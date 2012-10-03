iPhone'ların %60'ı iOS6'ya geçmiş durumda





iOS6'nın yayınlanmasının üzerinden iki haftalık bir süre geçti. Bu süreçte iPhone kullanıcılarının %60'ı iOS6'yı tercih etmiş durumda. Bu oranı %45 ile iPad kullanıcıları ve %39'la iPod Touch kullanıcıları takip etmekte.

http://gigaom.com/apple/ios-6-adoption-by-device-iphone-leads-ipod-touch-trails/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Chitika adlı araştırma şirketine ait olan bu rakamlar 18 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında reklam ağlarından çıkan ve mobil reklamlar üzerinden gerçekleştirilmiş olan bir takip ile elde edilmiş durumda. iOS'un yeni sürümüne geçişin oldukça hızlı gerçekleşmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki iOS6'nın yayınlamasından sonraki 24 saatte iPhone, iPad ve iPod Touch'ların %15'i yeni sürüme geçmişti.iPod Touch'ların diğer cihazlara göre yeni sürüme geçişte daha az bir orana sahip olması dikkat çekse de iPod Touch modellerinin yarısına yakınının işletim sisteminin yeni sürümünü desteklemediğini belirtmekte fayda var.