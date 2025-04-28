IBM'den Amerika'ya 150 milyar dolarlık dev yatırım

IBM'in bu büyük yatırım planı kapsamında, 30 milyar dolardan fazla bir bütçe doğrudan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ayrılacak. Özellikle anaçatı bilgisayar (mainframe) ve kuantum bilgisayar üretiminde Amerika'daki üretim gücünü daha da ileriye taşımak, şirketin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
IBM’den ABD’ye dev yatırım
IBM, ABD'nin en büyük teknoloji işverenlerinden biri olmanın yanı sıra, geçmişte Sosyal Güvenlik Sistemi'nin veri işleme altyapısından Apollo Programı'na kadar birçok tarihi başarıya imza atmış bir şirket. Dolayısıyla şirket, Amerika için kültürel olarak da değerli.
Şirketin duyurusu, Donald Trump’ın ABD’de üretimi artırma çabasıyla kapsamlı ve agresif bir “karşılıklı” gümrük vergisi politikası açıklamasından sonra geliyor. Ancak nisan ayı sonundan itibaren Trump, çiplerin yanı sıra akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer teknoloji cihazları ve bileşenlerini gümrük vergilerinden muaf tuttu.
IBM'in rakibi olan ve yapay zeka patlamasından en çok yararlanan çip üreticisi Nvidia, da ABD’ye yüklü bir yatırım yapıyor. Nvidia, önümüzdeki dört yıl içinde üretim ortaklıkları aracılığıyla ABD'de 500 milyar dolara kadar yapay zeka altyapısı üretmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.