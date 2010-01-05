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iBuyPower oyuncular için dokunmatik ekranlı notebook hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iBuyPower oyuncular için dokunmatik ekranlı notebook hazırlıyor
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Oyuncular için özel bilgisayarlar hazırlayan iBuyPower, yüksek performans sınıfındaki yeni notebook modelini CES 2010 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Battalion CZ-10 adı verilen dizüstü bilgisayar özellikle sahip olduğu ekranla öne çıkacak gibi görünüyor çünkü sistemde çoklu dokunmatik desteği sunan 15-inç ekran kullanılıyor.

iBuyPower firmasının önümüzdeki aylarda pazara sunmayı planladığı dokunmatik ekranlı yeni nesil notebook'ların ilk temsilcisi olacak Battalion Touch CZ-10 için henüz teknik detaylar açıklanmış olmasa bile Intel platformunu kullanacağı ve Nvidia grafik çözümüyle geleceği belirtiliyor.

Ubisoft'un çoklu dokunmatik ekran kullanımına olanak tanıyan R.U.S.E oyunuyla tanıtılması beklenen dizüstü bilgisayar, fuar katılımcılar tarafından denenebilecek.


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DH Misafiri 9 yıl
dokuna dokuna oynarız heralde...
Oyuncular içinmiş gibi görünmedi bana. oyun sırasında dokunmatik ekranı ne yapacağız ki ??
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