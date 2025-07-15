Küresel akıllı telefon satışları arttı: Samsung liderliğini pekiştirdi

Samsung liderliğini korudu
Bu dönemde Samsung, %7,9'luk önemli bir büyüme oranı yakalayarak 58 milyon satış gerçekleştirdi ve %19,7 pazar payıyla zirvedeki yerini korudu. Yakın zamanda piyasaya sürülen yeni Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerinin marka için önemli itici güç olduğu belirtiliyor.
Apple ise geçtiğimiz seneye göre %1,5 artışla 46,4 milyon adet sevkiyat rakamıyla ikinci sırada yer aldı. Cupertino'lu dev, gelişmekte olan pazarlarda çift haneli büyüme kaydetti, Çin'deki satışlarında %1'lik bir düşüş yaşadı.
Xiaomi, 42,5 milyon sevkiyat rakamı ve %14,4 pazar payıyla küresel pazarda üçüncü lider marka oldu. Vivo, 27,1 milyon sevkiyat ve %9,2 pazar payıyla dördüncü sırada yer alırken, Transsion (Infinix, Tecno, itel) 25,1 milyon çeyreklik sevkiyat ve %8,5 pazar payıyla beşinci sırada yer aldı.
IDC, devam eden ekonomik zorluklara ve gümrük vergilerinin yarattığı belirsizliklere rağmen küresel sevkiyatlardaki olumlu görünümün, küresel akıllı telefon pazarının önümüzdeki aylarda büyümeye devam edeceğinin göstergesi olduğunu belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: