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iBuyPower'dan oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar; Battalion 101

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iBuyPower'dan oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar; Battalion 101
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Yüksek performanslı sistemleriyle tanınan iBuyPower, oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Firmanın mobil oyuncular için hazırladığı belirtilen Battalion 101 isimli yeni dizüstü bilgisayar Intel Centrino 2 platformunu temel alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekranla donatılan iBuyPower Battalion, Core 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerle (P8600/P8700/P9600/T9550/T9800) donatılabiliyor.

4GB'a kadar bellek desteği sunan ayrıca üzerinde 8x hızında kayıt yapabildiği belirtilen DVD yazıcı bulunan Battalion 101 isimli yeni mobil sistemin tercihe, ihtiyaca veya bütçeye göre 500GB'a kadar sabit disk ya da 128GB'a kadar SSD ile donatılabileceği belirtiliyor. Grafik operasyonlarından ATi'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4650 çözümünün üstlendiği sistemin diğer özellikleri arasında 6 hücreli pil, 2MP kamera, ve parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Gelen bilgilere göre iBuyPower Battalion 101, 1235$'lık başlangıç fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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GurcellOnline 10 yıl
Butun bu ozellikleri Turkiyede herhangi bir notebookta bulmak mumkun hatta asagidaki linkte verdigim urunun T9550 CPU lu modelide var ama linikini henuz bulamadim.
ereyon.com.tr/...
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Mechatronik 10 yıl

Orjinalden alıntı: Gurcellonline

Butun bu ozellikleri Turkiyede herhangi bir notebookta bulmak mumkun hatta asagidaki linkte verdigim urunun T9550 CPU lu modelide var ama linikini henuz bulamadim.
ereyon.com.tr/...


Dediğiniz T9550 modelinde 9600GT ekran kartı kullanılmış..

Aynı modeller HP dede var...HD4650(GDDR3)

P8600
vatanbilgisayar.com/...

P8700
bimeks.com.tr/...

T9550
vatanbilgisayar.com/...
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