IBM veri güvenlik firması Guardium'u satın aldı

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Dünyanın en büyük teknoloji ve IT danışmanlık şirketlerinden birisi olan New York merkezli IBM, veri güvenlik firması Guardium'u satın aldığını açıkladı. Kurumsal müşteriler için gerçek zamanlı veri tabanı takip ve güvenlik hizmetleri üzerine yoğunlaşan Massachusetts merkezli Guardium firması için 225 milyon dolar ödeyeceği açıklanan IBM'in stratejik satın alma ile müşterilerine daha fazla güvenlik hizmeti sunmayı ve istenmeyen girişimlere karşı sürekli veri tabanı aktivite takibi ve gelişmiş veri güvenliği sunmayı planladığı bildirildi.

IBM Bilgi Yönetimi genel sorumlusu Arvind Krishna konu ile olarak, satın alma ile veri tabanı takip ve kontrol hizmetleri sunmada önemli bir adım attıklarını ve bu sayede kullanım süreleri boyunca bilgileri daha güvenli kılacaklarını ifade etti. Guardium firmasının, IBM'in Bilgi Yönetim Yazılım operasyonuna entegre olacağı açıklandı.