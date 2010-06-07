iPhone 4, iPad gibi Apple tasarımı A4 işlemcisini kullanıyor

Apple, prototipi kısa bir süre önce gün ışığına çıkan 4. nesil iPhone'u Steve Jobs'un sunumuyla dakikalar önce tanıttı. Yeni iPhone, iPad'de olduğu gibi Apple'ın kendi tasarım ekibi tarafından geliştirilen ARM tabanlı A4 işlemcisini kullanıyor. İşlem gücü ve grafik performansıyla iPhone 3Gs'ye göre ciddi derecede hızlandığı düşünülen iPhone 4, eski tasarıma sadık kalan ancak yeni detaylar içeren güncellenmiş bir tasarıma sahip. Apple tarafından en ince akıllı telefon olarak lanse edilen ve çelik çerçeveye sahip olan entegre antenli iPhone 4, 3.5-inç büyüklüğünde ve 960 x 640 piksel (bir önceki jenerasyona göre 4 kat artış) ekrana sahip.
Sahip olduğu ekranın karşıtlık oranı 800:1 olarak açıklanan ve iPad gibi IPS panel kullanılan iPhone 4'ün bu sayede daha canlı renkler sunacağı ve daha geniş görüş açısına olanak tanıyacağı belirtilyior. Steve Jobs'un açıklamalarına göre iPad'deki piksel oranının %78'ini verebilen iPhone 4, 32GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. 802.11n WiFi desteği sunan ve GPS, pusula ve akselometre gibi özelliklere sahip olan telefon Google Nexus One'la benzer şekilde çift mikrofon ile gürültü engelleme teknolojisi ile daha net daha temiz görüşme olanağı da tanıyacak.
Detayları paylaşmaya devam edeceğiz.
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lakin donanım olarak pekde iç açıcı degildi[kendi açımdan].
Fakat 4. nesilde işler degişmiş gibi duruyor.Gps özelligi kullanılabilir ve multitasking olursa bence alınabilecek bir cihaz ayrıca ekran çözünürlügü ve 720p kayıt güzel yenilikler..tabiki birde fiyat önemli bir konu.ben o telefona o parayı verebilecek ekonomik imkana sahip degilim alırım bi samsung star işimi görür..Ülkemizde aç gezip ı phone taksidi ödeyen insanlar var bu kadar özenti olmaya gerek yok yeni telefon adama sınıf atlatmaz:)
benim görüşlerim kısaca bu şekilde.. iyi forumlar
Sınırlandırılımış Windows Starter için Windows'a hakaret eden bizler neden iphone'nun kendi çapında sınırlandırmış iOS'una hakaret etmiyelim??
Intel Moorestown çipli ve MeeGo'lu elektronik eşyalar piyasaya çıktığında iphone'nun satılmasının tek sebebi olacaktır, iphone yüzyılın en büyük reklamcılık hareketidir.
Not: Dizayn'a tekrar bakın MacMini'yi gördünüz mü?
Kısıtlama diyosunuzda JB yapınca ne kısıtlaması kalıyor ki Allah aşkına.
MeeGo çıktığında AppStore gibi bi destek olcak mı arkasında? Cevap basit: Hayır!
MeeGo için bende çok umutluyum. En azından kullanıcı dostu bir sistem olacağı kesin. Ancak iOS 4 ve Android karşısında ona pek ekmek çıkmaz gibi geliyor bana...
Bunu yeni Iphon u inceleyen editörler yazmis.
1- En iyi anroid ve blackbarry telefonlardan daha pahali.
2- Paylasilabilir wifi hot spots destegi yok.
3- Flash destegi yok ve olmayacak.
4- Multitasking yani ayni anda birden fazla programi calistirabilme özelligi yok.
5- Cok kötu pil suresi.
6- Kalitesiz kulakliklar (bunun icin para aliyor ama kalitesiz mal sunuyor)
7- Kötu tasarim uzun sure kullanimlarda rahatsiz ve operatör baglantisi cok kötu.
8- Bedava uydu navigatöru yok ki diger telefonlarin cogu bu hizmeti veriyor.
9- Teknoloji de tekelesme standartin disinda bulunma. Iphon ve Iphod icin araclarda ve otellerde standart baglantilar ve istasyonlar uretiliyor.
Benim sahsi yorumum da yukardakiler gercekten dogru nerdeyse yari fiyata aldigim htc hero marka telefon Iphon #g ile karsilastirdigimda pil ömru, operratör baglantisi, ayni anda coklu program acma ve tasarim da daha iyi.