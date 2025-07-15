Küresel akıllı telefon satışları arttı: Samsung liderliğini pekiştirdi

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Tam Boyutta Gör International Data Corporation'ın (IDC) son raporuna göre, Nisan-Haziran aylarını kapsayan 2025'in ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları yıllık %1 artarak 295,2 milyon adet olarak gerçekleşti.

Samsung liderliğini korudu

Bu dönemde Samsung, %7,9'luk önemli bir büyüme oranı yakalayarak 58 milyon satış gerçekleştirdi ve %19,7 pazar payıyla zirvedeki yerini korudu. Yakın zamanda piyasaya sürülen yeni Galaxy A36 ve Galaxy A56 modellerinin marka için önemli itici güç olduğu belirtiliyor.

Apple ise geçtiğimiz seneye göre %1,5 artışla 46,4 milyon adet sevkiyat rakamıyla ikinci sırada yer aldı. Cupertino'lu dev, gelişmekte olan pazarlarda çift haneli büyüme kaydetti, Çin'deki satışlarında %1'lik bir düşüş yaşadı.

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Xiaomi, 42,5 milyon sevkiyat rakamı ve %14,4 pazar payıyla küresel pazarda üçüncü lider marka oldu. Vivo, 27,1 milyon sevkiyat ve %9,2 pazar payıyla dördüncü sırada yer alırken, Transsion (Infinix, Tecno, itel) 25,1 milyon çeyreklik sevkiyat ve %8,5 pazar payıyla beşinci sırada yer aldı.

IDC, devam eden ekonomik zorluklara ve gümrük vergilerinin yarattığı belirsizliklere rağmen küresel sevkiyatlardaki olumlu görünümün, küresel akıllı telefon pazarının önümüzdeki aylarda büyümeye devam edeceğinin göstergesi olduğunu belirtiyor.

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