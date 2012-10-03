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iPhone'ların %60'ı iOS6'ya geçmiş durumda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS6'nın yayınlanmasının üzerinden iki haftalık bir süre geçti. Bu süreçte iPhone kullanıcılarının %60'ı iOS6'yı tercih etmiş durumda. Bu oranı %45 ile iPad kullanıcıları ve %39'la iPod Touch kullanıcıları takip etmekte.

Chitika adlı araştırma şirketine ait olan bu rakamlar 18 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında reklam ağlarından çıkan ve mobil reklamlar üzerinden gerçekleştirilmiş olan bir takip ile elde edilmiş durumda. iOS'un yeni sürümüne geçişin oldukça hızlı gerçekleşmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki iOS6'nın yayınlamasından sonraki 24 saatte iPhone, iPad ve iPod Touch'ların %15'i yeni sürüme geçmişti.

iPod Touch'ların diğer cihazlara göre yeni sürüme geçişte daha az bir orana sahip olması dikkat çekse de iPod Touch modellerinin yarısına yakınının işletim sisteminin yeni sürümünü desteklemediğini belirtmekte fayda var.
http://gigaom.com/apple/ios-6-adoption-by-device-iphone-leads-ipod-touch-trails/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Eleştirilere maruz kalsa da bence şuan tercih edilecek en iyi İşletim sistemidir.

Her firma'nın özel uygulaması illaki oluyor, google desen her türlü desteğini veriyor, yazılım desen 3 yıllık telefonu hala güncelleme alıyor. Yazılım- Donanım uyumu en üst seviyede oluyor genelde..

Şuan İOS'a rakip olarak Windows 8 phone'u görürüm şahsen sebebi ise 7.5'taki stabiliteyi 8'de daha da ileri taşıyacaklarını düşünmem ve şahane arayüzüdür..

Tamamen kişisel görüşümdür, katılan da katılmayan da olacaktır. Herkesin görüşüne saygı duyarım. Mümkün olduğu kadarıyla eleştirirseniz dahi küçük düşürücü kelimeler kullanmayınız.

Teşekkürler.
Eleştirilere maruz kalsa da bence şuan tercih edilecek en iyi İşletim sistemidir.Her firma'nın özel uygulaması illaki oluyor, google desen her türlü ...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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mami_24 7 yıl
android kullanıcısıydım iosa geçtim ve gerçekten insan kullanınca anlıyor arada dağlar kadar fark var
tek - yönü app ler paralı
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itachi237 7 yıl Amedra
Amedra
Geri kalanların çoğu zaten jailbreak* ile emek hırsızlığı yapan kişiler olsa gerek.


Jb yapanlarin hepsi instotalus ile bedava app indirmek icin yapmiyor jb i. Cok kullanisli tweakler var ve kapali bir isletim sistemi olan iosin eksiklerini gidermede cok ise yariyor. En basitinden bluetoothla dosya atabiliyorsun. Yanlis genellemelerde bulunmayin.
AmedraGeri kalanların çoğu zaten jailbreak*ile emek hırsızlığı yapan kişiler olsa gerek.
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
pudinkk 7 yıl
sir_valek
geçtiğime pişman oldum.tam bir şarj manyağı,youtube kaldırılmış,google maps yerine apple berbat bi harita eklemiş (allahtan yandex var :) bi artı göremedim.apple son zamanlarda ne yapmaya çalışıyor merak ediyorum?

