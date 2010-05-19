iPhone OS 4 Beta 4'den; Mac OS X 10.7 ve flaşlı iPhone, iPad ve iPod Touch

Her zamanki gibi iPhone OS 4.0'ın son güncellemesi de bünyesinde önemli işaretleri barındırıyor. 9to5Mac'in ortaya çıkardığı iPhone OS 4.0'ın 4.beta sürümündeki bazı kodlar iPad ve iPod'a flaş desteği geleceğini ve Mac OS X 10.7'nin Haziran 2011'e kadar kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.

Birçok kişi 4.Nesil iPhone'un Flaş'a sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak iPhone OS 4.0 Beta 4'de iPhone'un yanı sıra iPod ve iPad'in de Flaş'la ilgili uyarı mesajına yer verilmesi, Eylül ayında güncellenecek olan yeni nesil iPod'larda ve 2.Nesil iPad'de kamera+flaş ikilisine yer verilebileceğini gösteriyor.

Belki de iPhone OS 4.0 Beta 4'ün barındırdığı en önemli gelişmeyse Mac OS X 10.7 hakkında. iPhone OS 4.0 Beta 4'ün AVMediaFormat dosyalarında yer alan Mac OS 10.7 ifadesi, Apple'ın iPhone OS 4.0'ın yaşam döngüsü içersinde Mac OS X 10.7'ü kullanıcılara sunabileceğini gözler önüne koyuyor. Apple, en son geçtiğimiz Ağustos ayı içersinde Mac OS X 10.6 "Snow Leopard"'ı satışa sunmuştu.