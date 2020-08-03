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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ID-Cooling SE-914-XT serisi soğutucularını duyurdu

    Çinli soğutucu çözümleri üreticisi seçeneklerini 2 yeni üyeyle genişletti.
    2 hf.
    1,5b
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    2
    Soğutuc...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ID-Cooling SE-914-XT serisi soğutucularını duyurdu
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    ID-Cooling sistemini sınırlarına kadar zorlamak isteyenler için geliştirdiği kule tipi soğutucularını tanıttı.

    SE-914-XT ARGB ve Basic

    SE-914-XT serisi ARGB ve Basic olarak 2’ye ayrılıyor. Uygun fiyatlı Basic versiyonda herhangi bir aydınlatmaya yer verilmezken RGB seçeneğinde soğutucunun üst kısmında aydınlatmalı bir katmanla görsellik iyileştirilmiş.

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    ID-Cooling SE-914-XT serisi soğutucularını duyurdu
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    92 mm’lik PWM desttekli fanla serinletilen tek kule tasarımındaki SE-914-XT 150 watt’a kadar TDP’nin üstesinden gelebiliyor. 4 adet 6 mm bakır ısı borusunun işlemci ile direkt temas edecek şekilde konumlandırıldığını da belirtelim.

    ID-Cooling SE-914-XT serisi soğutucularını duyurdu
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    92 mm fan 600-2200 RPM aralığında 45.8 CFM’e kadar havayı alüminyum yaprakların arasına itebiliyor. RGB’li versiyonda 4 pin fan konnektörüne ek olarak 3-pin ARGB arayüzünü de anakartınıza bağlamanız gerekiyor. Ayrıca modeller Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156 soketleriyle  ve AMD AM4 soketiyle uyumlu.

    Ayrıca Bkz. "Big Navi 5120 shader’la geliyor"

    Toplamda 750 gr ağırlığa sahip aydınlatmalı seçenek 103.7×95×131mm (L×W×H) ebatlarındeyken, basic seçeneği 650 gr ağırlıkta ve 103.7×86.6×126mm (L×W×H)  ebatlarına sahip. Son olarak Basic seçeneğinin 24.99 dolar, ARGB’li soğutucununsa 34.99 dolardan bu ay içerisinde raflardaki yerini alacağını belirtelim.

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    https://www.techpowerup.com/270516/id-cooling-introduces-se-914-xt-series-cpu-air-cooler Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    white_power (Bülent MUTLU) 2 hf.
    Türkiye'de olmayan bir ürün haber olsa ne...
    1 Yanıt Yanıtla
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    clarq26 (Emre Bayram) 2 hf. white_power
    haber olsunda gelcekmiş gidicekmiş olcakmıs değil hiç yoktan
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