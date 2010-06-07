iPhone 4, iPad gibi Apple tasarımı A4 işlemcisini kullanıyor

Apple, prototipi kısa bir süre önce gün ışığına çıkan 4. nesil iPhone'u Steve Jobs'un sunumuyla dakikalar önce tanıttı. Yeni iPhone, iPad'de olduğu gibi Apple'ın kendi tasarım ekibi tarafından geliştirilen ARM tabanlı A4 işlemcisini kullanıyor. İşlem gücü ve grafik performansıyla iPhone 3Gs'ye göre ciddi derecede hızlandığı düşünülen iPhone 4, eski tasarıma sadık kalan ancak yeni detaylar içeren güncellenmiş bir tasarıma sahip. Apple tarafından en ince akıllı telefon olarak lanse edilen ve çelik çerçeveye sahip olan entegre antenli iPhone 4, 3.5-inç büyüklüğünde ve 960 x 640 piksel (bir önceki jenerasyona göre 4 kat artış) ekrana sahip.

Sahip olduğu ekranın karşıtlık oranı 800:1 olarak açıklanan ve iPad gibi IPS panel kullanılan iPhone 4'ün bu sayede daha canlı renkler sunacağı ve daha geniş görüş açısına olanak tanıyacağı belirtilyior. Steve Jobs'un açıklamalarına göre iPad'deki piksel oranının %78'ini verebilen iPhone 4, 32GB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. 802.11n WiFi desteği sunan ve GPS, pusula ve akselometre gibi özelliklere sahip olan telefon Google Nexus One'la benzer şekilde çift mikrofon ile gürültü engelleme teknolojisi ile daha net daha temiz görüşme olanağı da tanıyacak.

Detayları paylaşmaya devam edeceğiz.