fark yaratmaya çalışıyor innovatif düşünüyor adamlar :Dher fikir her değişim innovatif fikir sanıyorlar
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nucLear 7 yıl
ios 6 güzelde en gıcık eden yanı türkçe klavyeye türkçe karakterleri ekleyeyim derken noktayı kaldırmışlar ikinci plana atmışlar. bir siteye girerrken her seferinde bu duruma söwüyorum.
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cnr.kh 7 yıl
Herzaman soylerim yeni bisey ciktimi atlama diye burda da bayagi yazmisligim vardir 5.0.1 surumundeyim ve ve kolay kolay gecmem hele hele jb cikmadan hic gecmem emek hirsizligi diyen arkadasimada ben telefona 2000 lira vererek ucretini fazlaSi ile verdigimi saniyorum kaldiki simdiyekadar jb te tek yuedigim sbssetting ve multicleaner icindir home tusunu ve poweri kullanmamak icin yani.... İos6 ninda nasil olupta bu kadar sorunla karsilastigina aklim ermiyor...
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ExtraterrestriaL. 7 yıl
JB ile birlikte kalan %40 ta ios 6 ya geçer . Ben JB kullanmıyorum ve Apple, 3gS e yazılım desteğini kesene kadar cihazı JB lemeyi de düşünmüyorum.
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aydinozsoy 7 yıl
ilk yayinlandigi gun ios6 yi yukleyenlerden birisiyim. Safari disinda pek memnun kalmamistim gercekten. 2 gun once tekrar 5.1.1 e geri dondum. Su sbsettings e o kadar alismisim ki simdi sanki hasret gideriyorum. Ayrica emek hirsizi diyen arkadaslar jb sadece installous tan ibaret degil ki.Installousu yuklemiyorum bile. Onceleri bende jb ye karsi idim sirf batarya mevzusundan oturu ama uygun ve sadece isine yarar sourceleri yuklerseniz fazla bir etkisi olmuyor.
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JonnyCaqe 7 yıl
%40da jbcilerdir.
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OKANATLI 7 yıl
5.1.1 jb ile devam. Sürüm bi iyice otursun gecilebilir.
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T®an©e Addi©T 7 yıl
Jb olmadan mumkun degil
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alprazolam 7 yıl
WİFİ BAĞLANAMAMA SORUNU, SESİN TAMAMEN GİTMESİ SORUNU, NALET HARİTA SORUNUNDAN BAHSETMİYORLAR DA %60 GEÇMİŞ ONUNLA ÖVÜNÜYORLAR
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Celtic Warrior 7 yıl
iPad i gecirdim acikcasi siri disinda pek bir katkisi olmadi.
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cengizhan1903 7 yıl
O %60 ın ıcınde ben yokum
JB candır....
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
JB yoksa geçmem.
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Evrenye 7 yıl
Benim Beklentimi Karşıladı
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KaZooM 7 yıl
jb çıkınca o oran artar
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teknoforum-bs 7 yıl
carnador
Eleştirilere maruz kalsa da bence şuan tercih edilecek en iyi İşletim sistemidir. Her firmanın özel uygulaması illaki oluyor, google desen her türlü desteğini veriyor, yazılım desen 3 yıllık telefonu hala güncelleme alıyor. Yazılım- Donanım uyumu en üst seviyede oluyor genelde.. Şuan İOSa rakip olarak Windows 8 phoneu görürüm şahsen sebebi ise 7.5taki stabiliteyi 8de daha da ileri taşıyacaklarını düşünmem ve şahane arayüzüdür.. Tamamen kişisel görüşümdür, katılan da katılmayan da olacaktır. Herkesin görüşüne saygı duyarım. Mümkün olduğu kadarıyla eleştirirseniz dahi küçük düşürücü kelimeler kullanmayınız. Teşekkürler.

Bende İos 6 kullanıyorum ama bence suan için en iyi işletim sistemi bu deil .Sonucta bunlar pahalı cihazlar ve bu kadar cok hatası olan bir işletim sisteminn bu cihazlar için cıkartılmasının yanlış oldugu kanısındayım
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blood.army 7 yıl
pişmanım zaten sarjım dayanmıyordu şimdi telefonu çöpe atmak istiyorum ben bu telefonu kullanamadıktan sonra bir anlamı yok..
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MAICO 7 yıl
Geçenlerin %40 da pişmandır.
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