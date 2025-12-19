Giriş
    Nvidia'nın gizli canavarı: Titan Ada prototipi ortaya çıktı

    Nvidia'nın rafa kaldırdığı TITAN Ada ekran kartına ait yeni bir prototip ortaya çıktı. Amiral gemisi kart, 48GB GDDR6X bellek ve 900W güç tasarımıyla çıkmadan iptal edildi.

    Nvidia'nın gizli canavarı: Titan Ada prototipi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisi için planladığı ancak hiçbir zaman satışa sunmadığı TITAN Ada ekran kartı ortaya çıktı. Prototip örneğiyle görüntülenen kart, amiral gemisi konumunda 900W TBP'ye ve 48GB GDDR6X belleğe sahip. 

    Titan Ada prototipi ortaya çıktı

    Titan Ada prototipi, hem soğutucu hem de sürücü desteği konularda klasik mühendislik örneklerinden ayrılıyor. Donanım tarafında en dikkat çekici detay, 384 bit veri yolu ve 48GB GDDR6X bellek kapasitesi. Bu değer, günümüzde Nvidia'nın en üst seviye kartlarından bile görmediğimiz bir değer ve 1.0084 GB/sn bellek bant genişliğine uylaşıyor. Belleğe eşlik eden tasarım ise oldukça sıra dışı.

    Nvidia'nın gizli canavarı: Titan Ada prototipi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kartta, 90 derecelik PCB yerleşimi bulunuyor. Bu noktada arka ve ön bölümde fan slotlarına yer verilirken, iç kısımda gizlenmiş üçüncü bir fan bulunuyor. Kaynağa göre bu soğutucu, 22 ısı borusu ve bir buhar odasına sahip. Güç tarafında ise sınırlar fazlasıyla zorlanmış durumda. Prototip, çift 16-pin (12VHPWR / 12V-2×6) bağlantı ile geliyor ve toplamda 900W sınıfı bir güç tasarımına sahip. 

    Ayrıca Nvidia'nın bu kart için özel olarak geliştirdiği adaptörler, gücü doğrudan soğutucuya entegre temas noktaları üzerinden aktarıyor. Yani standart PCB soketlerinden farklı bir çözüm tercih edilmiş. Üstelik dört slot kapladığını söyleyelim.

    Bu ölçekte bir tasarımın, günümüz kasa ve sistem standartlarını zorlayacağı açık. Zaten bu durum, Titan Ada'nın neden hiçbir zaman piyasaya sürülmediğini de açıklıyor. Diğer tarafta Nvidia, rekabet edebileceği bir kart olmadığı için ticari açıdan gereksiz bulunmuş olabilir.

