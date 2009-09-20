IBM en hızlı SoC işlemcisini duyurdu, hedef ARM tabanlı çözümler

Yarıiletken dünyanın lider isimlerinden IBM, düşük güç tüketimli yeni bir işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özellikle entegre sistemler ve taşınabilir cihazlar için geliştirilen yongada sistem (SoC) formundaki yeni işlemcisiyle IBM, ARM tabanlı çözümleri hedef alacak. LSI firmasıyla iş birliği çerçevesinde geliştirilen PowerPC 476FP kod adlı yeni işlemcinin, SoC sınıfındaki en güçlü çözüm olduğu belirtiliyor.
IBM tarafından 45nm SOI teknolojisi kullanılarak hazırlanan işlemcinin 1.6GHz'de çalıştığı ve 1.6 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geldiği belirtiliyor. LSI tarafından tasarlanan konfigüre edilebilir L2 bellek birimiyle donatılan işlemcinin bu sayede farklı segmentlere yönelik olarak 256KB, 512KB ve 1MB gibi farklı L2 kapasitelerine sahip olabileceğinin altı çiziliyor.
IBM'in satılmakta olan en hızlı gömülü işlemcisine kıyasla iki kata kadar daha fazla performans sunduğu belirtilen PowerPC 476FP'nin 2010 sonuna doğru hacimli üretime girmesi bekleniyor.
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Nezaket gösterip cevaplamıssın teskkur ederım kardesım.
Sayende bu yenı ıslemcı modelının mobıl cıhazlara yonelık,geleneksel masaustu ıslemcılerden farklı bır urun oldugunu ogrenmıs oldum ...
Bu işlemci ibm'in şu sıralar ilgilendiği yeni teknolojiler yanında fıs kalır...
Ahanda bunu buraya yazıyorum. eğer lenovo ibm'in işleyişini bozmazsa 10 yıl sonra ne intel ne amd ne texas...
Tek kral ibm kalacak....
Demedi demeyin...
bencede
Bu işlemci ile ARM tabanlı cep telefonları ve netbooklar çıkar, Windows CE veya ARM'ye uyarlanmış bir Linux dağıtımı ile paşa paşa kullanılır :)
Yani laptoplarda kullanılırsa Windows kurulabilecek mi? veya Cep telefonları için Windows Mobile?
sen herhalde telefon filan kullanmıyorsun herhalde :D
kıymetli arkadaslar ,
sozkonusu haberdekı değerlerin cok ıyı oldugunu soyluyorsunuz.Lakin bu tur ıslemcıler ne gıbıplatformlarda kullanılır...ornekler mısnız? netbook,cep tel.,atm, ne gıbı teknolojıler ??hayata ne yonde katkı saglayacak...
saygılarımla.
şu haliyle cep bilgisayarlarında ve kendine özel yaılımlı olursa netbook larda çok başarılı olur
Tabiiki.
Örneğin şu an birçok akıllı telefonda ARM işlemci kullanılıyor. Nokia'nın bir kısım telefonunda 11 369 Mhz (N95 serisi 5600 falan)
Çok az telefonunda ARM 11 600 MHz ve en fazla telefonunda ARM 11 434 MHz CPU kullanılıyor.
Bu da 2011 de Symbian , Android ve Linux tabanlı işletim sistemi kullanan tüm akıllı telefonlarda IBM in yeni işlemcisi kullanılabileceği anlamına gelir. Hem çok az güç tüketiyor hem de çok hızlı. Yakın zamanda Intel de 32nm ile üreteceği Atom işlemci ile cep telefonu pazarına girmeyi planlıyordu. Hatta bu konuda Nokia ile anlaşma yaptıkları falan duyurulmuştu. Sanırım Nokia nın tekrar düşünmesi gerekecek. Intel in hevesi kursağında kalabilir. Bu rekabet bize yarayacak. Aksi taktirde 1.6Ghz gibi hızlara sahip telefonlar veya akıllı cihazlar kat be kat daha pahalı olur.
Elde film ve video izleme cihazları, taşınabilir MKV ve h264 oynatıcılar yani yüksek işlem gerektiren ve uzun pil ömrü düşünülen tüm taşınabilir cihazlarda kullanılabilir.
Mesela Cowon'un A3 diye bir cihazı var. 720p video oynatabiliyor. İçerisinde de Texas Instruments DaVinci Dual Core 500Mhz Processor var ve Entegre DSP Core var. Onun başka, atıyorum 1080p oynatanı çıkabilir ve IBM in bu işlemcisini kullanıyor olabilir.
bencede