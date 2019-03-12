İTÜ’den elektrik arızalarına karşı yapay zekâlı önlem

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, elektrik dağıtımı ve enerji verimliliği alanında yeni bir projeye başladıklarını belirtti. Proje kapsamında; elektrik dağıtım şebekelerinde oluşabilecek arızalara, büyük veri ve yapay zekâ kullanılarak önceden müdahale edilebilecek.

Adının “Öngörülü varlık yönetimi projesi” olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şeker, söz konusu proje kapsamında Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ile bir protokol imzalandığını belirtmiş.

Yazılım ve donanım ayağı

İmzalanan protokol dahilinde; dağıtım şirketinin hat, trafo ve cihazlarının en optimal ve güvenilir olarak çalışmasını sağlayacak öngörülü bakım teknolojisi geliştirilecek. Bahse konu teknoloji sayesinde elde edilen veriler doğrultusunda ise bakımlar yapılarak, enerjinin kesintisizliği ve verimliliği de sağlanabilecek. Projenin, sistemde hiçbir kesinti oluşmadan çalışılabilirliğini sağlamak maksadıyla hem yazılımsal hem de donanımsal ayaklar üzerine inşa edileceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Serhat Şeker, enerji verimliliğinin ekonomiye çok büyük bir katkısının olduğuna dikkat çekiyor. Bu kapsamda Şeker, "Enerji verimliliği bir farkındalık işi. Bu farkındalığı oluşturmak hem devlet hem sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere hepimizin görevi. Milli değerlerimizi tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden halk çok iyi bilgilendirilmeli. Üniversitelerin de bu konuda rol oynaması gerekiyor. Üniversitelerin özellikle mühendislik fakültelerinde enerji verimliliği üzerine halka açık dersler konulmalı." değerlendirmesinde bulunmuş.

Ciddi miktarda tasarruf sağlanacak

Ayrıca Şeker, enerji şirketlerinin de farklı sistemlerle önemli derecede verimlilik sağlayabileceğini kaydediyor. Bu sayede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30,2 milyar dolar tasarruf elde edilebilecek.

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