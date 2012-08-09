Icy Dock'tan FireWire 800, USB 2.0 ve eSATA arabirimli sabit disk kutusu: Blizzard

Önemli dosyalarınızı sakladığınız sabit diskinizi, harici hale getiren sabit disk kutularına bir yenisi daha Icy Dock firması tarafından ekleniyor.

Icy Dock'un ''MB080USEB-1SB Blizzard'' olarak isimlendirdiği yeni ürünü, 3.5-inç formundaki SATA-I (1.5 Gb/sn), SATA-II (3 Gb/sn), SATA-III (6 Gb/sn) sabit disklere destek veriyor. 3 TB'a kadar kapasiteyle gelen sabit disklerle kullanılabilen Blizzard, üç farklı arabirim desteği sunuyor: 2 x FireWire 800 (800 Mb/sn), USB 2.0 (480 Mb/sn) ve eSATA (3 Gb/sn).

Sabit diskin soğutulması için Blizzard'da 80 mm'lik fana yer verilmiş durumda. Fanın düşük devirde, yüksek devirde veya sabit diskin sıcaklık durumuna göre değişen hızlarda çalışması sağlanabiliyor. Sabit disk kutusunun içindeki mavi renkli LED, sabit diskin sıcaklığı 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı takdirde kırmızı renge dönüşüyor. LED'in parlaklık seviyesinin ayarlanabildiğini ayrıca belirtelim.



Icy Dock, Blizzard'ın fiyatına ilişkin açıklama yapmamış.

