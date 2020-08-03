ID-Cooling SE-914-XT serisi soğutucularını duyurdu

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ID-Cooling sistemini sınırlarına kadar zorlamak isteyenler için geliştirdiği kule tipi soğutucularını tanıttı.

SE-914-XT ARGB ve Basic

SE-914-XT serisi ARGB ve Basic olarak 2’ye ayrılıyor. Uygun fiyatlı Basic versiyonda herhangi bir aydınlatmaya yer verilmezken RGB seçeneğinde soğutucunun üst kısmında aydınlatmalı bir katmanla görsellik iyileştirilmiş.

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92 mm’lik PWM desttekli fanla serinletilen tek kule tasarımındaki SE-914-XT 150 watt’a kadar TDP’nin üstesinden gelebiliyor. 4 adet 6 mm bakır ısı borusunun işlemci ile direkt temas edecek şekilde konumlandırıldığını da belirtelim.

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92 mm fan 600-2200 RPM aralığında 45.8 CFM’e kadar havayı alüminyum yaprakların arasına itebiliyor. RGB’li versiyonda 4 pin fan konnektörüne ek olarak 3-pin ARGB arayüzünü de anakartınıza bağlamanız gerekiyor. Ayrıca modeller Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156 soketleriyle ve AMD AM4 soketiyle uyumlu.

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Toplamda 750 gr ağırlığa sahip aydınlatmalı seçenek 103.7×95×131mm (L×W×H) ebatlarındeyken, basic seçeneği 650 gr ağırlıkta ve 103.7×86.6×126mm (L×W×H) ebatlarına sahip. Son olarak Basic seçeneğinin 24.99 dolar, ARGB’li soğutucununsa 34.99 dolardan bu ay içerisinde raflardaki yerini alacağını belirtelim.

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https://www.techpowerup.com/270516/id-cooling-introduces-se-914-xt-series-cpu-air-cooler

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