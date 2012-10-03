iPhone'ların %60'ı iOS6'ya geçmiş durumda

Haber Editörü
iOS6'nın yayınlanmasının üzerinden iki haftalık bir süre geçti. Bu süreçte iPhone kullanıcılarının %60'ı iOS6'yı tercih etmiş durumda. Bu oranı %45 ile iPad kullanıcıları ve %39'la iPod Touch kullanıcıları takip etmekte.
Chitika adlı araştırma şirketine ait olan bu rakamlar 18 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında reklam ağlarından çıkan ve mobil reklamlar üzerinden gerçekleştirilmiş olan bir takip ile elde edilmiş durumda. iOS'un yeni sürümüne geçişin oldukça hızlı gerçekleşmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki iOS6'nın yayınlamasından sonraki 24 saatte iPhone, iPad ve iPod Touch'ların %15'i yeni sürüme geçmişti.
iPod Touch'ların diğer cihazlara göre yeni sürüme geçişte daha az bir orana sahip olması dikkat çekse de iPod Touch modellerinin yarısına yakınının işletim sisteminin yeni sürümünü desteklemediğini belirtmekte fayda var.
http://gigaom.com/apple/ios-6-adoption-by-device-iphone-leads-ipod-touch-trails/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her firma'nın özel uygulaması illaki oluyor, google desen her türlü desteğini veriyor, yazılım desen 3 yıllık telefonu hala güncelleme alıyor. Yazılım- Donanım uyumu en üst seviyede oluyor genelde..
Şuan İOS'a rakip olarak Windows 8 phone'u görürüm şahsen sebebi ise 7.5'taki stabiliteyi 8'de daha da ileri taşıyacaklarını düşünmem ve şahane arayüzüdür..
Tamamen kişisel görüşümdür, katılan da katılmayan da olacaktır. Herkesin görüşüne saygı duyarım. Mümkün olduğu kadarıyla eleştirirseniz dahi küçük düşürücü kelimeler kullanmayınız.
Teşekkürler.
tek - yönü app ler paralı
Jb yapanlarin hepsi instotalus ile bedava app indirmek icin yapmiyor jb i. Cok kullanisli tweakler var ve kapali bir isletim sistemi olan iosin eksiklerini gidermede cok ise yariyor. En basitinden bluetoothla dosya atabiliyorsun. Yanlis genellemelerde bulunmayin.