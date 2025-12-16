GeForce RTX 3060 için stoklar tükeniyor: Üretimden kalkacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Blackwell mimarili RTX 50 serisi ekran kartlarını duyuran Nvidia, Ampere serisine olan desteğini de sürdürüyor. Bunlar arasından RTX 3060 ise, uzun yıllardır orta segmentte önemli bir konuma sahip ve halen Steam Anketlerinin üst sıralarında kalmaya devam ediyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. RTX 3060 modeli, Aralık ayı itibarıyla sıfır ürün tarafında pazara veda etmeye hazırlanıyor.

Stoklar Aralık'ta tükeniyor

Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre, fabrika çıkışlı yeni GeForce RTX 3060 ekran kartlarının kalan stokları Aralık ayı itibarıyla tamamen sona eriyor. Nvidia üretimi daha önce durdurmuş olsa da, iş ortaklarının elindeki sınırlı stoklar bugüne kadar satışta kalmıştı. Bu stoklar ise büyük ölçüde eritilmiş durumda..

Kaçıranlar için Şubat 2021'de piyasaya çıkan RTX 3060, özellikle fiyat-performans dengesiyle uzun süre en yaygın kullanılan orta segment GPU'lardan biri oldu. Kart, RTX 3060 Ti, LHR sürümleri ve daha sonra çıkan 8 GB bellekli varyant gibi farklı versiyonlarla yıllarca raflarda kaldı. Son "yeni" görülen RTX 3060 8GB modeli ise yaklaşık üç yıl önce piyasaya sürülmüştü.

Aktarılanlara göre Colorful, Galax ve bazı Tayvanlı üreticiler RTX 3060 stoklarını Eylül-Ekim döneminde tamamen tüketti. Kasım ayına gelindiğinde ise pazarda anlamlı miktarda stok tutan tek markanın Zotac olduğu, bu stokların da Kasım içinde tükendiği ifade ediliyor. Böylece Aralık ayı itibarıyla gerçekten sıfır RTX 3060 kartların pazardan çekildiği söylenebilir.

Piyasada kalan ürünlerin büyük bölümü ise ikinci el, yenilenmiş ya da madencilik çıkışlı kartlardan oluşuyor. Sıfır ürün hacmi artık oldukça sınırlı. Stokların tamamen tükenmesiyle birlikte RTX 3060 için yeni listelemelerin kaybolması ve pazarın tamamen ikinci el kartlara kayması bekleniyor.

