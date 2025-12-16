Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GeForce RTX 3060 için stoklar tükeniyor: Üretimden kalkacak

    Nvidia'nın en uzun ömürlü orta segment ekran kartlarından GeForce RTX 3060 için yolun sonu göründü. Aralık ayı itibarıyla kartın sıfır stokları tüketiyor ve pazardan çekilebilir. 

    GeForce RTX 3060 için stoklar tükeniyor: Üretimden kalkacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Blackwell mimarili RTX 50 serisi ekran kartlarını duyuran Nvidia, Ampere serisine olan desteğini de sürdürüyor. Bunlar arasından RTX 3060 ise, uzun yıllardır orta segmentte önemli bir konuma sahip ve halen Steam Anketlerinin üst sıralarında kalmaya devam ediyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. RTX 3060 modeli, Aralık ayı itibarıyla sıfır ürün tarafında pazara veda etmeye hazırlanıyor.

    Stoklar Aralık'ta tükeniyor

    Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre, fabrika çıkışlı yeni GeForce RTX 3060 ekran kartlarının kalan stokları Aralık ayı itibarıyla tamamen sona eriyor. Nvidia üretimi daha önce durdurmuş olsa da, iş ortaklarının elindeki sınırlı stoklar bugüne kadar satışta kalmıştı. Bu stoklar ise büyük ölçüde eritilmiş durumda..

    Kaçıranlar için Şubat 2021'de piyasaya çıkan RTX 3060, özellikle fiyat-performans dengesiyle uzun süre en yaygın kullanılan orta segment GPU'lardan biri oldu. Kart, RTX 3060 Ti, LHR sürümleri ve daha sonra çıkan 8 GB bellekli varyant gibi farklı versiyonlarla yıllarca raflarda kaldı. Son "yeni" görülen RTX 3060 8GB modeli ise yaklaşık üç yıl önce piyasaya sürülmüştü.

    Aktarılanlara göre Colorful, Galax ve bazı Tayvanlı üreticiler RTX 3060 stoklarını Eylül-Ekim döneminde tamamen tüketti. Kasım ayına gelindiğinde ise pazarda anlamlı miktarda stok tutan tek markanın Zotac olduğu, bu stokların da Kasım içinde tükendiği ifade ediliyor. Böylece Aralık ayı itibarıyla gerçekten sıfır RTX 3060 kartların pazardan çekildiği söylenebilir.

    Piyasada kalan ürünlerin büyük bölümü ise ikinci el, yenilenmiş ya da madencilik çıkışlı kartlardan oluşuyor. Sıfır ürün hacmi artık oldukça sınırlı. Stokların tamamen tükenmesiyle birlikte RTX 3060 için yeni listelemelerin kaybolması ve pazarın tamamen ikinci el kartlara kayması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kiracı anahtarı teslim etmezse polisle kapıyı açmak a4 poster yapma sitesi diş macunu araba boyasına zarar verir mi lassa mı petlas mı antalya ford servisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Ultra
    HUAWEI Pura 80 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum