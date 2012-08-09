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Icy Dock'tan FireWire 800, USB 2.0 ve eSATA arabirimli sabit disk kutusu: Blizzard

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Icy Dock'tan FireWire 800, USB 2.0 ve eSATA arabirimli sabit disk kutusu: Blizzard
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Önemli dosyalarınızı sakladığınız sabit diskinizi, harici hale getiren sabit disk kutularına bir yenisi daha Icy Dock firması tarafından ekleniyor.
Icy Dock'un ''MB080USEB-1SB Blizzard'' olarak isimlendirdiği yeni ürünü, 3.5-inç formundaki SATA-I (1.5 Gb/sn), SATA-II (3 Gb/sn), SATA-III (6 Gb/sn) sabit disklere destek veriyor. 3 TB'a kadar kapasiteyle gelen sabit disklerle kullanılabilen Blizzard, üç farklı arabirim desteği sunuyor: 2 x FireWire 800 (800 Mb/sn), USB 2.0 (480 Mb/sn) ve eSATA (3 Gb/sn).
Sabit diskin soğutulması için Blizzard'da 80 mm'lik fana yer verilmiş durumda. Fanın düşük devirde, yüksek devirde veya sabit diskin sıcaklık durumuna göre değişen hızlarda çalışması sağlanabiliyor. Sabit disk kutusunun içindeki mavi renkli LED, sabit diskin sıcaklığı 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı takdirde kırmızı renge dönüşüyor. LED'in parlaklık seviyesinin ayarlanabildiğini ayrıca belirtelim.
Icy Dock, Blizzard'ın fiyatına ilişkin açıklama yapmamış.
Icy Dock'tan FireWire 800, USB 2.0 ve eSATA arabirimli sabit disk kutusu: Blizzard
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Icy Dock'tan FireWire 800, USB 2.0 ve eSATA arabirimli sabit disk kutusu: Blizzard
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Icy Dock'tan FireWire 800, USB 2.0 ve eSATA arabirimli sabit disk kutusu: Blizzard
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Annalyze 6 yıl
USB 3.0 versiyonuda var
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acbold 6 yıl
USB 3.0 olsaydı masaüstüne yakışırdı,her ne kadar e-sata yaygında olsa,teknolojiyi yeni bir ürünle geriden takip etmek saçmalık olur.
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bocekgrafik 6 yıl
feroo773
Sata 3 disk desteği var fakat ne USB 3 çıkışı var nede sata 3 bağlantısı var.

Bu portları belli ki hazır alıyorlar. WD'in Mybook Studio'su ile Lacie'in Quadra'larındaki kapılar da aynı çünkü.
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feroo773 6 yıl
Sata 3 disk desteği var fakat ne USB 3 çıkışı var nede sata 3 bağlantısı var.
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aspirin_00 6 yıl
ne acayip bişe bu uuuuu usb 3 de yokk
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Klitz 6 yıl
tasarımı mükemmel olmuş bence usb 3.0 eksik olmuş 2.0 yerine konumlandırılsa çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
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teknoforum-bs 6 yıl
Hem tek hdd alıyor hemde kocaman yanlız port fan ve ışık kontrolu cok iyi durmuş Tek eksik Usb 3.0
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erdemefe 6 yıl
Tasarım bence çok çirkin USB3.0 desteğide olması gerekirdi bence yeni nesil bir cihazda.
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