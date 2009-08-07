iBuyPower'dan tasarımıyla öne çıkan oyuncu bilgisayarı; Chimera Killer Special Edition PC

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Yüksek performanslı sistemleriyle tanınan iBuyPower, Chimere Killer Special Edition isimli yeni masaüstü sistemini duyurdu. Kasarı tasarımıyla öne çıkan yeni sistemin en önemli özelliklerinden birisi olarak Killer Xeno Pro ağ kartına sahip olması gösteriliyor. Üzerinde kendi özel ağ işlemcisi olan Killer Xeno ile çevrimiçi oyunlarda ağ trafiğinin düzenlenerek erişim süresinin geliştirilmesi sağlanabiliyor.

AMD ve Intel tabanlı iki farklı varyasyonu hazırlanan sistemin AMD versiyonunda Phenom II X4 955 Black Edition işlemcisine, 8GB DDR3 bellek kapasitesine, Crossfire X modunda çalışan iki adet ATi Radeon HD 4770 çözümüne ve 750GB kapasiteli sabit diske yer verilirken, Intel versiyonda ise 2.66GHz'de çalışan Core i7 920 işlemcisi ve 6GB DDR3 bellek kapasitesine yer veriliyor.

Ayrıca AMD versiyonundan farklı olarak Core i7 tabanlı modelde ekran kartı tercih SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce GTX 275'ten yana kullanılmış. AMD versiyonu 1500$, Intel versiyonu ise 1900$ seviyesinden satışa sunulacak olan sıvı soğutma destekli iBuyPower Chimera Killer Special Edition PC'nin ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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