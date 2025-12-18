Giriş
    Nvidia, RTX 50 serisinin üretimini yüzde 40 azaltabilir!

    İddialara göre Nvidia, bellek tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle RTX 50 serisi ekran kartlarının üretimini 2026’nın ilk yarısında yüzde 30-40 oranında azaltmayı değerlendiriyor.

    Nvidia, RTX 50 serisinin üretimini yüzde 40 azaltabilir! Tam Boyutta Gör
    Asya merkezli tedarik zinciri kaynaklarından gelen yeni iddialar, Nvidia’nın GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının üretiminde 2026’nın ilk yarısında ciddi bir kısıntıya gitmeye hazırlandığını ortaya koyuyor. Aktarılan bilgilere göre RTX 50 ailesinin toplam arzı, 2026’nın ilk altı ayında 2025’in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azalabilir.

    Üretimde frene basılabilir

    Raporda dikkat çeken nokta ise olası üretim düşüşünün yalnızca GPU belleğiyle sınırlı bir sorun olmaması. Tedarik zincirinde GDDR6 ve GDDR7 belleklerin yanı sıra DDR5 ve DDR4 gibi anakart tarafında kullanılan bellek çözümlerinde de sıkışıklık yaşandığı belirtiliyor. Bu durumun, ekran kartı üretim planlarını doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Ancak henüz resmi bir bilginin olmadığını da belirtelim.

    Öte yandan bazı kaynaklar net bir üretim düşüş oranı vermek yerine GeForce RTX 5070 Ti ile GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7 sürümünün spesifik olarak etkilenecek ilk modellerden olacağını belirtiyor. İddiaların kaynakları ise Board Channels ve Benchlife. Her iki kaynağın da geçmişte güvenilir bilgilere imza atmış olması dikkat çekiyor.

    Ancak aktarılan verilerin bölgesel tedarik zinciri gözlemlerine dayandığı ve küresel arz durumunu birebir yansıtmayabileceğini de söyleyelim. Öte yandan, bu iddialar sektörde son dönemde art arda gelen benzer haberlerle de örtüşüyor. Yaklaşık bir ay önce Güney Kore ve Tayvan kaynaklı raporlar, AMD ve Nvidia’nın GPU üretiminde kısıntı seçeneklerini değerlendirdiğini, ASUS başta olmak üzere bazı donanım üreticilerinin ise bellek tedarikindeki sorunlar nedeniyle anakart planlarını yavaşlattığını gündeme taşımıştı.

