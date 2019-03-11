Başkan Maduro, Venezuela'da yaşanan elektrik kesintisi için ABD’yi siber saldırı yapmakla suçluyor

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Ekonomik sıkıntılar ve seçimlerde hile yapıldığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın başı bu sefer de elektrik kesintileriyle dertte. Dördüncü gününe giren kesintiler ile ilgili spekülasyonların da ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü, ülkenin yaklaşık %80’lik bölümüne enerji sağlayan Guri hidroelektrik santralinde meydana gelen elektrik kesintisi ile ilgili hükümetin Bilgi ve İletişim Bakanı Jorge Rodriguez dış güçlerin sorumlu olduğunu iddia etti. Söz konusu olayla ilgili Başkan Nicolas Maduro da Pazar günü paylaştığı tweet ile ABD’yi suçladı. Bahse konu açıklamalarda yetkililer ABD’yi, ülkenin enerji altyapısına siber saldırı düzenlemekle itham ediyor. İddialar arasında Elektromanyetik Darbe ( EMP ) saldırısı da var.

EMP nedir? Ne tür etkileri vardır?

EMP (Electromagnetic Pulse) geniş bantlı ve yüksek yoğunluklu elektromanyetik radyasyonun ani patlaması olarak tanımlanabilir. Temel seviyede nükleer ve konvansiyonel EMP olarak iki grupta toplayabileceğimiz elektromanyetik radyasyon; tesir çapında bulunan cep telefonları, televizyonlar, entegre devre ya da kart taşıyan herhangi bir cihaz, buzdolabı, bilgisayarlar, arabalar, uçaklar, helikopterler, enerji santralleri, transformatörler gibi elektronik cihazları kullanılmaz hale getiriyor.

Nükleer EMP çok yönlü, geniş bantlı, geniş alanları etkileyebilen bir radyasyonken, konvensiyonel EMP ise yönlü olması ve daha küçük etki alanı ile merkezi bir mikro dalga frekansında etki etmesi ile ayırt ediliyor.

Birçok önemli buluş gibi, yüksek irtifalı bir nükleer patlamanın oluşturduğu yoğun EMP de tesadüf eseri keşfedildiği ifade ediliyor. 1960’ lı yıllarda Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleştirilen ve nükleer patlamanın etkilerinin incelendiği “Operation Fishbowl” kod adına sahip bir dizi deney, EMP ile ilgili birçok veri elde edilmesini sağladığı belirtiliyor.

1962 yılında ABD tarafından Johnston Adasının üzerinde gerçekleştirilen ve “Starfish Prime” kod adlı nükleer patlama deneyi, EMP’nin etkileri konusunda korkutucu bilgiler vermiş. Yaklaşık 400 km yüksekte patlatılan 1.4 megaton TNT eşdeğeri bomba, patlama noktasından 1400 km uzaktaki Hawaii Adasında sokak lambalarının ve sigortaların patlamasına, telefon santrallerinin bozulmasına ve çalışır durumdaki arabaların motorlarının durmasına neden olmuş. (kaynak)

Stuxnet benzeri bir yazılım da olabilir

Yukarıdaki bilgiler ışığında; Venezuela'da yaşanan elektrik kesintisine bir EMP saldırısının sebep olma ihtimali yanında, solucan yazılımları aracılığıyla yürütülen siber saldırı olasılığı da bulunuyor. Hatırlanacağı üzere; ABD ve İsrail'in, İran'ın nükleer çalışmalarını sekteye uğratmak için kullandığı Stuxnet yazılımı ülkenin Buşehr ve Natanz'daki nükleer tesislerini etkilemişti. (Ek okuma)

Yatırım yapılmamış

Komplo teorisi olarak algılanabilecek tüm bu iddialarının yanında birçok uzman ise meydana gelen elektrik kesintileri için hükümeti suçluyor. Söz konusu santralin yıllarca bakımsız kalması, yeterli yatırım alamaması, yolsuzluk ve beyin göçü sebepleriyle bugünlere gelindiği vurgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını belirtmesiyle birlikte iyice gerilen iki ülke ilişkileri söz konusu olayla farklı bir boyuta taşınmış görünüyor. Eğer saldırı iddiaları ispatlanırsa, ABD’nin ne gibi hamleler yapacağını hep birlikte göreceğiz. ABD, AB ile Latin Amerika ülkelerinin çoğunun desteğini alan muhalefete karşın içlerinde Türkiye, Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin bulunduğu grup ise Venezuela'nın içişlerine karışılmaması gerektiğini vurguluyor.