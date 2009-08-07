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iBuyPower'dan tasarımıyla öne çıkan oyuncu bilgisayarı; Chimera Killer Special Edition PC

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iBuyPower'dan tasarımıyla öne çıkan oyuncu bilgisayarı; Chimera Killer Special Edition PC
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Yüksek performanslı sistemleriyle tanınan iBuyPower, Chimere Killer Special Edition isimli yeni masaüstü sistemini duyurdu. Kasarı tasarımıyla öne çıkan yeni sistemin en önemli özelliklerinden birisi olarak Killer Xeno Pro ağ kartına sahip olması gösteriliyor. Üzerinde kendi özel ağ işlemcisi olan Killer Xeno ile çevrimiçi oyunlarda ağ trafiğinin düzenlenerek erişim süresinin geliştirilmesi sağlanabiliyor.

AMD ve Intel tabanlı iki farklı varyasyonu hazırlanan sistemin AMD versiyonunda Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisine, 8GB DDR3 bellek kapasitesine, Crossfire X modunda çalışan iki adet ATi Radeon HD 4770 çözümüne ve 750GB kapasiteli sabit diske yer verilirken, Intel versiyonda ise 2.66GHz'de çalışan Core i7 920 işlemcisi ve 6GB DDR3 bellek kapasitesine yer veriliyor.

Ayrıca AMD versiyonundan farklı olarak Core i7 tabanlı modelde ekran kartı tercih SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 275'ten yana kullanılmış. AMD versiyonu 1500$, Intel versiyonu ise 1900$ seviyesinden satışa sunulacak olan sıvı soğutma destekli iBuyPower Chimera Killer Special Edition PC'nin ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

iBuyPower'dan tasarımıyla öne çıkan oyuncu bilgisayarı; Chimera Killer Special Edition PC
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mistifa 10 yıl
Bu ne lan lunapark gibi!
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CoreXXX 10 yıl
sen psu yu bırakda canavar gibi sistem yapıyoruz diolar tek hdd koyuyolar,acerin pc sindede tek 1 tb var raid yapsana kardeşim hayret bişey
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cengiz_vga 10 yıl
dış tasarım güzel ama içi normal kasa gibi gene belliki.pek bi ustalığı yoktur içinin.sadee dış görünümü
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mesAt 10 yıl
Bi defa sözü edilen fiyatlara çok dhaa kral sistem toplanabilir..
Ayrıca tasarım iğrenç ötesi..
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husNUKE 10 yıl
tasarımı pek beğenmedim, ayrıca psu'nun ustte olması böyle bir sisteme yakışmamış
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Themat34 10 yıl
kasanın arkasındaki o psu nedir allah aşkına???
bi de renk umuyunu sağlamak için arka bölüm de siyah olabilirmiş
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ProgreSsive aTTacK 10 yıl
Kasa tasarımı harika...
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orqun_0693 10 yıl
kasa tek kelıme ile harika amd yerıne ben olsam intel tesrcih ederdim amd lı sıstemde 4770 yerine bi tane 4870x2 yada 2 tane 4890 (crossfirex modunda) calısan kart olsaymıs daha iyi olurmus...
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