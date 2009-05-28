iBuyPower'dan oyuncular için yeni dizüstü bilgisayar; Battalion 101

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Yüksek performanslı sistemleriyle tanınan iBuyPower, oyuncular için hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Firmanın mobil oyuncular için hazırladığı belirtilen Battalion 101 isimli yeni dizüstü bilgisayar Intel Centrino 2 platformunu temel alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekranla donatılan iBuyPower Battalion, Core 2 Duo serisi çift çekirdekli mobil işlemcilerle (P8600/P8700/P9600/T9550/T9800) donatılabiliyor.

4GB'a kadar bellek desteği sunan ayrıca üzerinde 8x hızında kayıt yapabildiği belirtilen DVD yazıcı bulunan Battalion 101 isimli yeni mobil sistemin tercihe, ihtiyaca veya bütçeye göre 500GB'a kadar sabit disk ya da 128GB'a kadar SSD ile donatılabileceği belirtiliyor. Grafik operasyonlarından ATi'nin DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4650 çözümünün üstlendiği sistemin diğer özellikleri arasında 6 hücreli pil, 2MP kamera, ve parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Gelen bilgilere göre iBuyPower Battalion 101, 1235$'lık başlangıç fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.