. Bu değişiklik, cihaza hem daha sağlam hem de daha şık bir görünüm kazandırabilir.

    Batarya tarafında ise şirketin denge arayışı dikkat çekiyor. Turbo 4 modelinde 6.550 mAh kapasiteli bir batarya ve 90W hızlı şarj desteği sunulmuştu. Yeni modelin de benzer kapasitede bir bataryaya sahip olacağı, fakat daha ince bir gövdeyle geleceği öne sürülüyor. Bu da hem güçlü hem de taşınabilir bir cihaz hedeflendiğini gösteriyor. Redmi, bu modelle orta segmentte yüksek performans isteyen ama premium hissiyattan da ödün vermek istemeyen kullanıcıları hedef alıyor olabilir.

    Turbo 5 Pro tarafında ise işler biraz daha iddialı. Bu modelin 8.000 mAh’ın üzerinde bir batarya kapasitesi sunacağı söyleniyor. Tanıtım tarihi olarak ise 2026 yılının ikinci çeyreği işaret ediliyor. Standart Turbo 5’in ise yılın başında resmiyet kazanması bekleniyor. Her iki cihaz da, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların ilgisini çekmeye aday.

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