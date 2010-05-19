iPhone OS 4 Beta 4'den; Mac OS X 10.7 ve flaşlı iPhone, iPad ve iPod Touch

Her zamanki gibi iPhone OS 4.0'ın son güncellemesi de bünyesinde önemli işaretleri barındırıyor. 9to5Mac'in ortaya çıkardığı iPhone OS 4.0'ın 4.beta sürümündeki bazı kodlar iPad ve iPod'a flaş desteği geleceğini ve Mac OS X 10.7'nin Haziran 2011'e kadar kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.
Birçok kişi 4.Nesil iPhone'un Flaş'a sahip olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak iPhone OS 4.0 Beta 4'de iPhone'un yanı sıra iPod ve iPad'in de Flaş'la ilgili uyarı mesajına yer verilmesi, Eylül ayında güncellenecek olan yeni nesil iPod'larda ve 2.Nesil iPad'de kamera+flaş ikilisine yer verilebileceğini gösteriyor.
Belki de iPhone OS 4.0 Beta 4'ün barındırdığı en önemli gelişmeyse Mac OS X 10.7 hakkında. iPhone OS 4.0 Beta 4'ün AVMediaFormat dosyalarında yer alan Mac OS 10.7 ifadesi, Apple'ın iPhone OS 4.0'ın yaşam döngüsü içersinde Mac OS X 10.7'ü kullanıcılara sunabileceğini gözler önüne koyuyor. Apple, en son geçtiğimiz Ağustos ayı içersinde Mac OS X 10.6 "Snow Leopard"'ı satışa sunmuştu.
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yazıyı dikkatilice okursanız Flash Yazılımı oldugunu görebilirsiniz.
Donanımsal fotoğraf/video flaşı söz konusu zaten yazıda'da.
Arkadaşlar flaş sadece gece vb kullanılmaz gündüz kuvvetli ışıkta dolgu olarkata kullanılır,macroda da işe yarar kısacası hoş bir donanımsal özelliktir.
yaziyi dikkatlice okursan `continuously monitors light levels and uses the flash when necessary`, yani isik seviyesini surekli takip eder ve gerektigi zaman flashi kullanir yazisini gorursun.
Tripod olmadan gece çekimi hatta uzun pozlamalı çekim neredeyse imkansız değil mi ? Flaş hareketli akşam fotoğraflarının kalitesini çok arttıracaktır.