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iSuppli: Ultrabook'ların pazar payı %40'ın üzerine çıkacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı, hafif ve ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar konsepti olarak Intel'in büyük önem verdiği Ultrabook'ların önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok hızlı yaygınlaşması bekleniyor. Asus ve Acer tarafından ilk örnekleri pazara sunulan, Lenovo ve Toshiba gibi üreticilerin de yakında sunmayı planladığı ultrabook'lar için daha fazla sayıda modelin 2012 ile birlikte pazara giriş yapması, marka ve model sayısının artması bekleniyor.
iSuppli: Ultrabook'ların pazar payı %40'ın üzerine çıkacak
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Ünlü araştırma firması IHS iSuppli tarafından yayınlanan rakamlara göre, dizüstü bilgisayar satışları içerisinde bu yılı %2 civarında pazar payı ile kapatması beklenen ultrabook'lar, 2015 yılında neredeyse dizüstü bilgisayar pazarının yarısına yakınını kontrol altına alacak. 
iSuppli: Ultrabook'ların pazar payı %40'ın üzerine çıkacak
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Yıldan yıla daha pazar öngörülerine baktığımızda, marka ve model sayısının artmasına paralel olarak önümüzdeki yıl ultrabook'ların %13 pazar payına ulaşacağı, 2013'te pazar payının %28'e çıkacağı ve ardından 2014 ve 2015 için sırasıyla %38 ve %43'lük pazar paylarının gerçekleşeceği ifade ediliyor. Tabi ultrabook'ların zaman içerisindeki hızlı yükselişinde, düşen maliyetlerin de etkisi olacaktır zira özellikle SSD maliyetlerinin, son kullanıcı fiyatları üzerine ciddi oranda etki ettiği de gelen haberler arasında yer alıyor. 
iSuppli: Ultrabook'ların pazar payı %40'ın üzerine çıkacak
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Tüm bunlara ek olarak zaman içerisinde ultrabookların pazar payı kadar performansları da artacak zira önümüzdeki yılın ortalarına doğru 22nm Ivy Bridge işlemcili ultrabook'ların gelmesi, 2013'te Haswell tabanlı ultrabookların çıkması ve daha sonraki yıllarda ise20nm üretim teknolojisinin altına inildiği yeni platformların kullanılması bekleniyor. Tabi diğer taraftan ilgili dönem içerisinde Windows 8 ve Windows 9'un da çıkması bekleniyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
I love these articles. How many words can a wodrsmtih smith?
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Kirk Lee 8 yıl
Fiyatları nerdeyse Macbook air ile yarışır düzeyde. Fiyatları aşağı çekerlerse tercih edilebilir...
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yildiray35 8 yıl
bunun tutacağını sanmam, bence hibrid tabletler yapmak lazım; sürgülü fiziksel klavyeli ve dokunmatik ekranlı...
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turbo-powwer 8 yıl
İşlemcilerle ekran kartları böyle gelişmeye devam ettiği sürece olur hocam olur bal gibi olur var ya zamanla harika olacak bu ultrabooklar
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Castiel 8 yıl
ekran kartlarına çare bulmazlarsa anca netbook gıbı ayrı platformda olurlar
o kadar ınce sıstemede nasıl olacaksa, şimdılık bu fıyatla bu ekran kartı ıle pazarın %5-10 ununu zor oluşturur gıbı
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