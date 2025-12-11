AMD Adrenalin 25.12.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

AMD Adrenalin 25.12.1 sürücüsü yayınlandı
AMD Adrenalin Edition 25.12.1 sürücüsündeki en önemli yenilik, şirketin yeni nesil FidelityFX Süper Çözünürlük teknolojisi olan AMD FSR 4 "Redstone" desteği. Sürücü ayrıca Radeon AI PRO R9600D ve Radeon AI PRO R9700S için ürün desteği ve çeşitli düzeltmeler de içeriyor.
Bu düzeltmeler arasında ise Counter-Strike 2'de (DX11) Radeon Anti-Lag 2'nin kullanılamaması, bekleme modundayken bazı HDMI 2.1 ekranlarda meydana gelen çökmeler, aralıklı Radeon Overlay donmaları ve RX 9000 serisi GPU'larda ARC Raiders oyununda Blue Gate haritasında meydana gelen çökme yer alıyor.
Öte yandan Cyberpunk 2077'de yol izleme çökmeleri, Ryzen AI 9 HX 370'te Battlefield 6'da kararsızlık, RX 7000 GPU'larda görev değiştirirken Roblox Player çökmeleri, Kayıt ve Yayın kullanılırken Battlefield 6'da doku titremesi ve Call of Duty: Black Ops 7'de yanlış gölgeler gibi bilinen sorunlar devam ediyor. AMD Adrenalin 25.12.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Çözülen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;
Öne çıkanlar
- AMD FSR "Redstone" desteği
- AMD Radeon AI PRO R9600D desteği
- AMD Radeon AI PRO R9700S desteği
- Giderilen Sorunlar
- Radeon RX 9070 XT gibi bazı AMD grafik kartlarında Radeon Anti-Lag 2 etkinleştirilmiş halde Counter-Strike 2 (DX11) oynarken Radeon Anti-Lag 2 seçeneği kullanılamayabilir.
- Bazı yüksek bant genişliğine sahip HDMI 2.1 ekranlar bekleme modundayken aralıklı sistem çökmeleri gözlemlenebilir.
- Oyun içi Radeon Overlay kullanılırken uygulamada ara sıra donmalar yaşanıyor.
- Radeon RX 9000 serisi ürünlerde ARC Raiders oyununu Blue Gate haritasında oynarken ara sıra uygulama çökmeleri yaşanıyor.
Bilinen Sorunlar
- Cyberpunk 2077'de Path Tracing etkinken kaydedilmiş bir oyun yüklenirken ara sıra uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı gözlemlenebilir. AMD, geliştiriciyle birlikte en kısa sürede yayınlanacak bir çözüm üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.
- AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili bir bilgisayarda Battlefield 6 oynarken zaman zaman uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları gözlemlenebilir.
- Radeon RX 7000 serisi ürünlerde medya arasında görev geçişi yapılırken Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) oyununda aralıklı uygulama çökmeleri veya sürücü zaman aşımı sorunları gözlemlenebilir.
- Bazı AMD grafik kartlarında AMD Kayıt ve Yayın özelliği açıkken Battlefield 6 oynarken doku titremesi veya bozulması görülebilir.
- Bazı AMD grafik kartlarında Call of Duty: Black Ops 7 oynarken bazı gölgeler doğru şekilde oluşturulmayabilir. AMD, bu sorunu en kısa sürede çözmek için geliştiriciyle aktif olarak çalışmaktadır.