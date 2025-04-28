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    IBM'den Amerika'ya 150 milyar dolarlık dev yatırım

    Teknoloji devi IBM, önümüzdeki beş yıl içerisinde ABD’ye 150 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Yatırım önemli bir kısmı kuantum teknolojilerinde kullanılacak.

    IBM'den Amerika'ya 150 milyar dolarlık dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi IBM, Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki beş yıl içinde 150 milyar dolarlık dev bir yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, bu adımla hem Amerikan ekonomisini canlandırmayı hem de küresel ölçekte bilişim teknolojilerinde liderliğini daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

    IBM'in bu büyük yatırım planı kapsamında, 30 milyar dolardan fazla bir bütçe doğrudan araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ayrılacak. Özellikle anaçatı bilgisayar (mainframe) ve kuantum bilgisayar üretiminde Amerika'daki üretim gücünü daha da ileriye taşımak, şirketin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

    IBM’den ABD’ye dev yatırım

    IBM, ABD'nin en büyük teknoloji işverenlerinden biri olmanın yanı sıra, geçmişte Sosyal Güvenlik Sistemi'nin veri işleme altyapısından Apollo Programı'na kadar birçok tarihi başarıya imza atmış bir şirket. Dolayısıyla şirket, Amerika için kültürel olarak da değerli.

    IBM'den Amerika'ya 150 milyar dolarlık dev yatırım Tam Boyutta Gör
    Öte yandan IBM, dünyanın en büyük kuantum bilgisayar filosunu da yönetiyor. Şirket, kuantum bilgisayarların tasarım, üretim ve montaj süreçlerini Amerika'da gerçekleştirmeye devam edecek. Kuantum bilişimin bugünün klasik bilgisayarlarının çözemediği problemlere çözümler üretmesi bekleniyor. IBM'in Quantum Network ağı aracılığıyla, Fortune 500 listesindeki yaklaşık 300 şirket, akademik kurumlar, ulusal laboratuvarlar ve girişimler IBM'in kuantum sistemlerine erişim sağlıyor. Şu anda 600 binden fazla aktif kullanıcı bu ağdan faydalanıyor.

    Şirketin duyurusu, Donald Trump’ın ABD’de üretimi artırma çabasıyla kapsamlı ve agresif bir “karşılıklı” gümrük vergisi politikası açıklamasından sonra geliyor. Ancak nisan ayı sonundan itibaren Trump, çiplerin yanı sıra akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer teknoloji cihazları ve bileşenlerini gümrük vergilerinden muaf tuttu.

    IBM'in rakibi olan ve yapay zeka patlamasından en çok yararlanan çip üreticisi Nvidia, da ABD’ye yüklü bir yatırım yapıyor. Nvidia, önümüzdeki dört yıl içinde üretim ortaklıkları aracılığıyla ABD'de 500 milyar dolara kadar yapay zeka altyapısı üretmeyi planlıyor.

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