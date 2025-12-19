Nvidia'nın gizli canavarı: Titan Ada prototipi ortaya çıktı

Titan Ada prototipi ortaya çıktı
Titan Ada prototipi, hem soğutucu hem de sürücü desteği konularda klasik mühendislik örneklerinden ayrılıyor. Donanım tarafında en dikkat çekici detay, 384 bit veri yolu ve 48GB GDDR6X bellek kapasitesi. Bu değer, günümüzde Nvidia'nın en üst seviye kartlarından bile görmediğimiz bir değer ve 1.0084 GB/sn bellek bant genişliğine uylaşıyor. Belleğe eşlik eden tasarım ise oldukça sıra dışı.
Ayrıca Nvidia'nın bu kart için özel olarak geliştirdiği adaptörler, gücü doğrudan soğutucuya entegre temas noktaları üzerinden aktarıyor. Yani standart PCB soketlerinden farklı bir çözüm tercih edilmiş. Üstelik dört slot kapladığını söyleyelim.
Bu ölçekte bir tasarımın, günümüz kasa ve sistem standartlarını zorlayacağı açık. Zaten bu durum, Titan Ada'nın neden hiçbir zaman piyasaya sürülmediğini de açıklıyor. Diğer tarafta Nvidia, rekabet edebileceği bir kart olmadığı için ticari açıdan gereksiz bulunmuş olabilir.
