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Katlanabilir telefon rekabetinde bu yıl sessiz kalan Huawei, Eylül ayında bu sessizliğini iki yeni modelle bozacak. Şirketin tanıtmaya hazırlandığı cihazlardan biri, kitap şeklinde katlanan premium segmentte konumlanan Mate X7 olacak. Diğeri ise üçe katlanabilen yapısıyla dikkat çeken Mate XT 2 modeli.

Sızan bilgilere göre Mate X7, 7.95 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüklü bir iç ekrana sahip. LTPO panel ve ultra ince cam teknolojisiyle donatılan bu ekran, hem enerji verimliliği hem de dayanıklılık açısından öne çıkıyor. Cihazın kalbinde Huawei’nin yeni nesil yonga seti Kirin 9030’un yer alması bekleniyor.

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Kamera tarafında ise iki farklı ana sensör test ediliyor; biri 1/1.56 inç, diğeri 1/1.3 inç boyutlarında ve her ikisi de 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu sensörlere fiziksel değişken diyafram eşlik ediyor. Ayrıca periskop telefoto kamera ve multispektral sensör sayesinde hem yakın çekim hem de genel görüntü kalitesinde iddialı bir performans sunulması hedefleniyor.

Mate X7’nin suya dayanıklı, ince ve hafif bir kasayla geleceği belirtiliyor. Yazılım tarafında ise HarmonyOS 5.1’in kullanılacağı ifade ediliyor. Üç katlı yapısıyla dikkat çeken Mate XT 2 hakkında ise henüz net teknik detaylar bulunmuyor. Ancak cihazın uydu bağlantısı ve ultra esnek cam teknolojisi gibi yenilikçi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

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Huawei Mate X7’nin ekran ve kamera detayları sızdırıldı

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