IBM en hızlı SoC işlemcisini duyurdu, hedef ARM tabanlı çözümler

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Yarıiletken dünyanın lider isimlerinden IBM, düşük güç tüketimli yeni bir işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özellikle entegre sistemler ve taşınabilir cihazlar için geliştirilen yongada sistem (SoC) formundaki yeni işlemcisiyle IBM, ARM tabanlı çözümleri hedef alacak. LSI firmasıyla iş birliği çerçevesinde geliştirilen PowerPC 476FP kod adlı yeni işlemcinin, SoC sınıfındaki en güçlü çözüm olduğu belirtiliyor.

IBM tarafından 45nm SOI teknolojisi kullanılarak hazırlanan işlemcinin 1.6GHz'de çalıştığı ve 1.6 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geldiği belirtiliyor. LSI tarafından tasarlanan konfigüre edilebilir L2 bellek birimiyle donatılan işlemcinin bu sayede farklı segmentlere yönelik olarak 256KB, 512KB ve 1MB gibi farklı L2 kapasitelerine sahip olabileceğinin altı çiziliyor.

IBM'in satılmakta olan en hızlı gömülü işlemcisine kıyasla iki kata kadar daha fazla performans sunduğu belirtilen PowerPC 476FP'nin 2010 sonuna doğru hacimli üretime girmesi bekleniyor.

