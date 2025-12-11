AMD Adrenalin 25.12.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayarlar söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Son olarak AMD, ekran kartları için Adrenalin 25.12.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Bu sürümle birlikte yeni oyun desteği ve AMD FSR 4 "Redstone" desteği sürücüye eklenmiş durumda.

AMD Adrenalin 25.12.1 sürücüsü yayınlandı

AMD Adrenalin Edition 25.12.1 sürücüsündeki en önemli yenilik, şirketin yeni nesil FidelityFX Süper Çözünürlük teknolojisi olan AMD FSR 4 "Redstone" desteği. Sürücü ayrıca Radeon AI PRO R9600D ve Radeon AI PRO R9700S için ürün desteği ve çeşitli düzeltmeler de içeriyor.

Bu düzeltmeler arasında ise Counter-Strike 2'de (DX11) Radeon Anti-Lag 2'nin kullanılamaması, bekleme modundayken bazı HDMI 2.1 ekranlarda meydana gelen çökmeler, aralıklı Radeon Overlay donmaları ve RX 9000 serisi GPU'larda ARC Raiders oyununda Blue Gate haritasında meydana gelen çökme yer alıyor.

Öte yandan Cyberpunk 2077'de yol izleme çökmeleri, Ryzen AI 9 HX 370'te Battlefield 6'da kararsızlık, RX 7000 GPU'larda görev değiştirirken Roblox Player çökmeleri, Kayıt ve Yayın kullanılırken Battlefield 6'da doku titremesi ve Call of Duty: Black Ops 7'de yanlış gölgeler gibi bilinen sorunlar devam ediyor. AMD Adrenalin 25.12.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Çözülen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

Öne çıkanlar

AMD FSR "Redstone" desteği

AMD Radeon AI PRO R9600D desteği

AMD Radeon AI PRO R9700S desteği

Giderilen Sorunlar

Radeon RX 9070 XT gibi bazı AMD grafik kartlarında Radeon Anti-Lag 2 etkinleştirilmiş halde Counter-Strike 2 (DX11) oynarken Radeon Anti-Lag 2 seçeneği kullanılamayabilir.

Bazı yüksek bant genişliğine sahip HDMI 2.1 ekranlar bekleme modundayken aralıklı sistem çökmeleri gözlemlenebilir.

Oyun içi Radeon Overlay kullanılırken uygulamada ara sıra donmalar yaşanıyor.

Radeon RX 9000 serisi ürünlerde ARC Raiders oyununu Blue Gate haritasında oynarken ara sıra uygulama çökmeleri yaşanıyor.

Bilinen Sorunlar

Cyberpunk 2077'de Path Tracing etkinken kaydedilmiş bir oyun yüklenirken ara sıra uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı gözlemlenebilir. AMD, geliştiriciyle birlikte en kısa sürede yayınlanacak bir çözüm üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili bir bilgisayarda Battlefield 6 oynarken zaman zaman uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları gözlemlenebilir.

Radeon RX 7000 serisi ürünlerde medya arasında görev geçişi yapılırken Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) oyununda aralıklı uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları gözlemlenebilir.

Bazı AMD grafik kartlarında AMD Kayıt ve Yayın özelliği açıkken Battlefield 6 oynarken doku titremesi veya bozulması görülebilir.

Bazı AMD grafik kartlarında Call of Duty: Black Ops 7 oynarken bazı gölgeler doğru şekilde oluşturulmayabilir. AMD, bu sorunu en kısa sürede çözmek için geliştiriciyle aktif olarak çalışmaktadır.

